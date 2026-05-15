Khởi công 50 nhà phao chống lũ do bạn đọc Dân trí tặng người dân Đắk Lắk

Ngày 15/5, nhân dịp lễ khởi công dự án 50 căn nhà phao chống lũ trao tặng 50 hộ dân tại xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cùng nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí và lãnh đạo sở, ngành tỉnh Đắk Lắk đã đến dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ xã An Định cũ (nay là xã Tuy An Bắc) tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Chiều cùng ngày, tại Nhà văn hóa thôn An Định Trung 2 (xã Tuy An Bắc) đã diễn ra lễ khởi công dự án 50 căn nhà phao chống lũ trao tặng 50 hộ dân tại xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân, kinh phí do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Tham dự chương trình có bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk; ông Lê Tấn Đễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí chia sẻ với chính quyền, người dân địa phương trước những thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản trong đợt bão lũ năm 2025.

Theo Tổng Biên tập báo Dân trí, chương trình xây dựng 50 căn nhà phao chống lũ tại Đắk Lắk là hoạt động tiếp nối hành trình nhân ái của báo Dân trí. Trước đó, năm 2021, Báo đã triển khai xây dựng 50 căn nhà phao tại tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị), được địa phương, bà con nhân dân đánh giá cao về hiệu quả thực tế.

“Việc xây dựng 50 căn nhà phao chống lũ sẽ góp phần giúp bà con địa phương nâng cao khả năng chống chịu trước rủi ro thiên tai, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới”, nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Ông Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk thay mặt địa phương trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc trên cả nước đã dành sự quan tâm rất lớn tới người dân tỉnh Đắk Lắk.

"Sự hỗ trợ hôm nay của bạn đọc báo Dân trí không chỉ là những căn nhà chống lũ, mà còn là sự chở che, điểm tựa để bà con yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão đến", ông Lương Minh Tùng chia sẻ.

Bà Cao Thị Hòa An, nhà báo Phạm Tuấn Anh trao bảng tượng trưng số tiền 1,75 tỷ đồng của bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ 50 nhà phao chống lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, có 30 nhà phao Dân trí tặng bà con nhân dân xã Tuy An Bắc và 20 căn tặng bà con xã Đồng Xuân với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ 1,75 tỷ đồng; xã Đồng Xuân đối ứng 100 triệu đồng và xã Tuy An Bắc đối ứng 150 triệu đồng.

Bà Cao Thị Hòa An và nhà báo Phạm Tuấn Anh trao tặng quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ xảy ra vào cuối năm 2025 tại xã Tuy An Bắc, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp hỗ trợ.

Ông Lương Minh Tùng và ông Lê Tấn Đễ trao quà của bạn đọc báo Dân trí đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Sau lễ khởi công, bà Cao Thị Hòa An, nhà báo Phạm Tuấn Anh và đại diện các sở, ngành, địa phương, bà con nhân dân đã thăm các căn nhà phao chống lũ đang được triển khai xây dựng.

Những căn nhà phao chống lũ không chỉ là nơi trú tránh an toàn trong mùa mưa bão mà còn trở thành niềm hy vọng của người dân vùng thường xuyên chịu ngập lụt, giúp bà con vơi bớt nỗi lo trước thiên tai.

Các công nhân đang khẩn trương thi công các căn nhà phao chống lũ để sớm bàn giao cho người dân trước mùa mưa bão năm nay.