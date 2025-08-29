Tiếng gọi xé lòng nơi phòng bệnh nguy kịch: “Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”

Trong căn phòng bệnh nặng của khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, chị Ka Huệ (SN 1986, ngụ ấp Thanh Trung, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) khóc nghẹn, đứng lặng bên giường con gái.

Nguy kịch vì căn bệnh quái ác

Trong thời gian thăm bệnh ít ỏi, bàn tay chai sần của người mẹ cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, bất động của con. Chị Ka Huệ sợ rằng nếu buông ra, sợi dây sự sống của con cũng tuột khỏi tầm tay mình.

Nỗi sợ ấy đeo bám chị Ka Huệ những ngày qua, kể từ khi con gái chị là Văn Thị Thanh (SN 2007) đột ngột lâm bạo bệnh.

Em Văn Thị Thanh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Lấy tay quệt vội nước mắt, chị Huệ kể, khoảng 4 tháng trước, sau khi hai mẹ con lên rẫy bẻ măng về, Thanh đột nhiên phát sốt. Nghĩ con gái chỉ cảm cúm thông thường, chị Huệ tự mua thuốc cho con uống. Nhưng sau nhiều ngày, tình trạng của Thanh không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Cô gái 18 tuổi dần xuất hiện các cơn co giật và nói sảng, khiến gia đình hốt hoảng đưa đi bệnh viện địa phương cấp cứu vào đầu tháng 8. Tại đây, bệnh nhân được điều trị hạ sốt nhưng không thuyên giảm.

Vì liên tục có các triệu chứng không làm chủ được hành vi, Thanh được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa Tâm thần để theo dõi, điều trị.

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu, với triệu chứng la hét và mất ngủ triền miên. Ngày 18/8, gia đình quyết định đưa con đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị.

BS.CKII Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng khoa Nhiễm Việt Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tri giác lơ mơ, rối loạn ý thức, xuất hiện các vận động bất thường như gồng cứng toàn thân, động tác nhai miệng liên tục.

Sau khi khai thác bệnh sử kết hợp thăm khám kỹ lưỡng, ê-kíp điều trị ghi nhận bệnh nhân có các dấu hiệu gợi ý bệnh viêm não tự miễn. Bệnh nhân được chỉ định chọc dò dịch não tủy và tầm soát u buồng trứng, ghi nhận có khối u quái buồng trứng và những thay đổi trùng khớp với bệnh viêm não tự miễn.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau nhiều ngày điều trị (Ảnh: Khánh An).

Quá trình nằm viện, bệnh nhân rơi vào hôn mê, phải đặt nội khí quản và thở máy để duy trì sự sống. Ngay khi xác định tình trạng cụ thể, các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã phối hợp với phía Bệnh viện Hùng Vương phẫu thuật cắt bỏ khối u quái buồng trứng cho bệnh nhân.

Sau đó, bệnh nhân được dùng nhiều biện pháp can thiệp tích cực, trong đó có chỉ định thay huyết tương. Vì liệu pháp này nằm ngoài phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị lên đến 70-80 triệu đồng.

“Trường hợp bệnh nhân chưa đáp ứng tốt với phác đồ hiện tại, chúng tôi sẽ xem xét sử dụng IVIG (globulin miễn dịch) truyền tĩnh mạch, nhằm điều hòa miễn dịch. Đây là phác đồ chuẩn trong điều trị viêm não tự miễn nhưng chi phí cao, thường phải tốn trên 100 triệu đồng”, bác sĩ Nguyệt Oanh nói.

“Cầu xin mọi người thương xót cứu giúp con gái tôi...!"

Nghe bác sĩ báo số tiền cả trăm triệu sắp tới để cứu chữa cho con gái, chị Huệ chết lặng. Gần 40 tuổi đời, người phụ nữ dân tộc thiểu số chưa bao giờ dám nghĩ đến số tiền lớn như thế.

Bao năm nay, thu nhập từ gùi măng rừng của chị Huệ cũng chỉ đủ bữa cơm qua ngày cho 6 miệng ăn. Số tiền lớn nhất chị từng cầm là 35 triệu đồng vay mượn từ chủ vườn và hàng xóm để đưa con gái xuống TPHCM chữa bệnh, và đã sớm hết sạch chỉ trong vài ngày.

Chị Huệ khóc nghẹn khi nhìn con gái chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: Khánh An).

Hiện tại, người mẹ nghèo đã hoàn toàn kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở.

"Bác sĩ nói, nếu được điều trị kịp thời, cơ hội phục hồi của bé Thanh là hơn 70%. Hy vọng vẫn còn, nhưng không biết tiền đâu mà chạy chữa cho con… Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ…", chị Huệ vừa chia sẻ với phóng viên, vừa bật khóc gọi con gái đang thoi thóp trên giường bệnh.

Gia đình chị Huệ thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chị mang trong người căn bệnh hở van tim và tiểu đường biến chứng, đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng.

Trước hoàn cảnh trên, Thanh đã phải nghỉ học sớm để phụ cha mẹ mưu sinh. Hàng ngày, mẹ con chị Huệ vào rừng hái măng đem bán, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 150.000 đồng. Họ dè sẻn lắm mới đủ lo cái ăn cho gia đình 6 người.

Mới cách đây ít tuần, Thanh xin vào làm tại một công ty. Nhưng căn bệnh bất ngờ ập đến khiến hy vọng được đỡ đần cha mẹ của cô trở thành bi kịch.

Chị Huệ chắp tay cầu xin mọi người giúp con gái mình được sống (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong đó, đứa con trai thứ 2 của chị Huệ sớm nghỉ học, xin đi bốc vác thuê khi chỉ mới 17 tuổi. Trớ trêu thay, đầu năm nay, trong lúc khuân vác, cậu gặp tai nạn gãy tay. Riêng 2 con út của chị mới 5-6 tuổi cũng đứng trước nguy cơ rất cao phải nghỉ học vì cảnh khổ của gia đình.

Giữa cơn túng quẫn, không biết ngày mai phải xoay xở ra sao khi đã nợ nần chồng chất, chị Huệ chắp tay nghẹn ngào: “Cầu xin mọi người thương xót cứu giúp con gái tôi. Con còn trẻ lắm, mới 18 tuổi thôi. Nếu không may con có chuyện gì, tôi sống không nổi mất…”.