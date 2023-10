Nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến 4 thành viên trong gia đình bà Trần Thị Hồng (50 tuổi, trú xóm 3, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị bỏng nặng, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Phía bệnh viện đã tạo điều kiện cho 4 người trong gia đình bà Hồng nằm chung một phòng bệnh để thuận tiện cho việc chăm sóc.

Bà Hồng nằm trên giường bệnh, đầu, mặt, chân, tay bị bỏng nặng, băng trắng quấn kín người. Dù là nạn nhân bị nặng nhất trong vụ hỏa hoạn, nằm một chỗ gồng mình chịu đựng những cơn đau nhưng bà vẫn không thôi lo lắng cho sức khỏe của em gái, con trai, con dâu đang nằm bên cạnh.

Chị Nguyễn Thị Hà (23 tuổi, con dâu bà Hồng) kể lại, vụ việc đau lòng xảy ra vào 10h45 ngày 17/9, anh Nguyễn Đình Mạnh (24 tuổi, chồng chị Hà) thay bình gas để chuẩn bị nấu cơm trưa thì bất ngờ khí gas hở, bùng cháy dữ dội.

Ngọn lửa bén lên người anh Mạnh, bà Hồng, chị Nguyễn Thị Hà, bà Trần Thị Huyền (46 tuổi, em gái bà Hồng) và bà Trần Thị Hà (66 tuổi, cô ruột bà Hồng). Các nạn nhân tháo chạy ra ngoài gào khóc, cầu cứu.

Người dân phát hiện vụ việc nhanh chóng chạy đến dập tắt ngọn lửa và đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng, bà Hồng, em gái, con trai, con dâu được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị. Bà Hồng bị bỏng độ 3; anh Mạnh bỏng nặng vùng mặt, 2 tay, 2 chân; chị Huyền bỏng nặng vùng mặt, 2 chân; chị Hà bị nặng ở 2 chân.

Riêng bà Trần Thị Hà bị bỏng 2 chân, nhẹ hơn nên được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương.

Chạy tới chạy lui chăm sóc người thân bị nạn, ông Nguyễn Đình Hoa (49 tuổi, chồng bà Hồng) kể lại, trên đường đi làm về cách nhà 500m thì nghe tin dữ. Về nhà, ông bàng hoàng khi thấy vợ con cùng người thân nằm quằn quại vì đau đớn.

"Cùng lúc, 5 người trong gia đình bị bỏng nặng thế này, tôi biết xoay xở thế nào đây. Cầu mong mọi người tai qua nạn khỏi", ông Hoa lo lắng.

Từ ngày vợ chồng anh Mạnh, chị Hà gặp nạn, 2 con nhỏ (2 tuổi và 3 tuổi) phải gửi nhờ người thân bên ngoại chăm sóc. Dù bị thương nặng ở chân nhưng chị vẫn cố gắng chăm lo ăn, uống cho người chồng bị nặng hơn ở giường bên cạnh.

"Nhà vốn neo người lại khó khăn, giờ lại gặp nạn cả nhà thế này, tôi đau buồn lắm. Chỉ mong vết thương ở chân tôi nhanh chóng hồi phục để còn chăm sóc cho chồng, mẹ chồng. Mẹ và chồng tôi bị bỏng nặng thế này, không biết đến bao giờ mới khỏe trở lại. 2 con nhỏ của vợ chồng tôi đang ở nhà, khóc suốt ngày vì nhớ bố mẹ", chị Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Trưởng xóm 3, xã Xuân Sơn cho biết, gia đình bà Hồng làm nông nghiệp, ông Hòa đi phụ hồ. Chị Hồng ở nhà trông đàn cháu, chăn nuôi thêm con lợn, đàn gà.

Từ ngày hỏa hoạn xảy ra khiến 5 người bị thương nặng, gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa. Ngay lúc này, gia đình bà Hồng rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Những ngày qua, ông Hoa vừa chạy tới chạy lui chăm lo sức khỏe của vợ con, vừa vay mượn khắp nơi để có kinh phí chữa trị. Tính đến nay, số tiền vay mượn đã trên 50 triệu đồng. Thời gian điều trị cho 5 người thân còn dài, chi phí tốn kém, người đàn ông này không biết xoay xở thế nào nên cầu cứu Dân trí giúp đỡ.

TS.BS Trịnh Văn Thông, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết, các bệnh nhân vào viện bị bỏng khá nặng với diện tích 20-25%, còn một bệnh nhân nhẹ hơn là 8%...

"Đối với các bệnh nhân bị bỏng nặng, diện tích lớn, thoát huyết tương qua vết thương nhiều, kết hợp nhu cầu năng lượng để tái tạo vết thương cao nên lượng Albumin, protid trong máu thường rất thấp, cần phải bù Albumin hoặc huyết tương hàng ngày cho bệnh nhân khá nhiều và khoản này khá tốn kém…", bác sĩ Trịnh Văn Thông cho biết.

