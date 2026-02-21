Nụ cười hạnh phúc của người con liệt sĩ trong ngôi nhà Nhân ái

"Sự hỗ trợ của báo Dân trí và bạn đọc đã mang lại điều kỳ diệu..."

Những ngày cuối năm, nắng vàng trải nhẹ lên xã Đồng Lương (Phú Thọ), không gian trở nên trong trẻo và ấm áp. Khi chúng tôi trở lại thăm ông Thiều Mạnh Trọng (SN 1936, trú tại khu Đồn Ngựa), điều đầu tiên nhìn thấy là nụ cười rạng rỡ của ông bên hiên của ngôi nhà mới kiên cố, sạch đẹp.

Ngôi nhà Nhân ái trị giá hơn 350 triệu đồng, được dựng lên từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, chính quyền xã Đồng Lương và tấm lòng của bà con lối xóm. Trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng khách, ông Trọng nâng niu cuốn sổ tiết kiệm hơn 50 triệu đồng còn dư sau khi xây nhà, do bạn đọc Dân trí trong và ngoài nước gửi tặng.

Gần đó, chiếc tivi mới được báo Dân trí tặng ngày khánh thành nhà đang phát bản tin trong nước, soi lên đôi mắt hiền hậu của cụ ông bao năm chỉ quen với bóng tối trong ngôi nhà cũ kỹ, dột nát.

Nhớ lại hình ảnh cách đây vài tháng, ngôi nhà xây dựng từ năm 1980 của ông Trọng đã nghiêng ngả, mái ngói vỡ nát sau bão Yagi, tường loang lổ rêu mốc, nền đất lạnh buốt. Mỗi lần mưa bão, 2 ông bà phải run rẩy dắt díu nhau chạy sang nhà hàng xóm trú nhờ.

Có một mái ấm kiên cố, vợ chồng ông Trọng an tâm sống những năm tháng tuổi già (Ảnh: Hương Hồng).

Khi ấy, ông Trọng chỉ ước có được một mái nhà lành lặn, và nếu may mắn hơn là có “bữa cơm có miếng thịt” để bà Lịch (vợ ông Trọng) dễ ăn hơn sau lần ngã liệt giường.

Hôm nay, bước chân ông chậm rãi đi giữa ngôi nhà mới, giọng nói đã run theo tuổi tác nhưng ánh mắt lại sáng một niềm vui rất trẻ: “Nhờ báo Dân trí, nhờ chính quyền địa phương và bà con gần xa, vợ chồng tôi mới có ngày hôm nay.

Tôi cứ tưởng đời mình sẽ khép lại trong căn nhà dột nát ấy… Không ngờ lại có được niềm vui lớn đến vậy. Tôi biết ơn lắm!”. Ông Trọng nói rồi đưa tay chạm nhẹ vào bức tường mới sơn, như thể sợ đây chỉ là mơ.

Điều khiến chúng tôi ấm lòng hơn cả không chỉ là sự thay đổi của ngôi nhà, mà ở những thay đổi rõ rệt trong đời sống của từng thành viên gia đình ông Trọng.

Bà Vi Thị Lịch, người vợ nằm liệt giường sau lần té ngã trong trận bão, giờ đã có chiếc giường sạch sẽ, cửa sổ tràn ánh sáng, không còn phải co ro dưới mái nhà rách nát, nơm nớp lo sợ mỗi khi gió giật.

Còn anh Thiều Mạnh Trinh (con trai út ông Trọng), có không gian sạch sẽ để căm sóc bố mẹ. Người đàn ông 40 tuổi, khờ khạo, không còn phải đứng nép vào góc nhà mỗi khi mưa dột.

Ông Thiều Mạnh Trọng cùng lãnh đạo địa phương và bà con lối xóm xúc động đứng trước căn nhà Nhân ái khang trang (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Bùi Ngọc Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, xúc động chia sẻ: “Dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, nhưng do tuổi già, bệnh tật nên gia đình ông Trọng không thể xây dựng được ngôi nhà khang trang.

Sự hỗ trợ của báo Dân trí và bạn đọc đã mang lại điều kỳ diệu cho gia đình ông Trọng. Từ một ngôi nhà đổ nát, một hộ nghèo gần như kiệt quệ, giờ đây ông bà đã có nơi ở an toàn và khang trang. Chúng tôi vô cùng trân trọng nghĩa cử nhân ái ấy”.

Ông Luận cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tấm lòng đã hướng về Đồng Lương, một vùng quê còn nhiều khó khăn bằng sự sẻ chia chân thành.

Niềm hạnh phúc trong ngôi nhà Nhân ái nghĩa tình

Ngôi nhà mới khang trang được xây theo lối kiến trúc đơn giản nhưng vững chãi, với tường gạch kiên cố, mái lợp tôn chống nóng, cửa sắt chắc chắn, nền lát gạch sáng. Mỗi hạng mục đều được xây dựng bằng sự quan tâm của chính quyền và sự tận tâm của bà con lối xóm góp từng viên gạch, từng ngày công.

Ngày ông Trọng về nhà mới, bà con quanh xóm Đồn Ngựa đến chúc mừng đông đủ. Người mang bó rau, người mang quả trứng, người chỉ đơn giản chìa bàn tay ấm áp và nụ cười hiền. Họ đã chứng kiến ông bà sống chật vật bao năm, nên niềm vui hôm nay như niềm vui chung của cả xóm.

Xúc động trước tình cảm ấy, ông Trọng nghẹn ngào chia sẻ: “Nhiều đêm tôi không ngủ được, nghĩ lại mà rơi nước mắt. Cứ tưởng rằng tuổi này chẳng còn mong cầu gì… vậy mà đời lại cho tôi món quà quý giá như thế này. Tôi biết ơn báo Dân trí, biết ơn bạn đọc, biết ơn bà con và chính quyền địa phương nhiều lắm!”.

Chiếc tivi trị giá 6 triệu đồng là món quà của bạn đọc báo Dân trí, giúp ông bà có thêm niềm vui mỗi ngày trong ngôi nhà mới (Ảnh: Hương Hồng).

Giữa không gian ấm áp của ngôi nhà mới, nụ cười của ông Trọng ấm áp, an yên, đong đầy hạnh phúc. Tuổi già bệnh tật vẫn còn đó, nhưng giờ đây, vợ chồng ông và người con trai khờ khạo đã có mái ấm vững chãi để nương thân, có khoản tiết kiệm nhỏ lo thuốc thang, và chiếc tivi xem tin tức mỗi ngày.

Đó chính là sự thịnh vượng và hạnh phúc được gieo trồng từ lòng nhân ái, điều đã làm nên phép màu giữa đời thường. Và đó cũng là tinh thần mà báo Dân trí và bạn đọc đã cùng nhau lan tỏa.

Khi chia tay, ông Trọng nắm tay chúng tôi thật chặt. “Tôi sống đến từng này tuổi rồi, chưa bao giờ nghĩ mình có được căn nhà đẹp như vậy. Nhờ mọi người cả… Tôi mừng lắm!”, ông Trọng xúc động nói.

Bên ngoài, nắng xuân trải dài trên mái nhà Nhân ái. Nụ cười hiền hậu, nhẹ nhõm của ông Trọng như lời chúc năm mới an lành gửi tới tất cả những ai đã yêu thương, sẻ chia, giúp ông có được mái ấm kiên cố để an tâm sống những năm tháng tuổi già.