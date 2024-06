Trong căn nhà cấp 4 trống huơ, trống hoác, anh Lê Văn Bình (42 tuổi, thôn Tân Chính, xã Công Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) nằm co quắp, người gầy gò, ốm yếu. Anh Bình gồng mình chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy do căn bệnh xơ cứng bì toàn thể gây ra.

Căn bệnh quái ác khiến 10 đầu ngón chân, 2 gót chân và 8 đầu ngón tay của anh Bình đều lở loét, đen sì. Hết tiền, không còn hy vọng bệnh có thể chữa lành, người đàn ông tội nghiệp đành về nhà nằm chờ chết.

Trò chuyện với tôi, anh Bình cho biết, bố mẹ mất sớm, anh học hết cấp 1 rồi vào Nam, ra Bắc làm thuê. Bao năm bôn ba, tích góp được một khoản tiền nhỏ, năm 2017 anh về quê, đi làm phụ hồ.

Theo anh Bình, khi ở quê anh có ý định tìm hiểu một người phụ nữ, lấy làm vợ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Số tiền dành dụm được, anh sửa sang lại nhà cửa, mua chiếc ô tô để chạy dịch vụ. Ước muốn ấy chưa kịp thực hiện thì tai ương ập đến.

"Năm 2020, thấy các ngón tay sưng phồng, tấy đỏ, cơ thể mệt mỏi, tôi đến bệnh viện khám thì hay biết mình bị bệnh xơ cứng bì toàn thể. Căn bệnh này chưa thể chữa khỏi, chỉ có thể kiểm soát các triệu chứng bằng cách dùng thuốc, kết hợp với kiêng cữ, tuy nhiên thời gian điều trị kéo dài, kinh phí rất tốn kém", anh Bình buồn rầu nói.

Không đầu hàng trước số phận, anh Bình dốc sức chạy chữa. Sau 4 năm được điều trị để kéo dài sự sống, người đàn ông đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Theo anh Bình, trước đây, vết lở loét xuất hiện ở đầu các ngón tay, anh có thể đi lại, sang hàng xóm xin cơm ăn. Từ cuối năm ngoái, căn bệnh trở nặng, ăn loét hết các đầu ngón chân, gót chân khiến anh đau điếng. Không thể tự di chuyển, anh nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác.

Do căn bệnh lạ khiến anh Bình ngày một gầy gò, ốm yếu. Hơn 1 sào ruộng là tài sản bố mẹ để lại, anh cũng không thể canh tác.

"Giờ tôi ăn gì cũng không thấy ngon, cơ thể rất mệt mỏi, đau đớn. Để có thể chợp mắt, làm dịu những cơn đau, mỗi ngày tôi phải uống đến 5 lượt thuốc giảm đau", người đàn ông khốn khổ rưng rưng nước mắt.

Theo anh Bình, anh sống được đến hôm nay là nhờ vào người thân và hàng xóm. Mỗi ngày, anh trai, các cô, bác hàng xóm cưu mang, khi mang cơm, cháo cho ăn. Vệ sinh cá nhân đều phải nhờ người thân giúp đỡ.

Bà Nguyễn Thị Thơ, hàng xóm của anh Bình chia sẻ, anh sống hiền lành, lương thiện. Trước kia có sức khỏe, anh chịu khó, chăm chỉ lao động. Khi có đồng lương, anh không dành riêng cho mình mà còn nhiều lần giúp đỡ anh em, bạn bè, những người gặp khó khăn.

"Mấy năm nay, chú Bình mắc bệnh hiểm nghèo không làm được gì. Từ cuối năm ngoái, bệnh trở nặng, chú phải nằm một chỗ. Nhìn chú ấy rất tội nghiệp. Chúng tôi rất thương nên thường xuyên nấu cơm, cháo, đun nước, dọn dẹp nhà cửa giúp chú ấy", bà Thơ chia sẻ.

Ông Lê Văn Từ, Chủ tịch UBND xã Công Chính, cho biết, gia cảnh anh Bình rất bi đát. Anh Bình là con út trong gia đình có 5 anh em nhưng ai cũng nghèo khó. Hiện anh Bình sống một mình, lại bị căn bệnh xơ cứng bì toàn thể hành hạ nhiều năm nay.

"Từ lúc anh Bình bị bệnh, chính quyền đã nhiều lần vận động bà con nhân dân ủng hộ quyên góp, để anh có tiền chạy chữa, kéo dài sự sống song cũng chỉ được một phần. Thông qua báo Dân trí, mong các nhà hảo tâm, chung tay, giúp anh Bình được tiếp tục điều trị…", ông Từ bộc bạch.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Ngọ, Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh xơ cứng bì toàn thể là bệnh lý hệ thống tự miễn, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Những biến chứng do bệnh xơ cứng bì toàn thể gây ra như tổn thương phổi, tim, mạch máu.

"Là bệnh tự miễn không thể chữa khỏi dứt điểm mà chỉ điều trị theo quản lý những đợt cấp, viêm mãn tính nhằm hạn chế những tổn thương đến các cơ quan", bác sĩ Ngọ nói.

Bác sĩ Ngọ thông tin thêm, những người mắc bệnh này thường suy giảm về sức khỏe, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu không được chữa trị sẽ dẫn đến những biến chứng, gây tử vong. Vì thế, bệnh nhân phải thường xuyên đi khám, để phát hiện, ngăn ngừa những biến chứng. Bệnh xơ cứng bì toàn thể phải điều trị lâu dài, tốn kém kinh phí.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5246 xin gửi về:

1. Anh Lê Văn Bình

Địa chỉ: Thôn Tân Chính, xã Công Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5246)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269