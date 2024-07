Tai ương đeo bám gia đình, cụ ông 68 tuổi gồng gánh nuôi 5 miệng ăn

Đó là tình cảnh đáng thương của ông Lê Văn Cát (SN 1956) ở tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Hàng chục năm qua, tai ương, bệnh tật cứ bủa vây, đeo bám gia đình của cụ ông này.

Ngày trước, ông Cát kết hôn với bà Nguyễn Thị Lan (SN 1954). Năm 1985, ông bà sinh cậu con trai, đặt tên Lê Văn Phong.

Năm 1988, khi con trai lên 3 tuổi, bà Lan trong lúc đi phụ hồ không may bị giàn giáo đổ sập va vào đầu dẫn tới chấn thương sọ não. May mắn không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng bà Lan mất sức lao động từ đó đến nay, chỉ làm được việc nhà.

Dù cuộc sống có nhiều khó khăn, bữa rau bữa cháo qua ngày, ông bà vẫn nuôi Phong lớn lên. Thấy con trai khôn lớn, khỏe mạnh lại có học lực rất tốt, ông bà mừng thầm.

Tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, anh Phong làm giáo viên của một ngôi trường cấp 3 ở TPHCM. Con ra trường, có công việc cao quý, vợ chồng ông Cát tự hào lắm.

Nào ngờ, khi anh Phong đang ở độ tuổi và những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời thì bi kịch ập tới. Năm 2010, trong một lần đi giảng dạy về, thầy giáo Phong gặp tai nạn dẫn tới tổn thương vùng não. Nam giáo viên trẻ phải gác giấc mơ đứng trên bục giảng từ thời điểm đó.

Nghe tin, vợ chồng ông Cát nuốt nước mắt, khăn gói vào miền Nam đồng hành cùng con vượt qua cửa tử. Suốt hơn 10 năm, vợ chồng ông Cát đưa con trai đến khắp các bệnh viện từ Nam ra Bắc điều trị căn bệnh tâm thần.

Mấy năm gần đây, bệnh tình của anh Phong thuyên giảm, được cha mẹ đưa về nhà chăm sóc và lấy thuốc uống.

Năm 2021, ông bà nhờ người mai mối để con trai nên duyên cùng cô gái Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993) cùng địa phương.

Chị Trang sức khỏe không tốt từ lúc sinh ra, không được nhanh nhẹn, thông minh như người khác. Hai bên gia đình hy vọng đôi trai gái có số phận kém may sẽ hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Cuối năm 2023, vợ chồng anh Phong, chị Trang sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên Lê Đức Anh. Song, một lần nữa, tin sét đánh ập tới khiến niềm vui của gia đình bất hạnh ngắn chẳng tày gang.

Bác sĩ kết luận bé Đức Anh bị nhiều bệnh như tim phổi, sa ruột, yếu xương cổ. Đến nay, bé trai đã 9 tháng tuổi nhưng không phát triển như các bé đồng trang lứa. Bé chưa biết bò, chỉ đặt đâu nằm đó với ánh mắt vô hồn, hay quấy khóc, sức khỏe yếu.

"Chúng tôi hy vọng cháu khỏe mạnh, phát triển bình thường, tương lai sẽ là niềm hy vọng của cả nhà nhưng nào ngờ", ông Cát lặng giọng.

Vợ, con trai, con dâu, giờ đến cháu đều không khỏe mạnh, mang bệnh tật trong người. Những hôm trái gió trở trời, anh Phong la hét, đập phá đồ đạc. Vợ ông Cát cũng phải đối mặt với nhiều cơn đau nhức.

Năm nay đã 68 tuổi nhưng ông Cát vẫn gắng gượng mưu sinh. Ngoài đồng lương hưu, ông sẵn sàng làm mọi việc được người ta thuê như phụ hồ, cắt cỏ để có tiền nuôi 5 miệng ăn.

"Giờ còn sức tôi còn làm nhưng không biết kéo dài được đến bao giờ. Tôi mà ngã xuống thì không biết sao nữa. Cực chẳng đã, chúng tôi mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn, cháu nhỏ có kinh phí chữa bệnh", cụ ông khốn khổ cầu cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Văn Đường, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng, cho biết anh Lê Văn Phong bị bệnh tâm thần sau tai nạn, lấy vợ bị tim bẩm sinh. Vợ chồng mất sức lao động nên không có việc làm, ở chung với bố mẹ đã già.

"Vừa rồi, vợ chồng anh Phong sinh được con trai, nay đã 9 tháng nhưng bị nhiều bệnh tim, phổi. Những năm qua, các cấp chính quyền thường xuyên quan tâm, dành những phần quà dịp lễ, Tết cho gia đình ông Cát, anh Phong.

Chúng tôi cũng đang hướng dẫn cho gia đình làm hồ sơ để được nhận hỗ trợ cho cháu bị khuyết tật bẩm sinh. Tuy nhiên, gia đình họ còn rất nhiều khó khăn, cần kinh phí lớn. Chúng tôi mong báo Dân trí kết nối để bạn đọc dang tay giúp đỡ cho gia đình ông Cát, anh Phong", ông Đường bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5276 xin gửi về:

1. Ông Lê Văn Cát

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Số tài khoản: 0768413789999, Ngân hàng Quân đội MB Bank, chủ tài khoản Le Van Cat.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5276)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269