Khó khăn chồng chất khi gia đình có 3 người khiếm thị, thiểu năng trí tuệ (Video: Huyền Nguyễn).

Bà ngoại khiếm thị chăm cháu mù lòa và thiểu năng

Nếu không có cô Hoàng Thị Kim Liên, Bí thư chi bộ thôn Lý Nhân dẫn đường thì chúng tôi khó tìm được nhà của bà Hường, bởi ngôi nhà nằm tận cùng con ngõ nhỏ, bên cạnh là ao hồ, cây cối mọc um tùm.

Bà Trần Thị Hường (SN 1958, trú thôn Lý Nhân, xã Đông Anh, TP Hà Nội) bị khuyết tật thị lực mức độ nặng và thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động. Nỗi bất hạnh càng chồng chất khi 2 cháu ngoại của bà là Nguyễn Duy Anh (SN 2013) và Nguyễn Duy Khang (SN 2015) bị mù bẩm sinh, trí não chậm phát triển; riêng bé Duy Khang còn bị câm điếc.

Để lo cơm áo cho mẹ già đau yếu và 2 con đa khuyết tật, chị Trần Thị Hiền (SN 1993, con gái bà Hường) cùng chồng phải dậy từ sáng sớm, sang Thuận Thành (Bắc Ninh) làm việc.

Quãng đường 40km mỗi ngày không chỉ là những vòng xe mệt mỏi, mà còn là nỗi xót xa của người mẹ khi không thể ở bên chăm sóc 2 đứa con nhỏ mù lòa, thiểu năng, câm điếc.

Hai anh em Duy Anh và Duy Khang đều bị khiếm thị và thiểu năng trí tuệ (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bé Duy Anh bị teo nhãn cầu bẩm sinh, một mắt đã mù hoàn toàn, mắt còn lại chỉ nhìn mờ mờ. Đặc biệt, cậu bé thường có biểu hiện không bình thường. Theo kết luận của bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, cháu Duy Anh bị chậm phát triển tâm thần nhẹ.

Năm nay 13 tuổi, Duy Anh vẫn học lớp 1 tại Trường Chuyên biệt Bình Minh Đông Anh (trường dành cho học sinh khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, hội chứng Down, tự kỷ và khuyết tật vận động). Dù đã đi học nhiều năm, em vẫn chưa biết viết; gọi không thưa, chỉ đáp lại bằng những tiếng ú ớ.

Chị Hiền cho biết, vợ chồng chị cho Duy Anh đi học để con được vui chơi với các bạn cùng cảnh ngộ và học các kỹ năng sống để có thể tự chăm sóc bản thân.

Trường học cách nhà 7km, vì đi làm từ sớm nên vợ chồng chị Hiền không thể đưa đón con đi học, đành nhờ người hàng xóm cũng có con học tại trường chuyên biệt chở Duy Anh đi cùng.

Hàng ngày, bố mẹ đi làm, anh trai đi học, Duy Khang ở nhà cùng bà ngoại (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Nếu như anh trai còn thấy được chút ánh sáng le lói, thì với Duy Khang, thế giới là một khoảng tối đặc quánh và im lìm. Đôi mắt mù lòa, câm điếc bẩm sinh cùng trí tuệ chậm phát triển khiến cậu bé không thể đến trường, dù là lớp học đặc biệt.

Hàng ngày, Khang chỉ quẩn quanh trong vòng tay của bà ngoại. Nhưng nghiệt ngã thay, chính "người bảo hộ" ấy cũng là một người khiếm thị. Bà Hường tuy vẫn còn nhìn được, nhưng mọi thứ trước mắt chỉ lờ mờ.

Thị lực kém khiến việc sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu luôn tiềm ẩn rủi ro. Có lần, trong lúc cho cháu ăn, bà Hường chẳng may làm đổ bát cháo nóng vào chân Khang khiến bàn chân phải của cậu bé bị bỏng.

Vết bỏng do cháo nóng trên bàn chân phải của Duy Khang. (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Nỗi lo lắng khi chưa biết cả gia đình sẽ sinh sống ở đâu

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Hiền rơm rớm nước mắt kể rằng trong thời gian mang thai Duy Anh và Duy Khang, chị vẫn đi siêu âm định kỳ nhưng không phát hiện dấu hiệu dị tật.

Khi các con được khoảng 6 tháng tuổi, thấy đôi mắt có biểu hiện bất thường, chị đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương rồi Bệnh viện Mắt Trung ương. Kết quả khiến chị bàng hoàng khi cả 2 bé đều bị teo nhãn cầu bẩm sinh.

Không chỉ vậy, 2 cháu còn chậm phát triển trí tuệ, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải có người hỗ trợ. Gánh nặng chăm sóc vì thế đè nặng lên đôi vai người mẹ, cuộc sống gia đình càng thêm chồng chất khó khăn.

Dù mù cả 2 mắt, câm điếc bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ, Duy Khang vẫn rất hiếu động. (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ngôi nhà cấp 4 gia đình đang ở được xây dựng từ năm 2019 bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của công ty nơi chị Hiền làm việc. Tuy nhiên, ngôi nhà được dựng trên mảnh đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng và hiện nằm trong khu vực chuẩn bị quy hoạch. Nghĩ tới tương lai phía trước, chị Hiền không khỏi lo lắng khi chưa biết cả gia đình sẽ sinh sống ở đâu.

Bà Lê Thị Quyến (ngoài cùng bên phải), chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh (TP Hà Nội) thăm hỏi 3 mẹ con chị Hiền (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bà Lê Thị Quyến, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, gia đình bà Trần Thị Hường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Hường tuổi đã cao, mắt kém và thường xuyên đau ốm.

Sức khỏe yếu nhưng bà Hường vẫn phải chăm sóc 2 cháu ngoại đều là trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng. Hiện, 1 cháu theo học tại trường chuyên biệt, 1 cháu không thể đến trường do bị mù và câm điếc bẩm sinh.

Theo bà Quyến, gia đình đã được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tuy vậy, khoản trợ cấp đó vẫn chưa đủ trang trải cuộc sống khi bố mẹ hai cháu đều là công nhân với thu nhập bấp bênh.

Chính quyền địa phương rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà Hường. Sự hỗ trợ về chi phí sinh hoạt hoặc nhận đỡ đầu các cháu sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh.