Chồng điên dại, người phụ nữ nghèo "lặn lội thân cò" nuôi hai con ăn học

Người đàn bà đau khổ nơi xã nghèo

Hơn chục năm qua, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Bảy (SN 1970), trú tại thôn Thượng Lâm, xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đi làm thuê khắp nơi để nuôi chồng bị bệnh tâm thần và 2 con ăn học khiến người dân nơi đây ai cũng thương cảm, xót xa.

Đằng sau câu chuyện buồn ấy còn là cuộc đời cơ cực, số phận hẩm hiu và những tháng ngày khó nhọc của người đàn bà bất hạnh, khổ đau này.

Có mặt tại gia đình nhà chị Bảy vào những ngày trung tuần tháng 11, căn nhà chưa đầy 30 m2 ấy là 2 số phận bất hạnh. Một người phụ nữ 50 tuổi, dáng khổ hạnh, gương mặt u buồn đang ngồi trước hiên nhà hướng mắt về phía xa xăm. Một người đàn ông chân đất, cởi trần, thỉnh thoảng la hét rồi phá cười trong căn nhà xơ xác, lãnh lẽo.

"Có hôm anh lên cơn rượt đuổi, tát tôi sưng cả mặt nhưng cũng phải cố cam chịu. Số mệnh ông trời đã định đoạt, sắp đặt cả rồi", nói đoạn chị Bảy cố lau đi những giọt mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của mình.

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Năm 1999, chị kết hôn với anh Nguyễn Thủ Yên (SN 1970) người cùng làng. Năm 2000, hai vợ chồng tích góp được ít tiền, vay mượn thêm hai bên nội ngoại rồi lên thôn Thượng Lâm, xã Thanh An mua mấy sào đất để trồng cây chè với mong ước sẽ đổi đời.

Cuộc sống nơi mảnh đất mới trôi trong êm đềm khi lần lượt anh chị sinh được hai người con đủ nếp, đủ tẻ. Tuy nhiên, sau khi sinh đứa con thứ 2 được một thời gian, anh Yên bỗng dưng phát bệnh.

"Ngày anh phát bệnh cứ nói nhảm rồi đập phá… Khi đưa xuống bệnh viện thăm khám, các bác sĩ cho biết, anh bị bệnh tâm thần, lúc này tôi như chết lặng, không tin đó là sự thật. Cuộc đời mẹ con tôi bắt đầu những chuỗi ngày cơ cực sống trong đau khổ và lo âu…", chị Bảy rơm rớm nước mắt nhớ lại.

Do gia đình không có điều kiện để mua thuốc điều trị nên căn bệnh tâm thần của anh ngày một nặng hơn: "Gia đình tôi làm 3 sào chè, mỗi tháng được khoảng 3 triệu đồng vừa đủ chi phí ăn uống, còn thuốc cho chồng khi có khi không, nên căn bệnh của anh ngày một nặng hơn. Giờ thì anh ấy sống chung với bệnh, không còn cách nào khác nữa", chị Bảy chia sẻ thêm.

Không cho phép mình gục ngã

Là trụ cột gia đình nhưng từ khi anh Yên đổ bệnh, mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai chị Bảy. Chị gắng gượng kiếm tiền nuôi 2 đứa con ăn học và thuốc thang cho chồng.

"Bản thân không cho phép mình gục ngã, mình phải cố gắng, phải vượt lên tất cả để nuôi các con ăn học. Hàng ngày tôi chăm sóc mấy sào chè, rỗi việc lại đi làm thuê, ai thuê gì làm đó, miễn là có tiền để lo cho gia đình...", chị Bảy gạt nước mắt tâm sự.

Để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình, chị đã phải gửi hai đứa con cho anh em bên ngoại chăm sóc, còn chồng gửi cho làng xóm để xuống thành phố Vinh làm thuê.

"Đường cùng tôi mới phải làm như vậy, chứ ở nhà trông chờ vào mấy sào chè không đủ sống. Bình thường, không lên cơn thì chồng có thể làm được những việc nhẹ nhàng, khi lên cơn thì đập phá đồ đạc, nhà cửa, đánh tôi nhiều lần và bỏ đi lang thang khắp nơi…", chị Bảy ứa nước mặt kể.

"Hiện cháu lớn Nguyễn Thị Thanh (SN 2001) đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Y khoa Vinh, cháu nhỏ Nguyễn Thủ Tịnh đang theo học cấp 3 trường làng", chị Bảy chia sẻ.

Thanh đi học được cũng là nhờ vào dự cưu mang, giúp đỡ của anh em, bà con hàng xóm. Những hôm không đi học, Thanh tranh thủ đi làm để có thêm ít kinh phí trang trải cho việc học.

Ông Đậu Bá Long, Trưởng thôn Thượng Lâm, xã Thanh An cho biết, gia đình chị Bảy thuộc diện hộ nghèo của xã, gia cảnh rất bi đát, đặc biệt có hai đứa con đang học.

"Chồng mắc căn bệnh tâm thần không có khả năng lao động, gia đình có 2 cháu đều đang tuổi ăn tuổi học. Trong khi gia đình có 3 sào chè, do không được chăm bón, chè lại xuống giá nên thu nhập cũng chẳng được là bao", ông Long cho biết.

Ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An cho biết: "Gia cảnh chị Bảy hiện nay phải nói là bi đát. Bố chị Bảy đã mất, còn mẹ già hơn 90 tuổi được anh em nuôi. Khó khăn nhất là chồng bị bệnh tâm thần và còn hai đứa con đang ăn học. Qua Báo điện tử Dân trí, địa phương rất mong muốn bạn đọc sẻ chia giúp gia đình chị Bảy vượt qua khó khăn", ông Nguyễn Cảnh Nam chia sẻ.

