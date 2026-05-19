Mẹ nghèo cầu xin cứu con mắt còn lại của bé trai 2 tuổi

Phát hiện đau lòng từ vệt sáng lạ trong mắt con

Bi kịch ập đến gia đình chị Đoàn Thị Xuân Tươi (SN 1998, ngụ khu phố Ninh An, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) vào đêm 15/4/2025. Đêm ấy, khi mất điện, chị bất ngờ phát hiện trong mắt con trai Lê Công Phúc Hưng (SN 2024) xuất hiện vệt sáng trắng bất thường.

Mới 2 tuổi, cậu bé Phúc Hưng đã có hơn 1 năm sống ở bệnh viện (Ảnh: Tùng Nguyên).

Những ngày sau đó, chị tiếp tục kiểm tra và nhận thấy ánh trắng vẫn xuất hiện trong mắt con. Linh tính điều chẳng lành, ngày 23/4/2025, chị đưa con đến Bệnh viện Mắt TPHCM thăm khám. Kết quả siêu âm cho thấy, trong mắt bé có khối echo kích thước lớn.

Sau đó, bé Hưng được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chụp MRI. Kết quả cho thấy, cả 2 mắt đều có khối u dạng mô đặc, bên trong có nhiều nốt vôi nhỏ. Mắt phải có khối u kích thước 14x14x16mm, mắt trái 4x2x7mm, nguyên nhân do u nguyên bào võng mạc.

Kể từ đó, cuộc sống của bé trai mới hơn 10 tháng tuổi gắn liền với những ống ven truyền hóa chất, các đợt điều trị kéo dài, những cơn sốt cao, lở loét khoang miệng do tác dụng phụ, cùng những lần gây mê, chiếu laser và phẫu thuật.

Ngay từ đầu, bác sĩ đã tư vấn nên phẫu thuật múc bỏ tròng mắt phải để hạn chế di căn, nhưng chị Tươi không nỡ, xin cho con được hóa trị để níu giữ hy vọng mong manh.

Chị Tươi chỉ mong giữ được đôi mắt cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau 2 đợt hóa trị đầu tiên, hy vọng giữ cả 2 mắt cho con của chị Tươi bị dập tắt. Mắt phải của bé Hưng không đáp ứng thuốc, khối u lớn dần đẩy nhãn cầu lồi ra ngoài, tế bào u xâm lấn thần kinh thị giác. Trước diễn biến xấu, để bảo vệ tính mạng cho bé, phương án duy nhất là múc bỏ mắt phải.

Tháng 6/2025, chỉ vài ngày trước khi tròn 1 tuổi, bé Hưng được đưa vào phòng phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn mắt phải.

Chị Tươi kể lại trong nước mắt: "Hôm đó, Hưng là đứa nhỏ nhất trong hơn 20 bạn đi phẫu thuật. Em ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ, thấy các cháu lần lượt ra hết mà con mình chưa ra, cứ sợ con có chuyện gì. Đau đớn nhất là khi chính tay em cầm con mắt đã cắt bỏ của con mang nộp vào phòng sinh thiết".

Khi gần tròn 1 tuổi, Phúc Hưng đã phải múc bỏ một bên mắt (Ảnh: Tùng Nguyên).

Khi cái nghèo bủa vây nỗi đau

Sau ca phẫu thuật, chị Tươi tiếp tục hành trình đưa con đi lại giữa các bệnh viện để hóa trị, điều trị triệu chứng, chiếu laser… với hy vọng giữ con mắt còn lại.

"Con đã mất mắt phải, giờ vợ chồng em chỉ mong giữ được mắt trái để con còn nhìn thấy ánh sáng, có thể đi học, nhìn thấy mọi người trong nhà”, chị Tươi chia sẻ.

Bé Hưng phải trải qua những đợt phẫu thuật liên tiếp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thế nhưng, hành trình giữ lại bên mắt còn lại cho bé Hưng đang vấp phải trở ngại lớn khi kinh tế gia đình dần kiệt quệ. Dù anh Lê Công Tuấn (SN 1990, chồng chị Tươi) không nói ra, nhưng mỗi khi đến kỳ trả tiền trọ hay những ngày đưa con đi viện, chỉ cần nghe tiếng anh thở dài, chị cũng hiểu gánh nặng đang đè lên vai anh lớn đến nhường nào.

Vợ chồng chị Tươi có 3 con: bé Lê Nhật Vy (SN 2019), bé Lê Diệp Chi (SN 2023) và Phúc Hưng là con út.

Hai bên nội ngoại đều đông con, hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, vợ chồng chị Tươi phải ra ngoài thuê trọ. Thời gian đầu, cả hai cùng làm công nhân, còn tích cóp được chút ít. Nhưng khi các con lần lượt ra đời, chị Tươi nghỉ làm chăm con, nguồn thu chỉ còn trông vào đồng lương của anh Tuấn.

Cuộc sống vốn đã chật vật, từ khi bé Hưng phát bệnh, gia đình càng lâm cảnh kiệt quệ. Đồng lương công nhân ít ỏi của anh Tuấn vừa nhận đã phải dùng để trả nợ, sau đó là chuỗi ngày xoay xở vay mượn để lo sinh hoạt.

Tiền thuốc thang cho bé Hưng suốt 1 năm qua chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của bệnh viện, người thân và các nhà hảo tâm. Khi cần tiền gấp, chị Tươi lại phải vay nợ bên ngoài.

Những lúc hiếm hoi con không phải nằm viện, chị Tươi tranh thủ đi làm tạp vụ với tiền công 40.000 đồng/giờ để phụ chồng.

Nhà chồng khó khăn lại quá đông con cháu nên gia đình Tươi phải đi ở trọ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bé Hưng được hưởng Bảo hiểm y tế trẻ em với mức hỗ trợ 100%. Tuy nhiên, các khoản dịch vụ, thuốc ngoài danh mục, chi phí đi lại, ăn ở… gia đình vẫn phải chi trả. Mỗi đợt hóa trị, số tiền phát sinh từ 1,8 đến 3,5 triệu đồng.

Tổng chi phí điều trị cho bé Hưng mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Để duy trì sự sống cho con, vợ chồng chị Tươi đã vay mượn khắp nơi, số nợ hiện hơn 70 triệu đồng.

Bé Phúc Hưng đã hoàn thành đợt hóa trị thứ 6, được chỉ định đến Bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị gây mê nhằm giảm nguy cơ tái phát, di căn. Nhưng nghĩ đến chuyến đi xa sắp tới, chị Tươi không khỏi lo lắng khi túi tiền gia đình đã cạn kiệt.

“Em chỉ mong con hết bệnh, giữ được con mắt còn lại để sau này còn được đi học, có tương lai tốt hơn. Nhưng giờ khó quá…”, người mẹ trẻ nghẹn ngào.

Gia đình lâm cảnh kiệt quệ, chị Tươi chỉ còn cách cầu xin mọi người cứu con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Trần Hoàng Phúc, Trưởng khu phố Ninh An (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Tươi vốn đã khó khăn, từ khi đứa con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo thì càng khốn đốn.

“Phường đã hỗ trợ gia đình hoàn thiện các giấy tờ để cháu bé được miễn giảm viện phí và xác nhận khuyết tật để được nhận trợ cấp của Nhà nước. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ chi phí điều trị gần như không có. Rất mong các cơ quan, tổ chức có điều kiện quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Tươi chữa bệnh cho cháu”, ông Phúc bày tỏ.