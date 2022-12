Thương 3 chị em mồ côi mẹ sống cùng cha nghèo khó, bệnh tật

Anh Trương Minh Lễ (34 tuổi, ngụ ở ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre) từ lúc lọt lòng đã mang bệnh thận khiến sức khỏe yếu. Cha mẹ anh Lễ lại nghèo khó nên đến năm 16 tuổi mới có tiền đưa anh đi phẫu thuật. Nhưng gia đình không có điều kiện cho anh uống thuốc theo phác đồ của bác sĩ.

"Tôi mổ xong thì cha mẹ cũng hết sạch tiền, không được uống thuốc điều trị theo y lệnh của bác sĩ nên sức khỏe cũng không cải thiện được nhiều", anh Lễ tâm sự.

10 năm trước, anh Lễ lập gia đình với chị Nguyễn Thị Kiều Linh (36 tuổi), 2 người cùng cảnh nghèo khó, bệnh tật. Chị Linh cũng mắc bệnh động kinh bẩm sinh.

"Ra riêng thì nội ngoại cũng chẳng ai có tiền của để cho, vợ chồng mang nhau đi làm công nhân. Sau khi sinh con gái đầu lòng (bé Hồng Vân) vợ chồng tôi về quê mượn nền đất họ hàng cất tạm nhà ở.

Gom góp mãi, đến năm ngoái mới có tiền cất căn nhà nhỏ như bây giờ. Sinh 2 đứa đã đi kế hoạch hóa gia đình rồi nhưng năm ngoái lại bị vỡ kế hoạch. Sau khi sinh con thứ 3 được một thời gian thì vợ đột ngột qua đời", anh Lễ buồn rầu kể.

Con út của anh Lễ nay chưa đầy một tuổi, chị Linh mất khi đứa bé mới chào đời 4 tháng. Ba tháng nay, anh Lễ vừa là bố, vừa là mẹ, dù sức khỏe yếu nhưng anh phải cố gắng làm lụng để kiếm tiền mua sữa, tã cho con. Tuy nhiên sức khỏe yếu, nhà lại thiếu trước hụt sau nên con anh nhiều hôm vẫn khát sữa.

Khát sữa, thiếu tình thương và hơi ấm của mẹ nên con trai út của anh thường xuyên bị bệnh hô hấp. Mới đây nhất, bé vừa phải nằm gần một tháng trong bệnh viện nên cuộc sống gia đình càng trở nên bĩ cực.

"Sáng dậy soạn sửa đồ đạc, đưa 2 đứa lớn đi học, quay về lo cho đứa nhỏ tã sữa là gần 9h. Chạy sang xưởng lột chưa được mấy trái dừa thì lại phải về đón con, buổi chiều cũng vậy nên gần như chẳng làm được gì.

Ngày nhiều thì tôi kiếm được khoảng 100 nghìn đồng, nhưng cũng bữa có bữa không. Tiền ăn học cho 2 đứa lớn, sữa tã thuốc thang cho đứa nhỏ thì không sao đủ được. Cố thì cứ cố, nhưng thiếu thì cứ thiếu, cũng chẳng biết làm sao.

Giờ phải làm ngay gần nhà để nghe con khóc còn kịp về. Tôi lại có bệnh trong mình, việc nặng làm không nổi nên khó lắm", anh Lễ chia sẻ.

Mỗi ngày 2 cữ, cả 4 cha con lại ra trước bàn thờ chị Linh đốt nhang rồi cùng ngồi chờ nhang tàn. Dù mới 10 tuổi nhưng là chị cả trong nhà, đi học về Hồng Vân cũng phụ cha dọn dẹp nhà cửa và chăm em.

"Con học cũng được, năm nào cũng được giấy khen. Con lo cha không có đủ tiền để cho con đi học tiếp. Con chỉ mong cha khỏe mạnh, em khỏe mạnh…", cô bé muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng khựng lại, quay mặt ra cửa nhìn xa xăm như một người từng trải, tay không ngừng vỗ về đứa em đang say ngủ.

Thấy cảnh gà trống nuôi con khó khăn muôn phần, một người họ hàng đã nhận con út của anh Lễ về nuôi giúp, tuy nhiên anh Lễ vẫn phải trả chi phí chăm sóc.

Ông Võ Thành Nhân - Trưởng ấp Bến Đò (Mỹ Thạnh) cho biết, từ trước đến nay địa phương vẫn thường xuyên hỗ trợ, ưu tiên các phần quà cho gia đình anh Lễ. Tuy nhiên do cả 2 vợ chồng đều bệnh tật nên gia đình mãi không thể khá lên được. Nay chị Linh mất, mình anh Lễ một mình chăm 3 con khiến cuộc sống càng bi đát hơn nhiều.

"Rất mong mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình anh Lễ vượt qua khó khăn trước mắt, để mấy đứa nhỏ được có điều kiện ăn học nên người", ông Nhân nói.

