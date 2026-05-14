Bạn đọc Dân trí giúp người đàn ông nghèo tìm lại ánh sáng đôi mắt (Video: Hương Hồng).

Ngày 13/5, báo Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao biển biểu trưng số tiền 216.018.871 đồng tới anh Bùi Văn Đoàn (SN 1995, trú tại xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ anh Đoàn thông qua tài khoản của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được kết chuyển tới tài khoản gia đình anh Đoàn trước đó, để kịp thời phục vụ quá trình chữa trị.

Anh Đoàn cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc giúp đỡ qua báo Dân trí, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình anh nhận được hơn 40 triệu đồng từ các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, anh Bùi Văn Đoàn đã được hỗ trợ tổng số tiền hơn 256 triệu đồng.

Gia đình anh Bùi Văn Đoàn cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 216.018.871 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết “Người đàn ông 31 tuổi đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn, khẩn cầu giúp đỡ”, phản ánh hoàn cảnh của anh Đoàn - người đàn ông trẻ đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn vì căn bệnh viêm màng bồ đào nặng.

Ngày nhập Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mắt trái của anh Đoàn đã mất thị lực hoàn toàn, mắt phải suy giảm nghiêm trọng. Bệnh tật khiến người đàn ông 30 tuổi gần như không còn khả năng lao động, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.

Trong phòng bệnh chật hẹp, người vợ trẻ lặng lẽ nắm tay chồng, vừa chăm sóc vừa thấp thỏm lo sợ một ngày anh chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Không có thu nhập ổn định, chi phí điều trị lớn khiến vợ chồng nghèo nhiều lần rơi vào tuyệt vọng.

Anh Đoàn từng đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn nếu không được chữa trị kịp thời (Ảnh: Hương Hồng).

Thế nhưng, sau khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay giúp đỡ. Những khoản hỗ trợ trở thành nguồn động viên quý giá, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông nghèo trên hành trình giữ lại ánh sáng đôi mắt.

Nhờ được điều trị tích cực, sức khỏe và thị lực của anh Đoàn đã có những chuyển biến khả quan.

Anh Đoàn xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm, đội ngũ y, bác sĩ cùng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đồng hành, giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, anh Đoàn đã được chữa trị tích cực, sức khoẻ và thị lực cải thiện tốt (Ảnh: Hương Hồng).

“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Chính sự giúp đỡ của mọi người đã cho em thêm cơ hội được chữa bệnh, được hy vọng. Vợ chồng em biết ơn báo Dân trí, các bác sĩ và tất cả nhà hảo tâm rất nhiều”, anh Đoàn nghẹn ngào nói.

Anh Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện.

Theo anh Tùng, sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái không chỉ giúp người bệnh có thêm điều kiện điều trị mà còn mang đến niềm tin, động lực để họ vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.