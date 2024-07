Cậu bé 10 tuổi đi chợ làm cơm cúng ông, chăm sóc bà liệt giường và em nhỏ

Chúng tôi đến thăm gia đình em Vũ Thế Bảo (10 tuổi, thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vào một ngày nắng như "đổ lửa". Căn nhà cấp 4 trở nên ngột ngạt khi khói hương trên bàn thờ nghi ngút.

Cách đây hơn một tháng, ông ngoại của Bảo vừa qua đời vì tai nạn. Từ ngày ông mất, Bảo buồn bã, chưa thể quen cảm giác không có ông bên cạnh, đêm nào cậu bé cũng khóc, cứ nhắm mắt, em lại thấy ông trong giấc mơ.

"Trong mơ, cháu mong ông phù hộ cho bà khỏe lại, trò chuyện được với anh em cháu", Bảo nói, rồi cầm tấm khăn lau mồ hôi cho bà ngoại. Nghe cháu nói, bà Trịnh Thị Huyền (59 tuổi, bà ngoại Bảo) nằm trên giường miệng ú ớ, khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má chai sạn.

Ông Trịnh Đình Hảo (56 tuổi, em trai bà Huyền) cho biết, vợ chồng bà Huyền không được khôn, nhanh nhẹn nhưng rất chăm chỉ, ai thuê gì cũng làm. Ông bà sinh được 1 người con gái là Vũ Thị Trang. Năm 2014, cả nhà hoảng hốt khi Trang đi làm xa rồi mang bụng bầu về nhà.

Không lâu sau, Trang sinh bé Vũ Thế Bảo. Lúc Bảo còn đỏ hỏn, mẹ cậu bé đã bỏ lại con cho vợ chồng bà Huyền chăm sóc, đi biền biệt, không liên lạc với ai. Năm 2021, Trang lại một lần nữa có bầu, rồi sinh ra bé Vũ Khánh Linh.

"Ông trời cho 2 mặt con, nhưng Trang không biết bố của hai đứa trẻ. Cứ đẻ xong nó lại bỏ con mà đi. Không ai biết nó đi đâu, làm gì. Thương cháu, vợ chồng bà Huyền làm ruộng, mò cua, bắt ốc, nuôi cháu ăn, học", ông Hảo kể.

Ông Hảo cho biết, tháng 5 vừa qua, trong lúc đi xe máy ra đồng làm, ông Trình bị ngã đập đầu vào thành cầu. Không thể cứu chữa, người đàn ông là trụ cột của gia đình "nhắm mắt, xuôi tay", bỏ lại 3 bà cháu bơ vơ.

"Ngày tiễn ông ngoại đoạn đường cuối, Bảo đầu chít khăn tang, hai tay cầm di ảnh. Suốt quãng đường đi, thằng bé lầm lũi", ông Hảo chua xót kể.

Từ ngày ông Trình về với "thế giới bên kia", bà Huyền không thiết ăn uống gì. Cú sốc mất chồng khiến những di chứng sau tai biến của bà trở nặng, liệt nửa người bên trái, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác.

Không còn ông ngoại, Bảo trở thành chỗ dựa của người bà tai biến và em gái mới lên 3. Hàng ngày, Bảo đi chợ, làm cơm cúng ông, đút cháo cho bà, chăm sóc em gái…

"Cháu không có bố. Mẹ cũng bỏ anh em cháu từ lâu. Ngày nào làm cơm cúng ông, cháu cũng khấn cầu ông phù hộ cho bà khỏe lại, mang mẹ về nhà với anh em cháu", Bảo nói.

Cậu bé 10 tuổi cho biết, sau khi ông mất, thời gian qua, cả 3 bà cháu sống bằng số tiền bà con hàng xóm phúng viếng trong đám tang. Số tiền đang dần vơi đi khiến Bảo không biết những ngày tháng tới mấy bà cháu phải sống thế nào.

"Ông bà, các bác hai bên nội ngoại nói, sẽ gửi anh em cháu đến làng trẻ em SOS. Cháu không muốn đi. Nếu cháu đi, sẽ không có ai chăm sóc bà ngoại", Bảo òa khóc.

Ông Lê Xuân Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, cho biết hoàn cảnh của 3 bà cháu Bảo hết sức khó khăn. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo, không giúp đỡ được nhiều.

"Điều trăn trở nhất là bà Huyền bị tai biến, liệt nửa người. Mẹ của hai đứa trẻ bỏ đi biệt tích. Anh em Bảo còn cả một chặng đường dài, thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong 2 đứa trẻ được các nhà hảo tâm giúp đỡ để có một tương lai tốt đẹp hơn", ông Hòa chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5264 xin gửi về:

1. Bà Trịnh Thị Huyền

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

SĐT: 0398 681 867 (ông Hảo, em trai bà Huyền)

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5264)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269