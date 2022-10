Cô bé mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi, ước mơ có bộ sách cũ để đến lớp

Ngày nào cũng thế, buổi sáng đi học, buổi chiều bé Trương Thị Ngọc Yến (11 tuổi, trú tại ấp Quý Điền B, xã Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre) lại ngồi ở góc vườn chuốt cọng lá dừa để bán kiếm tiền mua gạo. Mới 11 tuổi nhưng cô bé đã phải đối mặt với cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương.

Ngọc Yến kể, khi mới 2 tuổi mẹ bé "đi bước nữa" bỏ lại em cho cha. Kể từ đó đến nay mẹ chưa từng một lần quay lại thăm Ngọc Yến.

Từ khi mẹ bỏ đi, cha Yến mắc nhiều bệnh nên chẳng đi đâu làm gì được, chỉ loanh quanh bờ sông đặt lú kiếm tôm cá sống qua ngày, thế nên chuyện đói no với Yến cũng may rủi theo con nước.

Túp lều tranh mà Ngọc Yến lớn lên nằm hiu hắt trên cồn đất giữa dòng Hàm Luông (một nhánh chính của sông Cửu Long), gần như quanh năm chỉ có 2 cha con với nhau, chẳng ai qua lại.

Khi Ngọc Yến 8 tuổi, người cha bệnh tật trong một lần mò tôm bị chết đuối ngoài bãi sông. Kể từ đó, cô bé phải chịu cảnh sống trong cô độc, phải tự kiếm tiền ăn, tự lo tiền học.

"Con nhớ lần đó trên tòa, con khóc mong mẹ đừng bỏ con, nhưng mẹ gạt tay con rồi bước đi mà không quay lại. Mấy lần con nhớ mẹ quá, về thăm nhà ngoại nhưng mẹ lạnh nhạt, không muốn gặp con nên giờ con không về nữa.

Một lần có người phụ nữ biết hoàn cảnh của con, cô ấy ôm an ủi con. Đó là lần duy nhất con được ôm cho đến bây giờ, lần duy nhất con có cảm giác ấm áp. Mỗi lần nhớ hơi ấm đó, con lại thèm được an ủi, tủi thân, rồi con lại khóc.

Ba thương con lắm, nhưng giờ ba cũng mất rồi. Con sẽ ráng học để sau này đi làm, kiếm tiền xây được căn nhà tử tế để thờ ba", những tâm sự của cô bé 11 tuổi chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm.

Ngọc Yến kể, ba mất chỉ để lại cho cô bé túp lều rách nát, một cái chảo, một cái nồi và 2 cái bát. Đã 3 năm trôi qua, ở cái tuổi nhiều đứa trẻ còn làm nũng mẹ thì Ngọc Yến đã phải tự tìm tiền đong gạo, mua sách tập, phải tự nuôi chính mình.

Yến có ông bà nội nhưng cả ông và bà đều bệnh tật, kiếm không đủ ăn, sống phụ thuộc vợ chồng người con thứ nên chẳng giúp được gì cho cô bé. Yến cũng có một người chú đã có gia đình nhưng nghèo, chú thím cũng chẳng bao bọc được.

Ba tháng trước, lều tranh bị mưa gió xô sập, bất đắc dĩ Yến phải xin chú thím cho ở nhờ một góc phía sau nhà. Ngoài chuyển chỗ ở thì mọi chuyện khác trong cuộc sống của cô bé không có gì thay đổi.

"Mấy năm trước giá cọng dừa còn cao, con còn gom được tiền học. Năm nay giá giảm, mỗi ngày chuốt được 3kg con chỉ kiếm được 15 nghìn đồng.

Con gom cả mấy tháng hè mà không đủ tiền mua bộ sách mới. Hôm khai giảng, không có sách, con lấy sách lớp 5, tô số 5 ở bìa thành số 6 rồi mang đến trường.

Học mấy hôm thì chuyện con không có sách bị phát hiện, nhờ đó mà có mấy cô chú biết hoàn cảnh nên mua cho con bộ sách mới. Mấy cô chú cũng nộp tiền học cho con và mua cho con một chiếc xe đạp. Con mừng lắm và cảm ơn các cô chú nhiều lắm.

Con chẳng cần quần áo mới, sách mới, chỉ cần có quần áo, có sách tập để đi học là được, cũ cũng được. Con sẽ cố gắng học để sau này có thể đi làm, kiếm tiền về lo bệnh cho bà nội và xây một căn nhà để có chỗ thờ ba không bị mưa gió", Ngọc Yến tâm sự.

Bà Phan Thị Chức (55 tuổi, bà nội Ngọc Yến) cho biết, dù cuộc sống rất khó khăn nhưng Yến rất ham học, năm nào cũng được giấy khen. Tuy nhiên do cuộc sống ngày càng khó khăn, gia đình không thể lo cho Yến học đến nơi đến chốn được.

"Tôi từ đầu đến chân chỗ nào cũng bệnh, nhưng cũng không có tiền mua thuốc. Bà cháu chuốt lá dừa, kiếm được gì ăn đó. Cơ bản chỉ có tiền mua gạo, thức ăn thì bắt cá sặc với vớt lục bình dưới mương. Cháu nó khổ, tôi cũng đau lòng lắm nhưng đành phải chịu, chẳng biết làm sao được", bà Chức nói trong bất lực.

Ông Huỳnh Văn Nam - Trưởng ấp Quý Điền B, xã Thạnh Phú Đông cho biết, vì ấp ở trên cù lao, cách trở với đất liền nên hoàn cảnh của Ngọc Yến ít người biết đến để có cơ hội được giúp đỡ. Ấp thưa người, cũng không có ai khá giả để cưu mang Ngọc Yến được, có chăng chỉ động viên, giúp đỡ phần nào.

"Cháu Yến khổ từ trước đến giờ, mẹ bỏ, cha bệnh rồi mất, mới chuyển sang ở với bà nội thì bà nội cũng bệnh. Vừa rồi ấp cũng hỗ trợ, dịp lễ tết cũng cho quà nhưng chỉ được phần nào.

Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng cháu yến rất nghị lực và hiếu học, quyết tâm học hành. Chúng tôi rất mong qua báo, hoàn cảnh của cháu Yến được mạnh thường quân biết đến, giúp đỡ cho cháu có điều kiện học hết phổ thông", ông Nam nói.

