Nữ sinh khóc nghẹn ôm mẹ mù lòa: "Con không có cha, xin cô bác giúp đỡ"

Những con người khốn khổ nương tựa vào nhau trong căn nhà tranh vách đất

Con đường nhỏ quanh co dẫn chúng tôi đến căn nhà tranh rách nát đang chờ sập xuống, là nơi trú ngụ của gia đình nữ sinh lớp 12, Lý Thùy Dương, ở xã Hợp Thành, vùng Thủ đô kháng chiến (ATK huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Căn nhà có một phần tường làm bằng những tấm tre đan sơ sài trát bùn trộn rơm, một phần được trát lớp xi măng mỏng. Cột chống đã hư hỏng, mục ruỗng, 4 bức tường phải căng bạt để tránh gió lùa.

Mái nhà thấp tè, lợp bằng lá đã quá mục nát, ngồi trong nhà nhìn rõ cả trời xanh...

Thùy Dương cho biết, những khi mưa to trong nhà không khác gì ngoài sân, cả nhà gồm 3 mẹ con và người bác ruột trú vào góc nhà ít dột nhất, nhưng vẫn không khỏi ướt.

Vào những đêm mưa giông, chuột, rồi rắn, rết theo lỗ thủng bò vào cả trong nhà, Thùy Dương lại phải thức trắng đêm để canh chừng cho mẹ và em gái ngủ.

Trong cái rét cắt da, cắt thịt nơi miền núi, Thùy Dương vẫn chỉ có bộ áo quần mỏng manh để mặc. Khuôn mặt hốc hác, chân và tay tím tái cả lại vì lạnh, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, em nức nở khóc, như một sự bất lực trước hoàn cảnh của chính mình.

"Mấy mẹ con không có nhà, đây là nhà của bác cho mẹ con cháu ở cùng, bác đã ly hôn và cũng nghèo lắm. Ngoài giờ học 2 chị em cùng bác đi nhặt phế liệu và hái rau rừng kiếm cái ăn qua ngày", Thùy Dương nghẹn ngào.

Trên chiếc giường nhỏ kê sát bếp củi, chị Lý Thị Dừa (SN 1979) đang lên cơn sốt cao, nằm run rẩy. Mắt mù lòa không nhìn được, nhưng nghe tiếng bước chân chị biết có khách đến. Dù được con gái đỡ dậy, chị vẫn phải chật vật một lúc mới ngồi dựa được vào thành giường.

Nén tiếng thở dài, chị Dừa cho biết, năm lên 8 tuổi chị bị đau mắt, sốt cao co giật. Nhà nghèo nên không được chữa trị cẩn thận khiến đôi mắt của chị mất dần thị lực, đến nay đã 36 năm chị Dừa phải sống trong bóng tối.

Năm 2006, chị sinh con gái đầu lòng Lý Thùy Dương ngoài giá thú. Năm 2010 khi đi học nghề tẩm quất, chị quen và kết hôn cùng một người đàn ông khiếm thị quê Phú Thọ cùng cảnh ngộ.

Năm 2012 bé Hà Thị Châu Anh ra đời. Cuộc sống khốn khó khiến mâu thuẫn liên tục nảy sinh, năm 2015 chị Dừa ly hôn. Chị tay trắng dắt theo 2 con nhỏ về nương nhờ chị gái Lý Thị Sen (SN 1976) cũng là mẹ đơn thân.

"Lúc trước em còn khỏe, em nhận làm tẩm quất, cạo gió tại nhà, thi thoảng cũng có khách kiếm được lúc 10 ngàn, lúc 20 ngàn đồng thêm vào với chị gái mua cân gạo, gói muối.

Hơn năm nay, em đau đầu và sốt cao liên tục, nên không làm được. Vay mượn đi khám, bác sĩ bảo bị giãn não thất và có khối u cần nhập viện điều trị…", bỏ dở câu nói, từ đôi mắt mờ đục của chị ứa ra dòng nước mắt.

Hai chị em ngoan, học giỏi nhưng không dám mơ vào đại học

Hoàn cảnh là thế, nên để lo cái ăn hàng ngày, ngoài giờ học Thùy Dương và Châu Anh cùng người bác ruột đi nhặt phế liệu, lên rừng hái củi, rồi đi hái chè thuê. Dù quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, nhưng những con người khốn khổ nương tựa vào nhau ấy, cũng chẳng kiếm đủ bữa rau, bữa cháo cho 4 con người.

Tiền đưa chị Dừa đến bệnh viện chữa trị thì đành chịu, chị phải nén đau cầm cự bằng những nắm lá trên rừng, hay những viên thuốc giảm đau xin được...

Dẫu khó khăn vất vả, nhưng những năm qua, hai chị em Thùy Dương luôn đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Thùy Dương cho biết, sắp tới, em dự định sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học sư phạm Thái Nguyên để vừa gần nhà, vừa được miễn học phí.

"Con dự định là vậy, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nhà con chắc không theo được. Mẹ con mấy nay đau lắm, năm mới con chỉ mong mẹ được đến viện, chúng con không có cha rồi, xin cô bác cứu mẹ con", Thùy Dương ngước đôi mắt đầy nước nhìn tôi khẩn thiết.

Chứng kiến cảnh tượng trên, ông Ma Khánh Nhật, Trưởng xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên đau lòng:

"Hoàn cảnh gia đình chị Dừa đặc biệt khó khăn ở địa phương. Bản thân chị là mẹ đơn thân bị khiếm thị, lại thường xuyên đau yếu, 2 con nhỏ đang đi học. Cả 3 mẹ con đang ở nhờ căn nhà của chị gái là mẹ đơn thân cũng rất khó khăn.

Bà con, chính quyền địa phương rất quan tâm, nhưng chúng tôi là huyện miền núi còn nghèo nên sự giúp đỡ hạn chế chỉ là bơ gạo, nắm rau cứu đói.

"Hiện tại chính quyền địa phương cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương để tiếp tục giúp đỡ gia đình".

"Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong quý bạn đọc chung tay hỗ trợ, trước mắt giúp đỡ chị Dừa đến viện điều trị, các cháu được tiếp tục đi học và có chỗ ở không dột nát cho cả gia đình", ông Ma Khánh Nhật kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5136 xin gửi về:

1. Chị Lý Thị Sen (chị gái chị Lý Thị Dừa)

Địa chỉ: Xóm Rịn, Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên

ĐT: 0986626715

