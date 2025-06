Vụ náo loạn trên phố ở Hải Phòng lúc rạng sáng: Tạm giữ thêm 10 “quái xế”

Ngày 17/6, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ thêm 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy gây náo loạn trên phố Hồ Sen, quận Lê Chân (Hải Phòng) vào rạng sáng 15/6.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Dương Ngọc Luân (SN 2007), Phạm Thế Ngọc (SN 2008), cùng trú tại phường Đồng Hòa, Kiến An; Vũ Khánh Hưng (SN 2007, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng); Phạm Tuấn Hưng (SN 2007, xã Chiến Thắng, An Lão); Nguyễn Đăng Khôi (SN 2011), Trịnh Mạnh Cường (SN 2005), Đỗ Hoàng Anh (SN 2003), cùng trú tại thị trấn Tiên Lãng; Lương Đức Giang (SN 2007, xã Cấp Tiến, Tiên Lãng); Phạm Ngọc Thế (SN 2008) và Đỗ Chí Thanh (SN 2009), trú xã Tự Cường, Tiên Lãng.

Nhóm đối tượng có hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng (Ảnh: Công an cung cấp).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã tạm giữ tổng cộng 15 người liên quan vụ việc.

Trước đó, khoảng 3h ngày 15/6, tổ công tác HP22 do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên điều khiển xe máy che biển số, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng,... trên các tuyến đường Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, Hồ Sen, Tô Hiệu và Lê Hồng Phong.

Một số đối tượng còn phát trực tiếp lên mạng xã hội TikTok, trong đó có hình ảnh vụ tai nạn tại vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Bùi Viện, thu hút nhiều lượt xem và tương tác.

Ngay sau khi nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý. Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 5 người: Phạm Bá Hiếu (SN 1999, Đông Khê, Ngô Quyền); Bùi Anh Trung (SN 2004, xã Trường Thọ, An Lão); Vũ Thị Hà (SN 2003, Quang Trung, An Lão); Đỗ Duy Hưng (SN 2003, Thượng Lý, Hồng Bàng); Trần Anh Vũ (SN 2002, Đằng Giang, Ngô Quyền).

Khoảng 4h20 cùng ngày, tại số 166 Hồ Sen, lực lượng chức năng phát hiện D.N.L. (SN 2007, Đồng Hòa, Kiến An) điều khiển xe không gắn biển số. Trong cốp xe có biển số 15AA-215.52 và 4 bình xịt hơi cay.

Ít phút sau, cũng tại đây, cảnh sát tiếp tục phát hiện ba xe máy không rõ chủ sở hữu, gồm: xe Wave BKS 15K1-520.84, Air Blade BKS 15B4-058.24 và SH Mode BKS 15G1-885.64.

Toàn bộ người và phương tiện vi phạm được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Dư Hàng Kênh để xử lý theo quy định.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng tụ tập, đua xe trái phép tại khu vực phố Hồ Sen diễn ra trong thời gian dài, ngày càng manh động, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và sinh hoạt của khu dân cư.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm tài liệu, hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm.