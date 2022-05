Tiếng kêu cứu của người phụ nữ dân tộc Tày 13 năm gồng mình "gánh" chồng

Sự khốn khó, cơ cực của người phụ nữ dân tộc Tày, Chẩu Thị Hoa (38 tuổi) khi 13 năm ròng chạy chữa cho người chồng bị "trời đày" đã trở nên quá "nổi tiếng". Lần theo địa chỉ ghi trên lá đơn kêu cứu được gửi tới tòa soạn Báo điện tử Dân trí, chúng tôi tìm đến thôn Làng Vàng 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thăm gia đình người phụ nữ nghèo khó này.

Theo chỉ dẫn của một người dân thị trấn Vị Xuyên, không khó để chúng tôi tìm thấy nơi ở của gia đình chị Hoa. Bởi căn nhà sàn xiêu vẹo hiếm hoi còn sót lại ở miền quê vùng núi phía Bắc này nằm ngay cạnh con suối cạn. Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, thì bỗng vang lên những tiếng động rầm rập liên hồi từ trên sàn nhà, căn nhà sàn vốn đã ọp ẹp cứ rung lên bần bật, khiến chúng tôi không khỏi giật mình kinh hãi.

Hớt hải từ trên sàn nhà chạy xuống, chị Hoa bối rối, ngập ngừng nói: "Để các anh, các chị lo sợ em ngại quá. Từ ngày chồng em bị bệnh đến nay, hôm nào anh ấy ở nhà thì mọi người phải chịu đựng như thế. Còn hơn là để chồng em đi ra ngoài đường, không biết là bao nhiêu lần suýt đâm đầu vào ô tô rồi. Mời các anh các chị lên nhà, anh ấy hiền lắm ạ…".

Được sự trấn an của chị Hoa, mạnh dạn bước lên sàn nhà một cảnh tượng "kì lạ" đau lòng đập ngay trước mắt chúng tôi: Một người đàn ông mặt mũi đờ đẫn, ngây ngô, quần ống thấp ống cao đang mải miết nện gót chân trần lên sàn nhà làm bằng những tấm gỗ tạp. Không mảy may quan tâm đến những vị khách, người đàn ông này vẫn tiếp tục "rảo bước"… Cho đến khi đôi chân trần rớm máu, còn những tấm gỗ làm sàn thì mòn vẹt chuyển màu, nhưng vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu dừng lại.

"Anh ấy bị như thế từ ngày mắc bệnh. 13 năm nay rồi, chỉ khi mệt quá, kiệt sức ngủ quên đi thì thôi, chứ từ trên giường xuống là anh ấy cứ đi lại liên tục. Sao ông trời lại nỡ đầy đọa chồng em như thế chứ!...", chị Hoa nức nở.

Đưa vạt áo lau nước mắt, chị Hoa nghẹn ngào tâm sự: Đầu năm 2009, anh Hoàng Văn Đoàn (chồng chị Hoa) đột nhiên có những biểu hiện kì lạ, tự dưng cứ đi đi lại lại không ngừng nghỉ, miệng thì lảm nhảm, mặt mũi trở nên đờ đẫn ngây dại.

Đang là trụ cột gia đình, bỗng chốc anh Đoàn mất hoàn toàn khả năng lao động, không những vậy còn vài lần chết hụt khi đi ra đường quốc lộ. Chị Hoa hoảng hốt đưa chồng đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết chồng chị mắc tâm thần phân liệt.

Chị Hoa cho biết, để theo đuổi việc chữa bệnh cho chồng người phụ nữ nghèo khó này phải vay mượn khắp nơi. Ròng rã 13 năm qua, chị đưa anh hết từ bệnh viện huyện, đến tỉnh rồi Trung ương…, ai mách chỗ nào có thể chữa được, chị cũng đưa anh tới. Theo năm tháng, các khoản vay nợ cứ dày thêm mà bệnh tình của chồng không mấy thuyên giảm.

Bản thân chị Hoa mắc bệnh u nang buồng trứng đã có chỉ định phẫu thuật. Mẹ chồng chị Hoa gần 90 tuổi thường xuyên đau yếu. 2 đứa con đang học lớp 9 và lớp 6 cứ nằng nặc xin mẹ thôi học. Chị Hoa nói, nhiều năm nay bữa cơm của gia đình chị hiếm khi có thịt. Các con đi học, thì nhà trường và chính quyền địa phương giúp đỡ sách vở và miễn giảm học phí

"Em đi cấy ngoài đồng, một buổi phải chạy về nhà 5 đến 6 lần. Anh ấy đi ra đường thì cứ lao đầu vào ô tô, hoặc không có người trông coi lại lấy dây tự treo cổ. Giờ em không biết phải làm sao nữa. Ở nhà trông anh ấy thì cả gia đình chết đói mất, mà em đi làm một chút thì lòng lại như lửa đốt. Đứa lớn cứ đòi thôi học để đi làm, còn đứa bé cứ đòi bỏ học để ở nhà trông bố. Em muốn các con học lấy cái chữ, nhưng hoàn cảnh gia đình thế này chắc em cũng phải cho chúng nó nghỉ thôi… ", giọng chị Hoa như nghẹn lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phan Trung Tuyến, trưởng thôn Làng Vàng 1 cho biết: "Gia đình chị Hoa là hộ nghèo nhiều năm nay và chưa biết khi nào thoát nghèo. Chị Hoa vốn sức khỏe không được tốt, hơn 10 năm nay gồng mình chữa bệnh cho chồng lại vừa chăm sóc mẹ già và nuôi 2 đứa con đang tuổi ăn học, thực sự chị ấy đã quá kiệt quệ.

Bà con chúng tôi rất thương cảm hoàn cảnh gia đình chị, thường xuyên quyên góp giúp đỡ nhưng cũng rất hạn chế. Qua đây, là đại diện chính quyền địa phương tôi mong mỏi các tấm lòng nhân hậu hãy giúp đỡ gia đình họ, để anh Đoàn có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh, 2 cháu không phải thôi học giữa chừng… ".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4472:

Chị Chẩu Thị Hoa

Địa chỉ: Thôn Làng Vàng 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

ĐT: 0946699517

