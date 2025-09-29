Nữ sinh viên cầu cứu cho ba thêm cơ hội sống được giúp hơn 174 triệu đồng

Ngày 29/9, đại diện báo Dân trí tại thành phố Đà Nẵng đã trao bảng biểu trưng số tiền 87.803.327 đồng đến em Huỳnh Thị Thanh Thảo (22 tuổi, trú xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng), sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Thảo là nhân vật trong bài viết “Nữ sinh viên nghèo cầu cứu cho người ba thêm cơ hội sống”, đăng ngày 27/8.

Đại diện báo Dân trí tại thành phố Đà Nẵng trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc ủng hộ tới em Thảo (Ảnh: A Núi).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Thảo qua báo Dân trí vào tuần 5 tháng 8 và tuần 1, 2 tháng 9. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển vào tài khoản của em Huỳnh Thị Thanh Thảo, để gia đình kịp thời trang trải chi phí điều trị cho ông Huỳnh Ngọc Khởi (51 tuổi, trú xã Phú Ninh).

Ngoài ra, qua số tài khoản cá nhân của Thảo, nhiều tấm lòng hảo tâm cũng đã trực tiếp ủng hộ hơn 87 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình em nhận được đến nay là hơn 174 triệu đồng.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, Thanh Thảo gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng, thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

“Số tiền trên quá lớn và rất quan trọng với gia đình em lúc này, là niềm hy vọng và động lực để tiếp tục chạy chữa cho ba em thêm cơ hội sống. Gia đình em xin trân trọng cảm ơn!”, Thảo xúc động nói.

Ông Huỳnh Ngọc Khởi đang nằm điều trị tại khoa Tim bẩm sinh và Cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng. Thời điểm báo Dân trí kêu gọi giúp đỡ, ông đã trải qua 1 ca phẫu thuật và cần ít nhất 2 lần phẫu thuật, chi phí điều trị ngoài Bảo hiểm y tế dự kiến lên tới 600 triệu đồng.

Gia đình đã vay mượn để đóng tạm ứng cho bệnh viện 300 triệu đồng, số tiền còn lại quá lớn đối với gia đình bệnh nhân, nên rất cần được giúp đỡ.

Vợ ông Khởi là bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (50 tuổi) làm công nhân, thu nhập mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng. Với số tiền ít ỏi đó, bà Trúc phải xoay xở để nuôi hai con ăn học, lo bữa cơm, thuốc men hàng ngày.

Cô con gái lớn, Huỳnh Thị Thanh Thảo (22 tuổi), hiện là sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Thương mẹ, sau giờ học Thảo cũng tranh thủ làm thêm, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Cậu con trai út là Huỳnh Trung Nguyên (16 tuổi) sắp vào lớp 11, mọi chi phí học tập đều dồn lên vai mẹ.

Trong những ngày mệt mỏi nơi bệnh viện, Thảo vẫn cố gắng vừa học, vừa chăm ba, vừa động viên mẹ. Nhưng khi nghĩ đến số tiền viện phí khổng lồ còn thiếu, em chỉ biết thở dài vì bất lực.