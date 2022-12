"Sao ông trời cứ bắt tội em thế này!"

Người phụ nữ rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Nguyễn Thị Chín (SN 1985, trú ở xóm Na Mọn, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Chúng tôi tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm chị Chín, đúng lúc người đàn bà góa này vừa tỉnh lại sau ca phẫu thuật.

Nằm trên giường bệnh của Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, ngước lên gương mặt vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng, giọng chị Chín run run: "Hôm ấy gùi bó củi vừa về đến con suối gần nhà, thì em không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì em đã nằm ở bệnh viện, rồi mọi người đưa em xuống đây. Từ hôm em nằm viện, con bé con ở nhà không biết sống thế nào!...", nói đến đứa con nhỏ, chị Chín bật khóc.

Trong những tiếng nấc nghẹn, chị Chín kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời truân chuyên của mình:

Cũng như bao cô gái nông thôn miền núi khác, chị Chín kết hôn khá sớm. Ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị bất ngờ mắc chứng động kinh. Sức khỏe suy giảm, có ngày lên cơn động kinh đến vài lần, nên hầu như chị không thể làm được công việc gì. Cuộc sống của gia đình chị Chín vốn dĩ đã khó khăn, thiếu thốn, từ khi người vợ mang bệnh khó khăn lại càng thêm chồng chất.

Vùng vẫy trong khốn khó, đôi vợ nghèo nảy sinh mâu thuẫn không thế hóa giải, rồi đường ai nấy đi. Người mẹ mang bệnh, nên sau khi ly hôn đứa con sống với bố. Tay trắng, mang theo căn bệnh động kinh chị Chín trở về ở nương nhờ bố mẹ đẻ trong căn nhà tranh vách đất.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, năm 2014 chị Chín xuống thành phố Thái Nguyên xin rửa bát thuê cho một quán phở. Cũng tại đây, người phụ nữ đã một lần lỡ dở gặp gỡ rồi "đi bước nữa" với một người đàn ông quê ở tỉnh Hà Nam, lên Thái Nguyên làm nghề bốc vác thuê.

Năm 2016, chị Chín sinh bé Nguyễn Thu Xuân trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng nghèo khó. Người chồng chăm chỉ, thương yêu vợ con, căn phòng trọ chật hẹp trong con ngõ nhỏ ở thành phố Thái Nguyên luôn ngập tràn tiếng cười con trẻ. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với người phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi này, nhưng một lần nữa sự nghiệt ngã của số phận đã đẩy chị Chín đến tận cùng của nỗi bất hạnh.

"Khi bé Thu Xuân được 2 tuổi, thì chồng em phát hiện mắc căn bệnh ung thư phổi, 2 năm sau thì anh ấy bỏ mẹ con em mà đi. Sao ông trời cứ bắt tội em thế này!...", chị Chín nấc nghẹn.

Chồng không còn, chị Chín mất phương hướng. Căn bệnh động kinh không được chữa trị lại trở nặng hơn, có ngày chị lên cơn đến vài lần. Kéo vạt áo, chị Chín cho chúng tôi xem di chứng để lại sau những lần lên cơn động kinh, là vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể.

Không thể trụ lại thành phố, người đàn bà góa ôm theo đứa con gái nhỏ, cùng với gánh nợ hàng trăm triệu đồng vay chữa bệnh cho chồng, trở về quê nhà. Thương cảnh 2 mẹ con chị Chín bơ vơ, côi cút, cuối năm 2021 bà con cùng chính quyền địa phương xúm vào quyên góp xây cho chị được cái nhà tình thương nhỏ trên bãi đất trống ở bìa làng. Hiện căn nhà vẫn chưa hoàn thiện, vì không có đủ tiền mua vật liệu, cửa sổ đành che chắn tạm bằng những tấm ni lông.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Triệu Văn Thỏa, trưởng xóm Na Mọn, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Hoàn cảnh mẹ con chị Chín là đặc biệt khó khăn ở địa phương. Bản thân chị Chín mắc bệnh động kinh nhiều năm nay, nhiều lúc thấy chị ấy tự dưng lăn ra đất ngất xỉu, chúng tôi lo lắng vô cùng. Chồng chị Chín đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo sau khi chạy chữa tốn kém.

Cái nhà nhỏ đang ở cũng là bà con hàng xóm và chính quyền chung tay giúp đỡ, hiện vẫn chưa hoàn thiện do thiếu kinh phí, hôm vừa rồi mưa lớn đất trên đồi sạt xuống tràn cả vào trong nhà.

Chị Chín gặp nạn, chúng tôi cũng chỉ có thể thăm nom hỗ trợ cơm cháo hàng ngày. Vì xóm tôi đa số là bà con dân tộc thiểu số chỉ làm ruộng, nên ai cũng khó khăn. Chúng tôi rất mong Báo Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp mẹ con chị ấy có cái ăn, cho chị ấy được chữa bệnh".

Nói về bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Huyền, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ái ngại chia sẻ: "Đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bệnh nhân Chín khiến chúng tôi thương cảm vô cùng.

Chị Chín nghèo đến cùng kiệt, chồng đã mất vì ung thư, chị có một con gái nhỏ 6 tuổi đang gửi ở quê.

Các y, bác sĩ trong khoa phải xúm vào, rồi kêu gọi một số nhà hảo tâm gom góp mỗi người cho một ít, để hai chị em họ có tiền mua cơm ăn từ ngày 9/12 đến nay.

Bệnh nhân được chẩn đoán đứt bán phần dây chằng chéo trước, và đã được phẫu thuật ngày 12/12 bằng phương pháp phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng. Hiện chị Chín đang được chăm sóc điều trị hậu phẫu.

Ngoài chấn thương ở chân mới được phẫu thuật, chị Chín còn mắc bệnh động kinh phải theo dõi và dùng thuốc hàng ngày hết cuộc đời, nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp cho chị ấy cơ hội được tiếp tục điều trị".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4719 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thu (em chị Chín)

Địa chỉ: Xóm Na Mọn, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chị Thu không dùng điện thoại

Hiện chị Chín đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0344349394 (số phòng CTXH).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4719)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269