Hơn 310 triệu đồng giúp người mẹ nghèo vơi gánh nặng chữa bệnh cho con (Video: Hương Hồng).

Ngày 18/5, phóng viên Dân trí phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm và trao biển biểu trưng số tiền 220.335.197 đồng tới chị Vũ Thị Vui (mẹ bệnh nhân Nguyễn Giang Nam, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ gia đình chị Vui qua tài khoản của báo, sau khi bài viết “Con trai nhiều lần mổ u não nguy kịch, mẹ nghèo giằng xé tâm can cầu cứu”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản chị Vui trước đó, để kịp thời phục vụ quá trình điều trị cho Giang Nam.

Chị Vui cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận được hơn 90 triệu đồng từ các nhà hảo tâm (trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 20 triệu đồng).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Vũ Thị Vui đã được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 310 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 220.335.197 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình chị Vũ Thị Vui (Ảnh: CTV).

Giang Nam vẫn đang tiếp tục hành trình hồi phục sau nhiều lần phẫu thuật não. Trên đầu Nam, những vết sẹo vẫn còn hằn rõ sau các ca mổ kéo dài. So với thời điểm mới nhập viện, sức khỏe của Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

Trước đó, hoàn cảnh của Giang Nam khiến nhiều bạn đọc Dân trí xúc động. Để giành giật sự sống, em liên tiếp phải trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn. Hành trình điều trị kéo dài khiến gia đình vốn khó khăn càng thêm kiệt quệ.

Một mình chị Vui vừa chăm con ở bệnh viện, vừa chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền điều trị. Không ít lần, người mẹ nghèo ôm mặt bật khóc giữa hành lang bệnh viện sau khi nghe bác sĩ thông báo con cần tiếp tục phẫu thuật.

Sau thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Giang Nam sẽ được chuyển tuyến dưới tiếp tục quá trình hồi phục (Ảnh: Hương Hồng).

Sau khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã gọi điện hỏi thăm, động viên và giúp đỡ gia đình. Những khoản hỗ trợ đầy nghĩa tình đã trở thành điểm tựa, để người mẹ nghèo tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình chữa bệnh còn nhiều gian nan phía trước.

Đón nhận sẻ chia từ cộng đồng, chị Vui xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ mẹ con chị trong lúc khốn khó nhất.

“Nếu không có sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người, mẹ con tôi không biết phải vượt qua thế nào. Gia đình tôi mang ơn các bác sĩ, phòng Công tác xã hội, báo Dân trí và tất cả bạn đọc, nhà hảo tâm nhiều lắm!…”, chị Vui xúc động nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Theo dõi quá trình điều trị của Giang Nam suốt thời gian qua, chúng tôi rất trân trọng tình cảm của bạn đọc Dân trí dành cho gia đình. Sự giúp đỡ kịp thời không chỉ hỗ trợ chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm động lực để người mẹ nghèo vững tin cùng con vượt qua bệnh tật”.