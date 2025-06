Tài xế ô tô gây tai nạn khiến hai người bị thương nặng

Ngày 17/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Thắng (SN 1997, trú tại phường Tràng An, TP Đông Triều) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Thắng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 12h20 ngày 16/3, Thắng điều khiển ô tô Toyota Innova BKS 14A-586.xx di chuyển trên đường Trần Thái Tông. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Văn Phùng, thuộc khu Mễ Sơn, phường Xuân Sơn, TP Đông Triều, xe của Thắng va chạm với xe máy BKS 14Y1-234.xx do ông N.C.L. (SN 1973) điều khiển, chở theo vợ là bà N.T.G. (SN 1978), cùng trú tại phường Vàng Danh, TP Uông Bí.

Cú va chạm khiến hai nạn nhân bị thương nặng. Kết quả giám định cho thấy ông L. bị tổn hại 71% sức khỏe, bà G. bị tổn hại 21%. Phương tiện hư hỏng.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, nhất là tại các tuyến đường giao nhau, khu dân cư đông đúc. Đồng thời, đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.