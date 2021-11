Người đàn bà không chồng con, nuôi mẹ già, nguy kịch sau tai nạn kinh hoàng

Hơn nửa tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng, bà Hoàng Thị Thanh (69 tuổi, thôn 4, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) vẫn nằm bất động trên giường bệnh với chi chít các ống thở oxy để giành giật lại sự sống. Bà vừa trải qua cuộc phẫu thuật chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sau vụ tai nạn cách đây không lâu.

Gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe từ bệnh viện trở về, anh Lê Văn Dương (38 tuổi, cháu ruột bà Thanh) thở dài trong nước mắt: "Bác không có chồng con nên mấy ngày nay tôi và em gái thay nhau vào đây chăm bác. Hơn nửa tháng rồi mà chưa thấy bác tỉnh lại lần nào cả. Hôm nay đến ngày mua thuốc mà không còn tiền nên tôi phải về quê đi vay thêm ít đồng chạy chữa cho bác".

Anh Dương nhớ lại, vào sáng sớm ngày 1/11 vừa qua, trong lúc đi bộ buổi sáng trên quốc lộ 1A thì bác anh bất ngờ bị một người phụ nữ đi xe máy đâm phải. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người điều khiển xe máy hoảng hốt về nhà. Bà Thanh được người dân phát hiện nằm bất động dưới mương nước bên đường và được đưa đi cấp cứu sau đó.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết bà Thanh bị chấn thương sọ não, tràn dịch, tụ máu não phải phẫu thuật gấp. "Khi nghe tin bác bị tai nạn mà tôi như chết lặng, bình thường bác đã khổ lắm rồi giờ lại ra nông nỗi này nữa", anh Dương tâm sự.

Theo anh Dương, vì không có chồng con nên bà Thanh ở với mẹ già năm nay đã 97 tuổi nằm liệt giường. Cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con vốn đã rất khó khăn, vất vả. Ngày bà Thanh lên bàn mổ, anh Dương và em gái phải đi vay khắp làng trên xóm dưới.

"Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra. Mới hơn nửa tháng mà chi phí điều trị đã hết hơn 100 triệu rồi. Tôi và em gái góp lại cũng được có vài chục triệu, gần một tuần qua hai anh em phải chạy đi vay khắp nơi để có tiền thuốc men hằng ngày cho bác. Có chỗ nào vay cũng đã vay mượn hết rồi, giờ các bác sĩ bảo phải chờ đợi, cũng chẳng biết bao giờ bác mới tỉnh lại được nữa. Tôi gần như sức cùng lực kiệt rồi", anh Dương tâm sự.

Thương bác, nhưng mỗi lần lấy thuốc hết tiền triệu khiến anh dường như bất lực. Anh cũng chẳng biết mình sẽ cầm cự được đến khi nào nữa trong khi bác vẫn nằm bất động trên giường bệnh.

Ông Hoàng Văn Cương (48 tuổi, hàng xóm), chia sẻ: "Chị Thanh vốn bình thường đã khổ cực lắm rồi. Khi nghe tin chị bị tai nạn chúng tôi thương lắm. Chị thì nằm ở viện không có tiền chữa trị, mẹ già ở nhà thì các cháu phải thay nhau chăm sóc. Hôm vừa rồi hàng xóm chúng tôi quyên góp được ít đồng để hỗ trợ chị điều trị, nhưng cũng chẳng được là bao".

Theo ông Hoàng Văn Quang, Trưởng thôn 4, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, hoàn cảnh của bà Thanh rất khó khăn tại địa phương, là gia đình hộ nghèo.

"Nhiều năm qua hai mẹ con chị ấy bấu víu vào nhau bằng mấy sào ruộng chỉ đủ ăn. Khi bị tai nạn, để có tiền phẫu thuật thì hai cháu của chị Thanh phải đi vay mượn khắp nơi. Đại diện cho chính quyền địa phương, tôi rất mong Báo Dân trí và bạn đọc chung tay ủng hộ để chị Thanh có thêm kinh phí điều trị bệnh trong thời gian sắp tới", ông Quang chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4297:

Anh Lê Văn Dương (cháu ruột bà Thanh), thôn 1, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0988127355

Số tài khoản ngân hàng BIDV: 50110001371074, chủ tài khoản Lê Văn Dương

