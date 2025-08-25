Vụ người cha nghi tưới xăng đốt 2 con nhỏ và vợ cũ: Một ca tử vong

Theo đó, ông T.K.Đ. (37 tuổi), đã tử vong vào khoảng 1h ngày 25/8 tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vì vết thương quá nặng.

Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu mạng bệnh nhân N.T.H. (32 tuổi, vợ cũ ông Đ.) - người đang nằm phòng Săn sóc đặc biệt của khoa trên - trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó vào ngày 17/8, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2 trường hợp nêu trên, liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Trong đó, bà N.T.H. nhập viện với chẩn đoán bỏng lửa xăng 74% độ 2-3, 59% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp. Còn ông T.K.Đ. (người nghi phóng hỏa gây ra vụ cháy) được chẩn đoán bỏng lửa xăng 77% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân, sốc bỏng, bỏng hô hấp.

Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân vào phòng Săn sóc đặc biệt, đặt nội khí quản, bù dịch, điện giải, truyền kháng sinh, chăm sóc vết thương tích cực... Ông Đ. được điều trị tích cực trong 4 ngày trước khi không qua khỏi.

Một trường hợp bệnh nhân điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Như Dân trí đã thông tin, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) những ngày qua đã tiếp nhận điều trị 2 trường hợp trẻ bỏng thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 17/8, tại phòng trọ ở xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), người đàn ông tên Đ. đã tưới xăng lên cơ thể hai con tên C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi, em bé G.) và người vợ đã ly hôn, rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến các nạn nhân chịu thương tích nghiêm trọng. Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa hai cháu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu. Riêng người mẹ và người nghi tạt xăng đốt con được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thời điểm nhập viện, bé trai 5 tuổi được ghi nhận bỏng 70-75% cơ thể, độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Còn bé gái 13 tuổi được chẩn đoán 45-50% diện tích cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Dù tỉnh táo và trả lời được, bé vẫn đối mặt nguy cơ sốc nhiễm trùng, với bụi than trong đường thở, cho thấy mức độ tổn thương nặng nề.

Hiện tại, các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức, sử dụng mọi phương pháp từ thở máy, bù dịch chống sốc đến điều trị nhiễm trùng để giành lại sự sống cho hai bé. Tuy nhiên, với mức độ bỏng nghiêm trọng và các biến chứng phức tạp, hành trình hồi phục của hai bé sẽ là một chặng đường đầy thử thách.