Người phụ nữ nghèo oằn vai gánh 6 phận đời trong căn nhà dột nát

Người mẹ nghèo oằn vai gánh 6 phận đời trong căn nhà dột nát (Video: Thùy Hương).

Gánh nặng mưu sinh oằn vai người phụ nữ vùng cao

Vượt qua con đường đất đỏ bụi mù dẫn vào bản Trung Phu, xã Na Son (tỉnh Điện Biên), chúng tôi tìm đến nhà chị Sùng Thị Sua (SN 1982). Nằm nép mình dưới chân đồi là căn nhà được ghép tạm bằng tre và những tấm ván đã mục ruỗng, mái lợp fibro xi măng cũ kỹ, không đủ che nắng chắn mưa.

Căn nhà tre nứa xiêu vẹo, chắp vá tạm bợ là nơi 6 phận đời nghèo khó nương tựa nhau sống qua ngày (Ảnh: Tùng Dương).

Bên trong căn nhà tạm bợ, ẩm thấp, gần như không có tài sản gì ngoài vài chiếc nồi méo mó và mấy bộ quần áo cũ sờn. Giữa 4 bức tường dột nát, 6 con người vẫn đang vật lộn với cái nghèo, cái khổ.

Chồng chị Sua là anh Hạng A Minh (SN 1975) và em chồng Hạng A Lầu (SN 1984) đều bị câm điếc bẩm sinh. Riêng anh Lầu còn mắc bệnh tâm thần.

Không thể nghe, không thể nói, cũng không thể đi làm xa, 2 người đàn ông chỉ quanh quẩn làm những việc vặt. Vì vậy, gánh nặng mưu sinh từ cái ăn, cái mặc đến việc chăm lo cho con cái đều dồn lên đôi vai gầy yếu của chị Sua.

Bữa cơm đạm bạc của gia đình 6 người trong căn nhà tạm bợ (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn sống duy nhất của gia đình trông vào vài sào nương rẫy bạc màu. Hàng ngày, chị Sua lầm lũi lên nương từ sáng sớm, miệt mài cuốc đất, trồng ngô, trồng sắn, chỉ mong có đủ lương thực cho 6 miệng ăn.

“Bản thân tôi sức khỏe cũng yếu, làm nương rẫy rất vất vả. Gia đình nghèo quá nên nhiều khi không có tiền cho con đi học”, chị Sua nghẹn ngào nói.

Thu nhập từ nương rẫy bấp bênh, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Mỗi mùa giáp hạt, cả nhà lại phải ăn sắn, ăn rau rừng qua bữa. Nhìn các con đang tuổi lớn nhưng bữa ăn chỉ có vài củ sắn luộc, lòng người mẹ quặn thắt.

Tương lai mờ mịt của 3 đứa trẻ

Giữa muôn vàn khó khăn, niềm an ủi lớn nhất của chị Sua chính là 3 đứa con vẫn đang được đến trường. Ngoài con gái lớn đã lập gia đình, vợ chồng chị còn 3 con nhỏ là Hạng Thị Hóa (SN 2011, học Trường THCS xã Na Son); Hạng A Chi (SN 2015, học Trường Tiểu học xã Na Son) và Hạng A Tênh (SN 2021, học tại điểm trường Mầm non Trung Phu).

3 đứa trẻ vẫn ngày ngày đến trường dù cuộc sống gia đình vô cùng thiếu thốn (Ảnh: Tùng Dương).

“Các cháu đều rất ngoan ngoãn và ham học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề nên việc lo cho các cháu tiếp tục đến trường luôn là nỗi trăn trở nhất của tôi”, chị Sua nói.

Điều khiến người mẹ nghèo lo lắng là không biết mình còn có thể cho các con học được bao lâu, khi mà từng miếng cơm, manh áo vẫn rất thiếu thốn, chật vật.

Hiện tại, căn nhà tạm của gia đình chị Sua đã xuống cấp nghiêm trọng, các cột gỗ bị mối mọt, vách xiêu vẹo, nhiều chỗ hở hoác. Mỗi khi mưa lớn, nước dột khắp nơi khiến nền đất trơn trượt, cả nhà phải co ro tìm chỗ khô để ngủ.

Căn nhà tạm của gia đình chị Sua có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hờ A Tà, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Na Son cho biết, gia đình anh Minh và chị Sua là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

“Chồng và em chồng đều bị câm điếc bẩm sinh, không thể lao động, 3 con còn nhỏ, mình chị Sua phải làm lụng lo cho cả gia đình. Ngôi nhà hiện tại chỉ là nhà tạm dột nát, nhưng gia đình không có khả năng làm nhà mới”, ông Tà chia sẻ.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Na Son, ngoài khoản trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng mỗi tháng của anh Lầu, gia đình không có nguồn thu ổn định nào khác. Mọi chi phí sinh hoạt đều trông vào công việc làm nương rẫy của chị Sua.

Bên trong ngôi nhà dột nát (Ảnh: Tùng Dương).

“Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm trên cả nước mở lòng giúp đỡ, để gia đình chị Sua có kinh phí dựng một ngôi nhà kiên cố. Có nơi ở an toàn, các cháu nhỏ sẽ yên tâm học tập và chị Sua cũng bớt phần nào nỗi lo”, ông Hờ A Tà bày tỏ.

Ở nơi rẻo cao xa xôi ấy, 6 con người vẫn đang từng ngày vật lộn với đói nghèo và bệnh tật. Họ ước mong có mái nhà vững chãi và chút hỗ trợ để các cháu nhỏ được tiếp tục đến trường. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là động lực để gia đình chị Sua nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.