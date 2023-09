Từ chối điều trị bệnh theo phác đồ, nhường sự sống cho con

Vừa sinh con đầu lòng trong tình trạng "thập tử nhất sinh" đã phải chạy thận để duy trì sự sống khiến sức khỏe chị Trần Thị Thủy (26 tuổi) - giáo viên Trường THCS Lý Nhật Quang (huyện Đô Lương, Nghệ An) kiệt quệ.

Chị ngồi tựa lưng vào thành giường bất lực nhìn con trai (2 tháng tuổi) đang gào khóc vì khát sữa. Tủi thân vì không còn đủ sức để bế con, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của chị.

"Khoảng cách từ chỗ tôi đến chiếc võng nơi con đang nằm chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng sao bây giờ với tôi trở nên khó khăn đến thế. Tôi muốn đến ôm con mà không còn sức để gắng gượng nữa rồi.

Tôi mới lập gia đình chưa đầy một năm và vừa làm mẹ được 2 tháng, vậy mà giờ sự sống quá mong manh. Con tôi còn đỏ hỏn, sinh ra đã chịu bất hạnh vì không được bú sữa mẹ, không được mẹ bế", chị Thủy nghẹn lời.

Lúc mang thai ở tháng thứ 3, chị Thủy lo lắng vì mặt, tay, chân phù nề bất thường, cơ thể mệt mỏi, ít ăn, ít ngủ. Đi khám, bác sĩ kết luận chị mắc bệnh suy thận giai đoạn 5.

"Bác sĩ khuyên căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, nếu giữ thai sẽ rất nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Nhưng nghĩ đến con đang lớn dần trong bụng, vợ tôi kiên quyết từ chối các phác đồ điều trị để dành sự sống cho con, hi vọng con được chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Để đảm bảo sức khỏe của thai nhi, vợ tôi lựa chọn phương pháp lọc máu, không uống thuốc thận. Bác sĩ nói phương pháp này rủi ro lên đến 80%. Vợ chồng tôi chỉ biết đếm từng ngày, cầu mong từng ngày bình an", anh Nguyễn Tất Hùng (33 tuổi, chồng của chị Thủy) kể.

Mang thai đến tháng thứ 6, bệnh tình của chị Thủy càng trở nặng, sức khỏe yếu, dọa sẩy thai, phải nằm một chỗ theo dõi từng ngày.

"Thai 7 tháng, sức khỏe của vợ tôi suy kiệt, bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ cũng khuyên gia đình chuẩn bị tâm lý vì rủi ro rất cao", anh Hùng chia sẻ.

Bé Nguyễn Tất An Hiếu (con trai chị Thủy) chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,4kg, được chăm sóc đặc biệt suốt gần 2 tháng mới xuất viện về nhà.

Sau sinh, chị Thủy lâm vào tình trạng nguy kịch, phải chạy thận thường xuyên mới duy trì sự sống. Khi sức khỏe có tiến triển hơn, chị xin về chạy thận ở bệnh viện tuyến tỉnh để được gần con.

Từ đó đến nay, đều đặn tuần 3 buổi, chị Thủy bắt xe khách vượt 60km từ nhà xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để chạy thận. Cứ sáng đi, chờ đến giờ chạy thận xong, chị bắt xe về với con. Vì sức khỏe yếu nên mỗi lần chạy thận, người thân phải bên cạnh chăm sóc cho chị.

Chỉ mong được sống để nhìn thấy con

Chị Thủy nhận công tác tại Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương được 6 tháng thì lâm bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Trưởng xóm Minh Hóa (xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) chia sẻ, hoàn cảnh cô giáo Thủy rất bi đát, cưới chồng được một năm, đi làm được 6 tháng đã lâm bệnh hiểm nghèo. Anh Nguyễn Tất Hùng (chồng chị Thủy) là Phó bí thư Huyện đoàn Đô Lương.

Anh Hùng là một người có tấm lòng nhân ái, nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện. Anh được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vinh danh là "thanh niên sống đẹp", là niềm tự hào của người dân địa phương.

2 năm trước, trên đường đi công tác về, anh Hùng không may bị tai nạn giao thông nguy kịch, phải điều trị tại bệnh viện suốt 3 tháng, trải qua 3 ca phẫu thuật mới dần phục hồi sức khỏe.

"Từ ngày cô giáo Thủy lâm bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho vợ, bỉm, sữa cho con, anh Hùng phải vay mượn khắp nơi. Bố mẹ chồng chị Thủy cũng thuần nông nghèo khó, thu nhập trông chờ vào vài sào ruộng. Sự sống của cô giáo Thủy cũng như tương lai của đứa con mới sinh đang rất cần sự giúp đỡ", ông Bình chia sẻ.

Chạy thận thường xuyên, phải ăn kiêng khiến sức khỏe chị Thủy ngày càng yếu. Nhìn con thơ khát sữa, chị tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để được bên con. Đến giờ đi ngủ, chị bật báo thức, cứ 2 tiếng đồng hồ báo một lần. Chị sợ "ngủ quên" sẽ không bao giờ gặp con được nữa.

Vợ bệnh, con thơ, gánh nặng đè lên đôi vai của anh Hùng. Ngày anh đi làm, thời gian còn lại tranh thủ để chăm sóc vợ con. Từ khi lọt lòng, bé Hiếu đã phải uống sữa ngoài nên rất tốn kém. Nỗi lo vợ bệnh, con thơ, nợ nần chồng chất khiến người đàn ông này bế tắc.

"Từ ngày vợ lâm bệnh đến nay, tôi đã vay mượn trên 200 triệu đồng để chạy chữa cho vợ. Dù rất khó khăn nhưng tôi cũng sẽ cố gắng vay mượn để thay thận cho vợ. Thế nhưng chi phí lên đến trên 1,4 tỷ đồng. Số tiền này quá lớn đối với gia đình tôi. Tôi cầu xin mọi người thương cảm hoàn cảnh, cứu giúp, cho vợ tôi một cơ hội sống. Con trai tôi còn quá nhỏ, rất cần mẹ bên cạnh", nắm chặt tay người vợ, anh Hùng khẩn cầu.

Nhìn con trai đang ngủ ngon trong vòng tay mình, khuôn mặt chị Thủy lại rơi lệ. Trải qua bao đau đớn, khó khăn, người phụ nữ bất hạnh này vẫn kiên cường vượt qua. Giờ sự sống mong manh, cứ nghĩ một ngày nào đó không còn gặp chồng, con, chị Thủy lo sợ.

"Đau đớn mấy tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong được sống để nhìn thấy con từng ngày. Tôi muốn sống để hàng ngày được nhìn thấy con, để tiếp tục được đến trường, đứng trên bục giảng để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Cầu xin mọi người cho tôi cơ hội sống", cô giáo Thủy nghẹn ngào.

