Trưa tháng 5 nóng bức, trong phòng bệnh của khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TPHCM), chị Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi, ngụ TPHCM) ôm chân đau đớn. Nhìn cặp nạng để cạnh giường, nước mắt người mẹ đơn thân rơi không ngừng.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hoàng Lê).

Từ nhân viên y tế thành bệnh nhân nguy cơ tàn phế

Có lẽ ngay cả trong mơ, người phụ nữ ấy cũng không nghĩ sẽ có ngày mình đối diện nguy cơ không thể đi lại, khi chỉ ít hôm trước còn là một nhân viên y tế khỏe mạnh, lành nghề.

Từ sau đại dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Kim Ngân làm nhân viên xử lý dụng cụ y tế tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Dù không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nhưng công việc của chị lại đóng vai trò không thể thiếu trong những ca phẫu thuật, chăm sóc điều trị.

Mỗi ngày, từ sáng sớm, chị đi khắp các khoa để thu gom dụng cụ y tế, đưa về khu xử lý rồi rửa, sấy, hấp tiệt trùng trước khi phân phối trở lại. Từ những chiếc kéo, kẹp đơn giản đến dụng cụ phẫu thuật phức tạp… tất cả đều phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối.

Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé đẩy xe dụng cụ nặng, tất bật di chuyển qua từng phòng bệnh đã trở nên quen thuộc với nhiều y bác sĩ trong bệnh viện.

Từ chỗ là nhân viên y tế tham gia vào quá trình chăm sóc người bệnh, chị Kim Ngân trở thành bệnh nhân đối diện nguy cơ tàn phế (Ảnh: Hoàng Lê).

“Ngoài ca làm hành chính, mỗi tuần tôi có 2 ngày trực 24 tiếng. Nhiều bộ dụng cụ phẫu thuật rất nặng, phải dùng xe lớn để vận chuyển. Ban đầu, tôi cũng thấy cực, nhưng làm riết rồi quen. Bản thân mình chỉ nghĩ cố gắng làm thật tốt công việc, để vừa hỗ trợ bệnh nhân, vừa lo được cho 2 con ở nhà”, chị Ngân chia sẻ.

Do đặc thù công việc chủ yếu lao động tay chân, thu nhập của nữ nhân viên y tế chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đồng lương ít ỏi ấy được chị chắt chiu lo tiền trọ, tiền ăn và việc học của 2 con. Có lúc túng thiếu, chị phải xoay xở, vay mượn khắp nơi.

Cách đây 4 năm, vợ chồng chia tay, chị Ngân trở thành mẹ đơn thân, một mình lo toan cuộc sống của 3 mẹ con. Để các con được học hành đầy đủ, chị không nề hà bất cứ việc gì.

Thế nhưng, biến cố tiếp tục ập đến. Sau thời gian dài lao lực với công việc đẩy xe dụng cụ nặng, sức khỏe chị bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Những cơn đau chân ban đầu chỉ thoáng qua, rồi ngày một nghiêm trọng hơn, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Nữ nhân viên y tế bật khóc kể về hoàn cảnh của mình (Ảnh: Hoàng Lê).

Lãnh đạo bệnh viện mong bạn đọc giúp đỡ đồng nghiệp

Ít ngày trước, sau ca trực đêm, chị Ngân bất ngờ đau dữ dội rồi khuỵu gối xuống, không thể đứng dậy. Phát hiện sự việc, đồng nghiệp lập tức đưa chị đi chụp phim kiểm tra. Nghe bác sĩ thông báo bị hoại tử chỏm xương đùi, nguy cơ tàn phế nếu không phẫu thuật khẩn cấp, người mẹ đơn thân bàng hoàng bật khóc.

“Lúc nghe bác sĩ nói bệnh nặng, tôi chỉ lo nếu mình không đi làm được nữa thì ai sẽ chăm 2 đứa nhỏ. Nhưng ca mổ thay khớp tốn kém quá, chưa kể sau mổ còn phải nghỉ làm dài ngày, tôi không biết các con sẽ sống thế nào trong thời gian đó.

Mấy hôm nay, các cháu tranh thủ học xong lại vào viện chăm mẹ, động viên mẹ ráng khỏe để về với tụi con…”, chị Ngân nghẹn ngào kể.

Bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình theo dõi tình hình sức khỏe của chị Kim Ngân (Ảnh: Hoàng Lê).

BS.CKII Đỗ Quang Sang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức chia sẻ, ngay khi biết tình trạng của chị Ngân, phòng Công tác xã hội và công đoàn bệnh viện đã tìm nhiều cách hỗ trợ, miễn giảm chi phí phòng bệnh cho nữ nhân viên y tế trong thời gian nằm viện.

Lãnh đạo bệnh viện cũng đứng ra lên kế hoạch trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân.

“Nếu không mổ, bệnh nhân sẽ phải chịu đựng đau đớn, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt. Khi khớp háng hư hoàn toàn, bệnh nhân thậm chí có thể không đi đứng được, chỉ ngồi một chỗ.

Số tiền viện phí bệnh nhân phải đóng thêm là khoảng 50 triệu đồng, chưa kể sau mổ cần nhiều tuần hồi phục. Chị Ngân lại đang phải một mình nuôi 2 con, nên rất cần sự hỗ trợ trong thời gian dài. Chúng tôi mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ để đồng nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này”, bác sĩ Sang chia sẻ.

Mối lo lớn nhất của chị Kim Ngân hiện tại là tương lai của 2 con (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước khi rời viện, phóng viên hỏi chị Ngân về ước mong lớn nhất lúc này. Người phụ nữ ngậm ngùi chia sẻ, bản thân chỉ mong được phẫu thuật, có thể đi lại bình thường và sớm trở lại làm việc. Với chị, điều quan trọng nhất là giữ được khả năng kiếm tiền mưu sinh, để việc học và tương lai của các con không bị dở dang.

“Chỉ cần không bị tàn phế, còn lại tôi sẽ tự cố gắng. Tôi cầu xin mọi người cứu giúp!”, nữ nhân viên y tế nghẹn ngào.