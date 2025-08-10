Bố ngã giàn giáo liệt nửa người, nam sinh Bách Khoa Hà Nội cầu cứu

Cha liệt nửa người sau tai nạn sập giàn giáo, nam sinh viên khẩn thiết cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Trụ cột gia đình lâm nạn, cả nhà lao đao

Ngồi lặng bên giường bệnh của bố tại Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gương mặt chàng trai trẻ Thái Mạnh Việt (SN 2001, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) không giấu được sự hoang mang, lo lắng. Ánh mắt thất thần, giọng cậu lạc đi:

“Em tranh thủ thời gian nghỉ hè đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Đầu tháng 7, em bất ngờ nhận được tin bố gặp nạn phải đưa khẩn cấp ra Hà Nội. Bố em vất vả cả đời vì gia đình, giờ nằm bất động, nửa người dưới không còn cảm giác. Thương bố vô cùng mà em không biết phải làm gì cho bố lúc này…”.

Nói dứt câu, chàng sinh viên năm 4, Đại học Bách khoa Hà Nội ôm mặt bật khóc nức nở.

Cú ngã giàn giáo khiến ông Thái Văn Hà (SN 1969) đối mặt với nguy cơ liệt vĩnh viễn nửa người dưới (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt, Việt kể, ông nội em là liệt sỹ Thái Duy Chiến hy sinh năm 1969 tại chiến trường Lào. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, người chiến sĩ quả cảm chỉ kịp biết tin vợ mình vừa hạ sinh 1 cậu con trai, được đặt tên là Thái Văn Hà.

Không có cơ hội được gặp mặt, nên hình ảnh người cha anh dũng trong ông Hà được khắc họa qua lời kể của mẹ (cụ Thái Thị Cẩn, 88 tuổi). Chồng hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, cụ Cẩn ở vậy thờ chồng, nuôi con.

Lớn lên ở vùng quê nghèo khó, ông Thái Văn Hà sớm trở thành trụ cột gia đình. Ông chăm chỉ lao động, vừa phụng dưỡng mẹ già, chăm vợ bệnh tật, vừa nuôi 2 con ăn học. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên những khi nông nhàn, ông lại lặn lội đi phụ hồ mong kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Sắp tới ông Hà phải điều trị tích cực với chi phí vô cùng tốn kém, trong khi gia đình ông đã lâm vào cảnh kiệt quệ (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày 2/7, tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người đàn ông trụ cột gia đình. Khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng, bất ngờ giàn giáo đổ sập, ông Hà ngã từ độ cao hơn 3m xuống đất.

Tai nạn khiến ông bị đa chấn thương nghiêm trọng: Gãy nhiều xương sườn, chấn thương ngực kín, tổn thương phổi do xương gẫy đâm vào, tổn thương cột sống ngực T5 gây liệt nửa người dưới.

Sau ca phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, ông Hà được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị tích cực.

Hiện tại, sau gần nửa tháng điều trị, ông may mắn giữ được tính mạng, tuy nhiên phải đối mặt với di chứng nặng nề. Nửa thân dưới của ông Hà không còn cảm giác, sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào người thân; tình trạng tràn máu màng phổi vẫn tiếp diễn.

Các bác sĩ cho biết, thời gian tới, ông Hà cần thực hiện 1 ca phẫu thuật lồng ngực quan trọng.

Bố nguy kịch trên giường bệnh, gia đình đã kiệt quệ, nam sinh viên năm 4 Đại học Bách khoa Hà Nội đứng trước nguy cơ phải bảo lưu kết quả học tập (Ảnh: Hương Hồng).

Không còn biết bấu víu vào đâu, nam sinh năm 4 Đại học Bách khoa Hà Nội khẩn cầu sự giúp đỡ

Cú ngã giàn giáo oan nghiệt không chỉ khiến tính mạng ông Hà rơi vào nguy kịch, mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh khốn khó không lối thoát. Căn nhà nhỏ nơi vùng quê nghèo từng là chốn yên bình, giờ đây ngày đêm chỉ còn tiếng thở dài...

Cụ Thái Thị Cẩn (người mẹ gần 90 tuổi của ông Hà) vốn đã không thể tự chủ sinh hoạt, từ lúc biết tin con trai gặp nạn thì suy sụp nằm liệt giường. Bà Thái Thị Nga (vợ ông Hà) mắc bệnh u vú, sức khỏe yếu, phải tạm gác việc điều trị để ở bệnh viện chăm chồng.

Bà Thái Thị Nga (vợ ông Hà) mắc bệnh u vú nhưng phải gác lại việc điều trị để ở bệnh viện chăm chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Con gái đầu của vợ chồng ông Hà đã lấy chồng và vừa kiếm được việc làm, nhưng buộc phải xin nghỉ dài ngày để chăm sóc bà nội ở quê. Còn con út là Thái Mạnh Việt, sinh viên năm 4 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng trước nguy cơ phải bảo lưu kết quả học tập vì biến cố bất ngờ ập xuống gia đình.

“Gia đình em đã phải bán con trâu vay từ vốn giảm nghèo, con gà mái đang đẻ trứng… và vay mượn khắp nơi, nhưng vẫn không đủ để lo cho bố. Giờ nhà em không biết bám víu vào đâu nữa. Em chỉ biết khẩn thiết xin các bác, các cô, các chú thương tình cứu giúp!”, Việt rưng rưng nước mắt nói.

Nơi quê nhà, cụ Thái Thị Cẩn (88 tuổi, mẹ ông Hà) ngày ngày mong ngóng tin con trong nước mắt (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Minh Trí, khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Thái Văn Hà nhập viện trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân bị ngã từ độ cao hơn 3m khi đang đi phụ hồ, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng: Gãy nhiều xương sườn, chấn thương ngực kín, phổi bị tổn thương do xương gãy đâm vào. Đặc biệt, chấn thương cột sống ngực T5 khiến anh Hà bị liệt hoàn toàn nửa người dưới.

Sau ca mổ ban đầu tại tuyến tỉnh, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục can thiệp. Tại đây, chúng tôi đã tiến hành 2 cuộc phẫu thuật lớn cho bệnh nhân. Tuy giữ được tính mạng nhưng tiên lượng phục hồi vận động là rất khó khăn, cần thời gian dài điều trị tích cực cũng như phục hồi chức năng.

Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bệnh nhân Thái Văn Hà, chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó, để anh Hà có cơ hội tiếp tục điều trị, phục hồi và trở về trong tình trạng tốt hơn”.