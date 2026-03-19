Người đàn ông trụ cột gia đình đột ngột nguy kịch vì viêm tụy cấp

Mùng 4 Tết Bính Ngọ, đột nhiên anh Hồ Văn Nu (36 tuổi), con trai bà Nguyễn Thị Xuân (57 tuổi, ngụ khóm Thị, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) bị buồn nôn kèm đau bụng và khó thở. Người thân tức tốc đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện trong tỉnh, do tình trạng quá nặng, bác sĩ đã đề nghị chuyển anh Nu lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh Nu bị viêm tuỵ cấp, nhiễm trùng huyết, suy thận và suy gan cấp tính.

Anh Nu còn đang điều trị ở bệnh viện (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Bà Xuân cho biết, bà có 3 người con, anh Nu là con cả. Từ khi có vợ, anh Nu đã dọn ra ở riêng. Anh Nu làm nghề lái xe cẩu, mỗi tháng kiếm được khoảng 10 triệu đồng, đây là thu nhập chính để nuôi vợ, con.

"Trước thời điểm phát bệnh khoảng 1 tuần, con có nói hay mệt, ăn uống không vô, tôi cứ nghĩ là con làm quá sức. Hôm mùng 4 Tết, Nu có gọi điện bảo là mùng 5 sẽ về nhà nội chơi vì mùng 6 đi làm. Ấy vậy mà, nhận điện thoại của con dâu, tay chân tôi rụng rời khi biết con trai nhập viện cấp cứu", bà Xuân bàng hoàng kể lại.

Bà Xuân tha thiết cầu xin sự giúp đỡ để con trai khỏi bệnh, tiếp tục làm việc nuôi vợ con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo bà Xuân, do tuổi tác đã cao, chân khập khiễng vì bệnh xương khớp, nên bà không thể chăm sóc con trai nơi bệnh viện. Nhưng theo tình hình con dâu báo về thì anh Nu đã qua cơn nguy kịch, có thể tự ăn uống, tuy nhiên, vẫn còn phải nằm viện theo dõi và điều trị.

"Bác sĩ có nói gia đình cần chuẩn bị khoảng 150 triệu đồng, nhưng số tiền này thật sự quá lớn với gia đình tôi. Bản thân tôi vừa bị xương khớp còn thêm tiểu đường, huyết áp, cả 10 năm nay không làm việc nặng nhọc, nay không biết lấy đâu ra số tiền lớn để chạy chữa cho con trai", bà Xuân nức nở nói.

Tâm sự với phóng viên, chị Lê Thị Thanh Mai (vợ anh Nu) cho biết, sau khi nằm điều trị 2 tuần ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh tình anh Nu có chuyển biến tích cực nên bác sĩ cho chuyển về tuyến tỉnh điều trị. Gần 1 tuần nay, anh Nu đang nằm ở khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

"Chồng tôi bị viêm tuỵ nặng dẫn đến áp xe hai bên hông, hiện tại bác sĩ phải chích thuốc mỗi ngày. Tôi đang gửi con gái cho mẹ tôi chăm sóc, nhưng tuần sau bà phải đi làm. Tôi thì bận chăm sóc chồng ở bệnh viện, mẹ chồng già yếu không chăm nổi cháu, giờ chẳng biết tính sao", chị Mai trải lòng.

Theo lời chị Mai, mấy năm trước cha anh Nu bị bệnh ung thư, mẹ chồng đã bán đất đai để chữa trị. Gia đình cũng chẳng còn tài sản gì, chỉ còn mỗi cái nhà mái tôn là chỗ trú ngụ của 3 thế hệ. Trong thời gian anh Nu nhập viện, anh em họ hàng cũng giúp đỡ, nhưng khoản ấy chẳng thấm thía gì so với chi phí điều trị.

Ngôi nhà tiền chế của bà Xuân là nơi 3 thế hệ sinh sống (Ảnh: Bảo Kỳ).

Xác nhận với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Thường Lạc cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Xuân đang rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.

"Sự hỗ trợ kịp thời của mọi người sẽ là phép màu để anh Nu có lại sự sống, tiếp tục lao động để nuôi dạy con cái học hành nên người", lãnh đạo phường Thường Lạc hy vọng.