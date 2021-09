Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học

Con nhà nghèo học giỏi, đó là những lời nhận xét của người dân thôn Chùa Thàng, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về cô gái Nguyễn Thị Thảo Vy (SN 2003), cựu học sinh Trường THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành.

Thời điểm tôi tìm đến nhà, 2 mẹ con Thảo Vy đang vội vã xúc số thóc phơi ngoài sân để chạy mưa. Gạt những giọt mồ hôi còn vương trên khuôn mặt, chị Phan Thị Giang (SN 1976, mẹ Thảo Vy) giải thích: "mùa này thời tiết thất thường, tôi mới đổ thóc ra được một lúc thì trời lại sắp chuyển mưa. Số thóc này tôi phải phơi cho khô để kịp trả cho người ta chứ tiền thì lấy từ trước rồi".

Chỉ ít phút, mẹ con chị Giang đã đóng được những bì thóc gọn gàng. Trút bỏ chiếc áo lao động nâu sờn, chị Giang mời khách vào nhà. Trong nhà chỉ có 2 chiếc giường cũ kỹ đặt ở góc và bộ bàn ghế để uống nước. Có lẽ đó là tài sản có giá nhất của gia đình chị.

Thảo Vy vừa kể, kỳ thi THPT vừa qua em đạt số điểm 27,25 tổ hợp xét tuyển và đăng ký hồ sơ vào Trường đại học Ngân hàng, Đại học Luật TPHCM. Theo mức điểm chuẩn như năm ngoái thì với số điểm này, em sẽ đậu vào đại học. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại của gia đình đang là trở ngại lớn nhất đối với em.

Ước mơ của Thảo Vy sau này có một công việc ổn định, để không còn cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhưng biết làm sao để thực hiện mong ước ấy khi mà bố ốm đau, chẳng làm được gì, đến bữa ăn hàng ngày của gia đình cũng chật vật, rồi còn 3 đứa em cũng đang tuổi ăn, tuổi học.

"Trước giờ em luôn khát khao đi học để sau này có một công việc ổn định, tương lai tốt hơn. Nhưng hoàn cảnh gia đình...", Thảo Vy buồn bã bỏ dở câu nói.

Tâm sự với chúng tôi, chị Giang kể, năm 2000, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Dần (SN 1974) ở cùng làng. Dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng 2 vợ chồng luôn động viên nhau cố gắng làm ăn rồi 4 đứa gái lần lượt ra đời. Hàng ngày, anh Dần đi theo anh em bạn bè làm thợ xây, còn chị ở nhà chăm lo ruộng vườn, tần tảo nuôi con.

Là trụ cột gia đình nhưng 3 năm nay, vì lao lực quá sức, anh Dần bị nhiều căn bệnh hành hạ nên phải ở nhà. Thỉnh thoảng người đàn ông nước da vàng vọt lại phát ra những trận ho như đứt ruột.

Theo chị Giang, sau khi đi khám bệnh về, anh Dần cố giấu vợ con vì không có tiền để nằm viện. Giờ đây, bệnh tình ngày càng nặng nhưng vì hoàn cảnh, anh chỉ nằm ở nhà uống thuốc nam.

Để lo cho cả nhà, hàng ngày chị Giang làm đủ mọi công việc từ đi cấy thuê, phụ hồ… Với thu nhập ít ỏi, chẳng thấm vào đâu so với việc chăm chồng ốm đau nằm một chỗ và 4 đứa con ăn học.

"Tôi thật bất lực quá, vì tôi mà vợ con phải khổ thế này. Tội nhất là con Giang, nó là đứa ham học nhưng bây giờ chắc phải nghỉ giữa chừng. Vợ chồng chúng tôi không thể lo cho cháu 4 năm đại học được nữa. Làm cha, làm mẹ mà không lo cho con cái được học hành đầy đủ là không tròn trách nhiệm. Tôi mong con sẽ hiểu cho hoàn cảnh của gia đình lúc này thực sự quá khó khăn", anh Dần nghẹn ngào.

Biết là hoàn cảnh gia đình không cho phép, nhưng thương con, mong muốn con có một tương lai tươi sáng hơn, chị Giang bàn với chồng bán toàn bộ số thóc vụ này để cho con có tiền nhập học.

"6 tạ thóc đó tôi đã bán cả cho người ta lấy tiền rồi. 2 vợ chồng cũng đã bàn bạc với nhau, còn con lợn nái nuôi lấy giống mai mốt có lẽ cũng bán luôn để gom tiền cho con nhập học", chị Giang tâm sự khiến chúng tôi thật sự thấy lo sợ cho hoàn cảnh gia đình chị. Bán hết thóc rồi, anh chị lấy gì mà ăn?

Ông Trần Xuân Hương, Chủ tịch UBND xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), cho biết: "Gia đình anh Dần, chị Giang có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện tại, anh Dần đang mang bệnh không thể đi làm được, kinh tế gia đình đổ dồn lên đôi vai chị Giang, trong khi 4 đứa con còn nhỏ. Sau khi biết tin cháu Vy đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi nên chính quyền đã vào cuộc kêu gọi các hội đoàn thể để hỗ trợ gia đình một phần nào đó".

Tôi rời nhà Thảo Vy khi cơn mưa chiều đổ xuống, ánh mắt u buồn nhưng đầy khát khao của em cứ ám ảnh tôi mãi.

