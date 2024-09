Nữ bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch, gia đình cầu cứu bạn đọc Dân trí

Đầu tháng 9, ông Nguyễn Văn Cánh (58 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) liên hệ đến báo Dân trí cầu cứu cho con gái của mình.

"Con tôi còn trẻ quá, đang nuôi 3 đứa cháu nhỏ. Mà giờ nó bệnh nặng, đang cấp cứu. Gia đình đã vay mượn khắp nơi rồi nhưng không đủ tiền chữa trị. Cùng đường rồi, mong báo Dân trí kết nối mạnh thường quân cứu giúp con gái tôi với", ông Cánh với giọng nói khẩn khoản, vẻ mặt đau khổ.

Con gái ông Cánh là chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung (31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đang nằm điều trị ở khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Ông Cánh cho biết, ngày 25/8, chị Nhung có biểu hiện sốt và đau bụng. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ mua thuốc giảm đau, hạ sốt để uống rồi tiếp tục đi làm.

"Đến ngày 27/6, con tôi đang làm thì ngất xỉu, được đưa vô bệnh viện cấp cứu rồi hôn mê đến bây giờ. Hai bên nội ngoại vay mượn khắp nơi, gom được 150 triệu đồng, đóng viện phí rồi chi phí loanh quanh khác là hết sạch. Giờ cũng cùng đường vay mượn rồi, khổ quá", ông Cánh mếu máo nói.

Cũng theo ông Cánh, gia đình chị Nhung không có ruộng vườn. Chị Nhung kiếm sống bằng nghề bán bánh mì, thu nhập mỗi ngày khoảng 120.000 đồng. Chồng chị Nhung là anh Trần Minh Bé Hai (38 tuổi) làm nghề phụ hồ, thu nhập thấp và không ổn định, mùa mưa lại càng thất nghiệp.

Vợ chồng chị Nhung có 3 con, cháu lớn nhất năm nay 12 tuổi, 2 cháu nhỏ sinh đôi năm nay 6 tuổi. Hai bên nội ngoại của vợ chồng chị cũng đều có hoàn cảnh khó khăn, làm mướn mưu sinh.

Trao đổi với phóng viên, đại diện phường 9, TP Vĩnh Long xác nhận những thông tin ông Cánh cung cấp là đúng sự thật.

Con gái bệnh nhưng con rể phải ở nhà lo cho 3 cháu nhỏ, ông và vợ sang bệnh viện trực thay, ông bà cứ ngồi chờ trước phòng bệnh, hết đứng lại ngồi dù biết cũng chẳng để làm gì.

Về bệnh tình của chị Nhung, bác sĩ Tạ Ngọc Liên (khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ) cho biết, bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên từ ngày 27/8. Chị Nhung bị suy tim, gan, thận cấp, suy hô hấp, rối loạn đông máu do nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Cũng theo bác sĩ Liên, chỉ sau 4 ngày đầu nhập viện, chi phí điều trị cho chị Nhung đã tốn khoảng 230 triệu đồng, chưa tính các vật tư y tế bên ngoài và các chi phí khác. Đến nay, gia đình chị Nhung mới đóng được 100 triệu đồng viện phí từ tiền vay mượn, số tiền còn lại đang thiếu nợ bệnh viện.

"Bệnh nhân vẫn đang hôn mê, đang được điều trị bằng phương pháp sử dụng hệ tuần hoàn bên ngoài cơ thể, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho chị Nhung. Rất mong mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ chị Nhung có chi phí điều trị, vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, tiếp tục sống để nuôi con", bác sĩ Tạ Ngọc Liên thay bệnh nhân gửi lời khẩn cầu tới cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5316 xin gửi về:

1. Anh Trần Minh Bé Hai

Địa chỉ: Khóm 1, phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: 0765961091

Thông tin liên hệ phòng Công tác xã hội Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ: 0937325258 (Nguyễn Thị Kim Ngân)

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5316)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269