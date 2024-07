Người đàn ông "gần đất xa trời" mơ mái ấm cho vợ khờ, con thơ

Những ngày tháng 6 ở miền trung trời nắng chói chang khiến chòi nhỏ của gia đình ông Hồ Ngọc Vinh (54 tuổi, trú xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) nóng hầm hập. Chòi rộng chừng 12m2, mái lợp tôn mỏng, còn 4 bề che chắn bằng mấy tấm gỗ tạp.

Giữa trưa, bà Dương Thị Phượng (vợ ông Vinh) và con trai 5 tuổi gắng gượng dìu ông Vinh ra cây mít sau vườn nhà tránh nắng. Đang mang căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, người ông Vinh gầy sọp, nước da vàng, bụng chướng to, hơi thở yếu ớt.

"Chắc tôi không sống được bao lâu nữa. Mong ước cuối cùng của tôi là thấy vợ và con thơ có một ngôi nhà vững chắc để chui ra, chui vào những ngày mưa nắng, bão bùng", ông Vinh thều thào.

Bà Phượng cho biết khi chưa đổ bệnh, ông Vinh hành nghề sửa chữa thiết bị điện tử ở thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân). Nhờ mai mối, ông Vinh và bà Phượng kết duyên vợ chồng khi cả 2 đã ngoài 40 tuổi.

Bà Phượng theo ông Vinh về quê cất nhà tạm chừng 12m2 để tá túc, sau đó hạ sinh một bé trai nay đã 5 tuổi. Để vợ con có nơi ăn chốn ở kiên cố, ông Vinh vừa làm công ở cửa hàng thiết bị điện tử, vừa phụ vợ trồng sắn, trồng khoai.

Cuối năm 2023, bà Phượng phát hiện chồng ngã gục ở sàn nhà nên đưa đi cấp cứu, thăm khám bác sĩ xác định ông Vinh bị tai biến mạch máu não. Qua điều trị, sức khỏe của ông Vinh dần ổn định.

Biến cố này chưa qua, thì tai ương khác ập đến khi bác sĩ tiếp tục phát hiện ông Vinh mắc căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bệnh viện cho ông nằm điều trị một thời gian nhưng kết quả không khả quan, trong khi đó tiền bạc tích góp đã cạn kiệt, nên gia đình đành đưa cha của đứa trẻ 5 tuổi về nhà.

Những ngày "gần đất, xa trời" ông Vinh trăn trở về tương lai của vợ khờ và con thơ. Mong mỏi duy nhất là vợ con có được ngôi nhà vững chãi hơn.

Thấy mong mỏi của ông Vinh, vừa qua, địa phương đã bình xét để gia đình ông được hỗ trợ 50 triệu đồng thuộc chương trình xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do hộ ông Vinh không có tiền đối ứng nên không thể thực hiện được.

Ông Nguyễn Hữu Hơn, Bí thư Chi bộ thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, cho biết ông Vinh hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống đều do vợ chăm sóc. Ngoài lo cho chồng, bà Phượng còn phải chăm con nhỏ 5 tuổi, trong khi đó không có nguồn thu nhập nào đáng kể.

"Chị Phượng cũng không được khôn lanh như người ta, nên trước đây sinh hoạt phí đều do anh Vinh lo. Nay anh ấy nằm xuống, cuộc sống gia đình thực sự bế tắc", ông Hơn nói.

Bí thư Chi bộ thôn Triêm Đức cũng cho hay, trước hoàn cảnh khó khăn và nguyện vọng của gia đình, địa phương đã bình xét đưa hộ anh Vinh vào đề án xóa nhà tạm, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhưng khi nhà nước cấp vốn, gia đình lại không có tiền đối ứng, do đó đành hoãn lại đợt sau.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch xã Xuân Quang 2, cho biết trước đây, ông Vinh chịu khó làm ăn, nhưng chẳng may đổ bệnh ung thư khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Hiện nay gia đình ông Vinh thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương.

"Địa phương rất lưu tâm về hộ ông Vinh, bà Phượng do đó mỗi dịp lễ Tết có quà đều ưu tiên cho gia đình này. Bên cạnh đó, địa phương cũng xét duyệt hỗ trợ 50 triệu đồng để ông Vinh xóa nhà tạm nhưng do gia đình không có vốn đối ứng nên không triển khai được. Các cấp chính quyền mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn cảnh kém may mắn này có thể xây nhà kiên cố", ông Minh chia sẻ.

