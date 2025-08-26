Thông tin mới nhất vụ người cha nghi tưới xăng đốt 2 con và vợ cũ

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) mới đây đã có văn bản gửi UBND và Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) và cơ quan chức năng xã Tân Nhựt (TPHCM) để thông tin về các bệnh nhân nghi bị bạo hành đang điều trị tại nơi này.

Theo đó, ngày 17/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận 2 bệnh nhi là chị em ruột trong gia đình (địa chỉ thường trú ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) cùng bị bỏng toàn thân do đốt xăng.

Theo lời kể của nạn nhân, các bé có cha làm nghề tài xế lái xe tải, mẹ là công nhân và 2 người vừa ly hôn vào tháng 7, hiện không sống chung. Khoảng 6 giờ ngày 17/8, người cha đến phòng trọ của 3 mẹ con và mang theo can xăng.

Người cha sau đó đã đổ xăng lên cơ thể hai con, vợ cũ và xung quanh phòng ngủ trên tầng 1, sau đó dùng bật lửa phóng hỏa.

Nạn nhân vụ việc điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: BV).

Sau khi sự việc xảy ra, đứa con út được người thân đưa thẳng đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trong khi người chị được đưa đến cơ sở y tế tuyến trước sơ cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có nhân viên y tế đi kèm lúc 9h15 ngày 17/8.

Cũng theo nạn nhân, trước khi sự việc xảy ra, người cha nhiều lần bạo hành gia đình vì ghen tuông, từng có ý định đốt nhà hồi tháng 4.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ chẩn đoán người chị tên C.N.Q.G. (13 tuổi) bị sốc giảm thể tích, bỏng độ 2-3 diện tích 45% vùng đầu, mặt, đùi, tay, chân do xăng đốt, theo dõi nhiễm trùng huyết, theo dõi hội chứng Silverman (dị tật thành ngực phức tạp).

Còn em trai tên C.N.B.L. (5 tuổi) được ghi nhận sốc giảm thể tích, bỏng độ 2-3 diện tích 70-75% toàn thân do cháy xăng, theo dõi bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, hội chứng Silverman.

Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị tích cực ở khoa Hồi sức Ngoại.

"Đây là hai trường hợp bỏng do đốt xăng nghi do bạo hành, Bệnh viện thông tin đến quý cơ quan chức năng xem xét về mặt pháp lý", phía Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, bệnh nhân N.T.H. (32 tuổi, người mẹ trong vụ việc) đã được chuyển ra phòng thường, sau 9 ngày nằm phòng Săn sóc đặc biệt của khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh nhân vẫn còn khá nặng. Dự kiến, bà H. sẽ tiếp tục được thực hiện các cuộc mổ cắt lọc hoại tử.

Một trường hợp bệnh nhân điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Trước đó vào ngày 17/8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 trường hợp liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Trong đó, bà N.T.H. nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp. Còn ông T.K.Đ. (37 tuổi, người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy) được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa 2 bệnh nhân vào phòng Săn sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực... Ông Đ. được điều trị tích cực khoảng 1 tuần trước khi không qua khỏi.