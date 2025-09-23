Người mẹ bán nhà cứu con gái bị ung thư não được giúp hơn 163 triệu đồng

Ngày 23/9, đại diện báo Dân trí tại ĐBSCL đã trao bảng biểu trưng số tiền 163.606.000 đồng đến chị Thạch Thị Sà Rện (39 tuổi, ngụ ấp Cây Sộp, xã Kế Sách, TP Cần Thơ). Chị Sà Rện là nhân vật trong bài viết "Người mẹ nghèo bán nhà, nén đau bệnh để cứu con gái ung thư", đăng ngày 20/8.

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, kể từ thời điểm đăng bài, hoàn cảnh của chị Sà Rện được bạn đọc trong nước và nước ngoài ủng hộ vào tuần 4, 5 tháng và tuần 1 tháng 9. Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Sà Rện.

Đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc ủng hộ tới chị Sà Rèn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Sà Rện vui mừng cho biết, nhờ số tiền trên, chị có điều kiện hoá trị cho con gái và lo ăn uống, sinh hoạt trong thời gian qua.

"Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí như phép màu cho bốn mẹ con tôi, nếu không có số tiền này, có lẽ con tôi không thể tiếp tục truyền thuốc để hoá trị ung thư và bản thân tôi cũng có tiền chữa bệnh đau cột sống. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của bạn đọc, nhà hảo tâm dành cho mẹ con tôi. Mong rằng con gái sớm khoẻ lại để tôi đi làm, nuôi dạy con thật tốt", chị Sà Rện xúc động bày tỏ.

Nhận được sự ủng hộ, chị Sà Rện đã trích ra 100 triệu đồng làm sổ tiết kiệm, số còn lại chị lo viện phí và trả nợ. Chị cũng mong có đủ khả năng sửa lại căn nhà đã quá dột nát nhưng chị còn phân vân vì phải dành tiền chữa bệnh cho con gái, nếu cất nhà sẽ vượt ngoài khả năng.

Chị Sà Rện cầu cứu cộng đồng chữa bệnh cho con gái bị ung thư não (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã đưa tin, hơn 2 năm qua, kể từ ngày người chồng bỏ đi, chị Sà Rện một mình chăm sóc 3 con là Lê Thị Yến Nhi (12 tuổi), Lê Khánh An (9 tuổi) và Lê Thị Tuyết Lan (5 tuổi).

Đầu năm 2023, bé Yến Nhi thường xuyên đau đầu, sau nhiều lần thăm khám, em được chẩn đoán mắc bệnh U sợi thần kinh tuyến căn não, một dạng ung thư não hiểm nghèo.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Rện đã phải bán ngôi nhà tình thương được Nhà nước hỗ trợ vào năm 2023 với giá 60 triệu đồng. Hiện tại, cả gia đình 4 người sống tạm bợ trong căn bếp trống huơ trống hoác.

Mỗi lần Yến Nhi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 ở TP HCM, chị Rện phải đưa bé Tuyết Lan theo, còn bé Khánh An thì gửi nhờ họ hàng trông hộ.

Bản thân chị Sà Rện mang trong mình nhiều bệnh tật. Chị Sà Rện từng bị chấn thương cột sống phải mổ cắt bỏ 3 đốt sống. Năm 2023, khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo, căn bệnh cột sống của chị cũng tái phát, vết thương mưng mủ...