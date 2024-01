Tiếng khóc xé lòng của bé trai được mẹ đánh đổi mạng sống

Đã gần đầu giờ chiều, bầu không khí tĩnh lặng của khoa Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang bị xé toang bởi tiếng khóc thét của cậu bé 3 tuổi, Ngô Bình An. Nhiều bệnh nhân đang trong giấc ngủ trưa bỗng giật mình choàng tỉnh.

Để cứu tính mạng 2 mẹ con, Bình An được mổ gấp ở tuần thứ 31 thai kì, không may cậu bé mắc căn bệnh bại não bẩm sinh (Ảnh: Hương Hồng).

Trong phòng bệnh, bà Giáp Thị Viết (SN 1964, bà nội của Bình An, trú tại Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang) đánh vật với đứa cháu trai đang oằn mình trên tay la hét.

Trán rịn mồ hôi, một tay bế cháu, một tay cố đút từng thìa nước đường vào cái miệng méo xệch đói ăn của Bình An, giọng bà Viết nghẹn lại: "Thằng bé thèm sữa, tôi bế rong nãy giờ mà không chịu nín. Sốt ruột lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào…".

Sau một hồi thổn thức mãi thì cuối cùng cậu bé Bình An cũng thiếp đi, có lẽ vì mệt. Vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên má của cậu bé.

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối đã đánh đổi mạng sống cho em (Ảnh: Hương Hồng).

Đặt cháu xuống giường bệnh, bà Viết chia hộp cơm từ thiện ra làm hai phần. Một phần bà ăn bữa trưa, phần còn lại bà để dành cho bữa tối. Đó là suất cơm từ thiện mà bệnh viện dành tặng 2 bà cháu, cũng là thứ để giúp bà cầm cự mỗi lần đưa cháu đến viện.

Ôm chặt lấy đứa cháu bất hạnh, bà Viết rơm rớm nước mắt kể, hơn 3 tháng nay Bình An chưa được đến viện cũng chỉ vì gia đình nghèo khó không có tiền. Nhưng mấy ngày qua thằng bé sốt cao, sau mỗi cơn ho người nó cứ rũ ra, bà Viết vội vã đưa cháu xuống viện.

Bà bảo: "Đưa cháu nhập viện có vài trăm nghìn mang theo cũng hết rồi, chưa thấy bố nó gửi tiền xuống, không biết bà cháu tôi trụ được mấy hôm nữa?".

Đưa vạt áo lên lau đi những giọt nước mắt vừa ứa ra, bà Viết tiếp tục kể về cuộc đời của đứa cháu nội bất hạnh:

Mẹ của Bình An là chị Hoàng Thị Doãn, dân tộc Tày, quê ở Hà Giang, vì hoàn cảnh chị Doãn phải xuống khu công nghiệp Bắc Giang làm thuê rồi nên duyên với anh Ngô Văn Tình.

Đưa Bình An lên viện chỉ có bà nội nghèo khó, mẹ của em đã mất sau khi sinh em 17 ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như vỡ òa khi chị Doãn mang thai bé Bình An. Thai được 20 tuần tuổi, chị Doãn bỗng sốt cao liên tục, chảy máu chân răng không ngớt. Đôi vợ chồng trẻ vay mượn xuống Hà Nội thăm khám chuyên sâu. Chị Doãn mắc ung thư máu, bác sĩ khuyên chị nên đình chỉ thai kỳ để điều trị.

"Con dâu cứ ôm giấy siêu âm thai rồi khóc, quyết không bỏ con để điều trị. Cố gắng cầm cự đến tuần thai thứ 31, rồi vẫn buộc phải phẫu thuật mổ bắt thai sớm, không sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe quá yếu nên con dâu tôi mất sau đó 17 ngày, thằng bé Bình An phải nằm lồng kính hơn 1 tháng. 2 mẹ con chưa kịp gặp nhau, thằng bé chưa từng được mẹ ôm, chưa từng được ngụm sữa của mẹ…", nói đến đây nước mắt bà Viết chảy dài trên gương mặt đầy nếp nhăn khắc khổ.

Bà Viết buồn bã tâm sự về đứa cháu nội bất hạnh của mình (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bà Viết, khi Bình An 6 tháng tuổi nhưng vẫn chưa cất được cổ, chân tay cứng đờ. Linh tính mách bảo, bà vội ôm cháu đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận Bình An mắc bại não do sinh non, căn bệnh khiến bé phải điều trị tích cực cả đời.

"Nhìn cháu như này tôi đau và xót lắm chứ, con dâu không còn, con trai phải gồng mình vắt kiệt sức lực làm thuê làm mướn kiếm từng đồng lẻ gửi về để chữa bệnh cho Bình An.

Nhưng sức người có hạn, nợ mới nợ cũ giờ lên tới hơn 200 triệu, không vay được ở đâu nữa, thành ra thằng bé cứ đến viện bập bõm", bà Viết nghẹn ngào.

Trước tình cảnh bi đát của gia đình bé Bình An, bác sĩ Ngọ Văn Chắc, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, ái ngại chia sẻ:

"Bé Bình An mắc bại não thể co cứng. Khi cháu đến với chúng tôi tình trạng rất nặng, gần như không biết gì cả".

Bác sĩ Chắc cho biết thêm, sau các đợt điều trị, đến nay Bình An đã ngồi dậy và ăn uống được, cơ bắp đã nở, không bị teo, tăng phản xạ, tầm hoạt động các khớp đã mềm mại. Cháu biết hóng chuyện, biết cười đùa, nhận biết được nhiều hơn thế giới xung quanh, biết bộc lộ cảm xúc mừng vui.

Gia cảnh quá éo le, chỉ điều đơn giản Bình An được đến bệnh viện chữa trị theo đúng lịch cũng là quá sức với gia đình (Ảnh: Hương Hồng).

"Đó là tín hiệu rất đáng mừng đối với Bình An và cháu sẽ còn cải thiện được nhiều hơn nữa, nếu như trong thời gian tới cháu được đến viện điều trị theo đúng lịch hẹn của bác sĩ.

Nhưng hoàn cảnh gia đình cháu quá éo le, chỉ điều đơn giản là cháu được chữa trị đúng lịch cũng đã là quá sức với gia đình... Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu", bác sĩ Chắc chia sẻ.