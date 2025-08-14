Trao hơn 447 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ đơn thân mắc suy thận

Trao hơn 447 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến mẹ đơn thân mắc suy thận (Video: Hương Hồng).

Ngày 13/8, tại Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 447.023.449 đồng do bạn đọc ủng hộ tới chị Lê Trà My (SN 1999). Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của chị My, để phục vụ chi phí ghép thận và điều trị.

Chị My là nhân vật trong bài viết “Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống”, từng lay động hàng nghìn trái tim bạn đọc.

Ở tuổi 25, chị My là mẹ đơn thân của cậu con trai 5 tuổi bị tự kỷ. Bản thân chị mắc suy thận mạn giai đoạn cuối do lupus ban đỏ, phải chạy thận 3 buổi/tuần, sống lay lắt trong cảnh kiệt quệ.

Hy vọng sống duy nhất của chị là ca ghép thận từ chính người mẹ ruột (bà Phùng Thị Yến) hiến tặng, nhưng chi phí 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật và hậu phẫu vượt quá khả năng gia đình.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 447.023.449 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình chị Trà My (Ảnh: CTV).

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, bạn đọc khắp mọi miền đã cùng chung tay giúp đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền hơn 447 triệu đồng đã được gửi về báo Dân trí, giúp chị My có đủ kinh phí thực hiện ca ghép thận và trang trải một phần chi phí điều trị lâu dài.

Ngày 13/8, trong buổi gặp gỡ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị My xuất hiện với dáng vẻ khỏe mạnh hơn so với những ngày nằm viện. Gương mặt xanh xao, mệt mỏi ngày nào đã thay bằng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

“Thật sự, em không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã lần nữa chia sẻ máu thịt, cho con cơ hội sống lần thứ 2; cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tâm cứu chữa; cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc chung tay hỗ trợ. Em đã được tái sinh, trở về nhà chăm sóc con trai, điều mà trước đây em từng nghĩ là không thể”, chị My xúc động chia sẻ.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay của bạn đọc Dân trí, đặc biệt là sự sẻ chia máu thịt của người mẹ, chị Trà My đã được ghép thận thành công (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ca phẫu thuật ghép thận từ người mẹ ruột cho chị My đã diễn ra thuận lợi. Sau ghép, chức năng thận mới hoạt động tốt, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện xuất viện về nhà.

Bà Phùng Thị Yến (mẹ ruột chị My), người đã hiến cho con một phần cơ thể mình, chia sẻ: “Con tôi được sống, tôi mới yên lòng. Tình mẹ con thì không gì sánh được, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chúng tôi không thể có ngày hôm nay. Gia đình tôi xin tri ân sâu sắc!”.