Người phụ nữ Hà Nhì đã thoát cảnh nằm liệt giường, có thể tự ngồi dậy

Hơn 228 triệu đồng bạn đọc tiếp sức người mẹ Hà Nhì mắc bệnh hiểm nghèo (Video: Thùy Hương).

Vừa qua, phóng viên Dân trí phối hợp cùng đại diện chính quyền xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên tới thăm hỏi, trao bảng biểu trưng số tiền 208.910.387 đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ tới gia đình bà Vàng Pó Sừ (trú tại bản Sen Thượng).

Đây là số tiền bạn đọc hảo tâm ủng hộ thông qua tài khoản của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển tới số tài khoản của ông Khoàng Phì Phạ (chồng của bà Vàng Pó Sừ), theo đề nghị của gia đình.

Bên cạnh đó, từ bài viết của báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình bà Sừ được giúp đỡ lên hơn 228 triệu đồng.

Trước đó, báo Dân trí đăng tải bài viết “Lay lắt phận đời mẹ khuyết tật đặc biệt nặng, con thơ câm điếc” trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái. Hoàn cảnh éo le của bà Sừ đã chạm tới trái tim hàng nghìn độc giả.

Từ tuyệt vọng đến hy vọng

Đón nhận món quà ý nghĩa, lớn lao, chị Khoàng Phạ Số (con gái bà Sừ) xúc động cho biết, số tiền hỗ trợ đã giúp gia đình có điều kiện đưa bà Sừ đi chữa bệnh.

Sau một thời gian điều trị, sức khỏe bà Vàng Pó Sừ có chuyển biến tích cực. Từ chỗ nằm liệt giường suốt nhiều năm, hiện bà đã đỡ đau đớn, có thể tự ngồi dậy.

“Gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ nhận được nhiều tình cảm và sự giúp đỡ như vậy. Nhờ sự yêu thương của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, mẹ tôi có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh”, chị Số chia sẻ.

Bà Vàng Pó Sừ cùng 2 con gái xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc và nhà hảo tâm (Ảnh: Tùng Dương).

Cuộc sống của gia đình bà Sừ trước đây chìm trong khốn khó. Năm 2023, bà phát hiện mắc bệnh viêm bì cơ, suy tủy xương, khiến cơ thể suy kiệt nhanh chóng, gần như mất khả năng vận động.

Từ người phụ nữ khỏe mạnh, chăm chỉ làm nương rẫy, bà Sừ trở thành bệnh nhân liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào chồng và các con.

Gánh nặng gia đình dồn cả lên vai ông Khoàng Phì Phạ. Một mình ông Phạ vừa làm nương rẫy để nuôi gia đình, vừa chăm sóc người vợ bệnh nặng và con út Khoàng Phạ Pứ (SN 2017) bị câm điếc bẩm sinh.

Chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất. Những tài sản có giá trị lần lượt phải bán đi để lấy tiền thuốc thang cho bà Sừ.

Căn nhà gỗ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà dột nát, vách gỗ mục ruỗng. Mỗi khi mưa lớn, nước tạt ướt cả chỗ nằm của người bệnh.

Nguồn sống của cả gia đình chỉ dựa vào vài sào nương và khoản trợ cấp ít ỏi. Có thời điểm, ông Phạ gần như rơi vào tuyệt vọng khi không còn khả năng xoay xở tiền chữa bệnh cho vợ.

Lòng nhân ái của bạn đọc đã tiếp thêm niềm tin, giúp gia đình nghèo vượt nghịch cảnh

Giữa lúc khó khăn nhất, sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã mang đến cho gia đình bà Sừ nguồn động viên to lớn.

Khoản tiền hơn 228 triệu đồng không chỉ giúp gia đình bà Sừ có thêm điều kiện chữa trị bệnh, trang trải cuộc sống, mà còn tiếp thêm niềm tin để họ vượt qua nghịch cảnh.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện lãnh đạo xã Sín Thầu trao số tiền bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ tới bà Vàng Pó Sừ (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Phạm Thị Huyền, Phó Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu cho biết, gia đình bà Vàng Pó Sừ là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

“Bà Sừ mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe suy kiệt trong khi gia đình không có điều kiện kinh tế. Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình”, bà Huyền chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Huyền gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đặc biệt là gia đình bà Sừ.

Theo bà Huyền, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn gia đình sử dụng nguồn tiền được hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả, để từng bước ổn định cuộc sống.

Sự giúp đỡ kịp thời của cộng đồng đã thắp lên hy vọng cho gia đình nghèo khó nơi địa đầu Tổ quốc. Từ đây, bà Sừ có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh, bé Pứ được chăm sóc tốt hơn và gánh nặng trên vai ông Phạ cũng vơi bớt phần nào.

Hành trình phía trước của gia đình bà Sừ vẫn còn nhiều gian nan, nhưng với điểm tựa từ những tấm lòng nhân ái, họ đã có thêm động lực để bước tiếp.