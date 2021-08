Phát động Chương trình "Kiên cường Việt Nam" ủng hộ chống dịch Covid-19

Có lẽ, chưa bao giờ người dân trên lãnh thổ bản đồ hình chữ "S" lại phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay khi đại dịch Covid-19 ập đến lần thứ 4. Trận đại dịch Covid-19 lần này đã như một trận cuồng phong muốn cuốn phăng đi tất cả với bất chấp những nỗ lực chống chọi của con người.

Tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam do đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội nhất từ trước tới nay đã khiến hàng loạt nhà máy bị đóng cửa, công nhân thất nghiệp, người dân lao động mất việc làm...

Hình ảnh những con người mệt mỏi, rệu rã, những ánh mắt thất thần vẫn còn hằn in trên những khuôn mặt của hàng vạn người lam lũ vội vã kéo nhau về quê tránh dịch. Số người bị kẹt lại trong các thành phố, các khu công nghiệp thì cũng chới với, cầm cự cuộc sống với những suất cơm từ thiện, sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, trao tặng túi an sinh tới người dân tại Phường 4, Quận 3, TPHCM. Với số lượng lương thực, thực phẩm trong túi an sinh đủ để người dân dùng trong 7 ngày ở nhà chống dịch (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trong các bệnh viện dã chiến điều trị, hồi sức tích cực cho những bệnh nhân Covid-19, số lượng y, bác sĩ, điều dưỡng vốn được xem như "thành trì" cuối cùng trong cuộc chiến với "giặc" Covid-19, nhiều chiến sĩ áo trắng, áo xanh đã ngã xuống, khi đang nỗ lực giành giật lại sức khỏe cho người dân. Có chiến sĩ ra đi khi đang tuổi thanh xuân còn chưa kịp lập gia đình. Tất cả họ đều vì sức khỏe của chúng ta mà quên đi mạng sống của mình.

Nhiều bệnh viện dã chiến đã trở nên thiếu thốn các loại thiết bị vật tư y tế tiêu hao như: khẩu trang N95, bộ kit xét nghiệm, quần áo bảo hộ y tế cấp 3-4... và số lượng máy thở cũng đang trở nên khó khăn khi số bệnh nhân dương tính với Covid-19 tăng nhanh đột biến.

Cả hệ thống chính trị của Việt Nam từ Trung ương tới địa phương đã vào cuộc với quyết tâm cao nhất đánh bay "giặc" Covid-19 và bảo đảm sức khỏe cho người dân. Sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền cũng đã phần nào làm giảm và ngăn chặn được những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chúng tôi hiểu rằng, sự giúp đỡ của mỗi cá nhân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong lúc này dù là một chiếc khẩu trang N95, hay cân gạo nghĩa tình, chai nước mắm... cũng đều rất đáng trân trọng!

Thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam", bạn đọc trong nước và nước ngoài cũng như các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức... mong muốn chung tay cùng Báo điện tử Dân trí, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19 và người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng do đại dịch Covid-19.

