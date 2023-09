Trao 3.000 bánh Trung thu tới trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí trao tặng 2.000 suất bánh Trung thu trị giá 440 triệu đồng do Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ Khải Minh cùng Ngân hàng Viettinbank tài trợ và phần quà 5 triệu đồng của Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam tới các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 3 trường: Trường PTDTBT - THCS; Trường Tiểu học, Trường Mầm non Phúc Sơn, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Hữu Nghị).