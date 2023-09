Chủ tịch tỉnh Hà Giang tặng bằng khen báo Dân trí và Tổng biên tập

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang tặng bằng khen tới tập thể báo Dân trí và Tổng biên tập (Ảnh: Hữu nghị).

Theo đó, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí, các doanh nghiệp, báo điện tử Dân trí đã xây dựng được 75 công trình phòng học Dân trí và cầu dân sinh tại những địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, phải kể đến 4 công trình nhân ái xây dựng phòng học tại những địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đánh giá cao và ghi nhận những thành tích của báo điện tử Dân trí trong hoạt động nhân ái, an sinh xã hội tại địa bàn tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã ký quyết định tặng bằng khen tới tập thể báo điện tử Dân trí và cá nhân Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi Lễ khánh thành nhà bán trú, Trường PTDTBT - Tiểu học Quảng Nguyên, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch tỉnh Hà Giang đã trao tặng bằng khen tới tập thể báo điện tử Dân trí và Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh.

Một số hình ảnh hoạt động nhân ái của báo điện tử Dân trí tại địa bàn tỉnh Hà Giang:

Đại diện báo Dân trí phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang, huyện Xín mần, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam cắt băng khánh thành nhà bán trú tại trường PTDTBT - Tiểu học Quảng Nguyên, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí thay mặt nhà tài trợ trao tặng 1.000 suất bánh Trung thu trị giá 220 triệu đồng tới trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, năm 2017, khi đó là Phó tổng biên tập báo điện tử Dân trí, cắt băng khánh thành và trao 20 suất học bổng đến lãnh đạo 2 trường mầm non và trường tiểu học Bát Đại Sơn để tặng 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khánh thành điểm trường Na Quang cũng như ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 sắp tới. (Ảnh tư liệu báo điện tử Dân trí ngày 26/5/2017).

Lễ cắt băng khánh thành dãy phòng học Dân trí tại trường Tiểu học Tùng Vài, xã Tùng Vài, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, tháng 8 năm 2019 (Ảnh: Tuấn Hợp).

Tháng 12/2021, báo Dân trí phối hợp cùng với Công an tỉnh Hà Giang, Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an khánh thành điểm trường Mầm non Thu Tà, xã Thu Tà, huyện Xín Mần. Đây là công trình thứ 2 được thực hiện tại huyện Xín Mần, một huyện miền núi của tỉnh Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn.

Công trình điểm trường Mầm non Thu Tà tại xã Thu Tà, huyện Xín Mần, Hà Giang (Ảnh: Đỗ Quân).