Thêm 2 nhà Nhân ái được khánh thành ở An Giang và Cần Thơ

Nhà Nhân ái khang trang, kiên cố, thay thế chòi tạm

Ngày 5/10, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Đông Hiệp (TP Cần Thơ) và UBND xã Vĩnh Xương; Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại TP Cần Thơ, đại diện báo Dân trí cùng UBND xã Đông Hiệp thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí chung tay đóng góp, tặng hộ gia đình anh Huỳnh Thanh Nguyên.

Anh Nguyên là nhân vật trong bài viết "Nhà cháy rụi, vợ bỏ đi, người đàn ông nuôi con trong căn chòi tạm", nhận được 95.556.541 đồng từ bạn đọc báo Dân trí.

Đại diện báo Dân trí cùng UBMTTQVN xã Đông Hiệp (TP Cần Thơ) trao nhà Nhân ái tặng hộ gia đình anh Huỳnh Thanh Nguyên (Ảnh: Hoàng Duật).

Căn nhà của anh Nguyên được xây mới hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, ốp gạch men trắng toàn diện mặt trước. Công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu vực bếp và nhà vệ sinh riêng. Tổng diện tích sử dụng khoảng 60m2, nằm trên nền đất do ba anh Nguyên để lại.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Bùi Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đông Hiệp thay mặt Đảng ủy, UBND xã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ hộ gia đình anh Huỳnh Thanh Nguyên.

Ông Toàn cho biết, sự hỗ trợ quý báu này không chỉ giúp gia đình anh Nguyên có được mái ấm kiên cố, khang trang để che nắng, che mưa, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc.

Nhà anh Nguyên trước đây (Ảnh: Hoàng Duật).

Nhà anh Nguyên hiện tại (Ảnh: Hoàng Duật).

"Ngôi nhà này là minh chứng cho sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong rằng, từ nay anh Nguyên sẽ có một cuộc sống ổn định hơn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và nuôi dạy con cái trưởng thành. Đây không chỉ là niềm vui của riêng gia đình mà còn là niềm vui chung của chính quyền và bà con lối xóm", ông Toàn chia sẻ.

Đón nhận ngôi nhà mới từ tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, anh Huỳnh Thanh Nguyên không giấu được niềm xúc động. Anh chia sẻ, đó là một giấc mơ mà hai cha con anh chưa từng dám nghĩ tới.

"Từ ngày nhà bị cháy, cuộc sống khó khăn vô cùng, tôi chỉ biết dựng tạm cái chòi để hai cha con có chỗ chui ra chui vào, trong lòng lúc nào cũng lo lắng, nhất là mỗi khi trời mưa gió", anh Nguyên nghẹn ngào nhớ lại.

Anh cho biết, chính nhờ báo Dân trí làm cầu nối và tấm lòng của các nhà hảo tâm khắp nơi, cha con anh mới có được một mái ấm đúng nghĩa.

"Tôi xin hứa sẽ cố gắng làm lụng, gìn giữ ngôi nhà này thật cẩn thận và chăm lo cho con ăn học nên người, để không phụ lòng tốt của tất cả mọi người", anh Nguyên khẳng định.

Niềm vui như được nhân đôi khi anh Nguyên cho biết thêm, sau khi bài viết về hoàn cảnh của mình được đăng tải trên báo Dân trí, anh được người dân giới thiệu và tìm được một công việc ổn định để có thêm thu nhập, dành dụm lo cho con đi học.

Thêm nhà mới, niềm vui nơi biên giới

Cách Cần Thơ 180km tại xã biên giới Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, đại diện báo Dân trí cũng bàn giao căn nhà Nhân ái do bạn đọc báo chung tay đóng góp tặng hộ gia đình anh Đinh Hữu Phùng (38 tuổi), công nhân nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học.

Anh Phùng nhận được 75.133.822 đồng từ bạn đọc Dân trí qua bài viết "Chồng nghèo nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học trong căn nhà dột nát ". Ngôi nhà được xây mới rộng 40m2.

Nhà anh Phùng trước đây (Ảnh: Hoàng Duật).

Nhà anh Phùng hiện tại rộng khoảng 40m2, vách tường bê tông cốt thép, mái tôn, công năng sử dụng gồm 1 phòng ngủ, khu vực khách, khu vực bếp và nhà vệ sinh riêng (Ảnh: Hoàng Duật).

Cùng có mặt tại buổi bàn giao nhà là Trung úy Phạm Hoài Thanh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và vận động quần chúng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; ông Lê Quốc Hải, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Xương.

Nhận căn nhà mơ ước, anh Phùng vui mừng khôn xiết, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã theo dõi trường hợp của gia đình anh trên báo.

"Có được mái ấm kiên cố này, vợ chồng, con cái của tôi cũng sẽ có một nơi ở đàng hoàng, không còn phải chịu cảnh dột nát khổ sở nữa", anh Phùng chia sẻ.

Anh Phùng đồng thời hứa sẽ trân trọng, gìn giữ ngôi nhà và coi đây là động lực để vươn lên, nuôi dạy các con thành người có ích cho xã hội.

Đại diện báo Dân trí cùng ông Lê Quốc Hải, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Xương trao bảng tượng trưng Nhà nhân ái tặng hộ gia đình anh Đinh Hữu Phùng (Ảnh: Hoàng Duật).

Thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Xương, ông Lê Quốc Hải, Chủ tịch UBMTTQVN xã, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến báo Dân trí, đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể bạn đọc, các nhà hảo tâm trên cả nước.

Theo ông Hải, Vĩnh Xương là một xã biên giới còn nhiều khó khăn, việc chăm lo, ổn định đời sống cho người dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí chung tay đóng góp, hoàn thành hôm nay là minh chứng sống động cho sự chung tay của cả cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Ngoài căn nhà, anh Đinh Hữu Phùng còn được trang bị thêm quạt máy, nồi cơm điện từ số tiền bạn đọc báo Dân trí gửi tặng.