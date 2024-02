Nghẹn lòng bữa ăn của gia đình nghèo khó, bệnh tật ở ngoại thành Hà Nội

Gia đình rơi vào cơn bĩ cực kể trên là của anh Lê Văn Cường (SN 1972, trú tại xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội). Một ngày đầu năm 2024, chúng tôi đến thôn Tràng Cát, xã Kim An thăm gia đình anh Cường, ngay sau khi lá đơn cầu cứu của người đàn ông khốn khó này được gửi tới báo Dân trí.

Ngôi nhà cũ kỹ của gia đình anh Cường nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn Tràng Cát. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, một cảnh tượng thương tâm đập ngay trước mắt chúng tôi: Giữa nhà là một người phụ nữ trung tuổi đang gào khóc, 2 tay ôm đầu lăn lộn trên chiếc chiếu cói cáu bẩn không còn nguyên vẹn.

Lấy khăn chấm từng giọt mồ hôi trên trán vợ, mắt đỏ hoe, anh Cường nghẹn giọng: "Di chứng của vụ tai nạn gần 3 năm trước nó hành hạ vợ em (chị Mai Thị Hằng, SN 1973- PV).

Mỗi khi chứng kiến vợ em đau đầu như thế này, em đau lòng lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Gần đây nhà em hay lên cơn, có lần bị co giật đến tím tái cả người, phải đi cấp cứu".

Giọng buồn bã, anh Cường kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh gia đình mình: Năm 2012, anh thấy mình có nhiều khối u mọc ở cổ, đến bệnh viện lập tức bác sĩ chỉ định làm phẫu thuật, cho đến nay anh đã trải qua 3 ca phẫu thuật. Hiện tại, hàng tháng anh vẫn phải đều đặn đến bệnh viện K khám và lấy đơn thuốc.

Trụ cột gia đình mất khả năng lao động, không những vậy tử thần lại luôn rình rập. Kể từ đó, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của người vợ lam lũ. Là gia đình thuần nông, thu nhập cả nhà anh Cường chỉ trông chờ vào 1 sào rau và 2 sào ổi.

Để trang trải cuộc sống, nuôi 2 đứa và chạy chữa cho chồng, chị Hằng không nề hà bất cứ công việc gì…Tranh thủ những lúc nông nhàn chị ra Hà Đông làm thuê cho một xưởng gia công nhựa, với mức tiền công 70 - 100 ngàn đồng/ngày.

Ngày 10/3/2021, cuối buổi làm, trên đường từ xưởng nhựa trở về nhà chị Hằng bất ngờ gặp nạn. Cú ngã khiến chị Hằng bị đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não rất nặng.

Sau 3 tháng nằm viện với vô số ca phẫu thuật, người phụ nữ thuần nông đã giữ lại được mạng sống. Nhưng di chứng của vụ tai nạn khiến chị Hằng thường xuyên đau đầu với những cơn đau tưởng như "chết đi sống lại", chân tay teo tóp, co quắp, đi lại không vững.

Từ trụ cột của một gia đình nghèo khó, chăm chỉ làm lụng lo cơm áo cho cả nhà, bỗng chốc chị Hằng trở thành phế nhân, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân.

"Từ ngày vợ em gặp nạn đến nay, em đã vay hơn 200 triệu đồng rồi, chưa tính tiền lãi. Bác sĩ bảo, vợ em phải đến bệnh viện phục hồi chức năng chữa trị lâu dài mới mong cải thiện được.

Gần đây các khối u ở cổ em mọc ra nhiều và to lên, bác sĩ yêu cầu phải nhập viện điều trị. Nhưng em đành phải phó mặc cho số phận, gia đình đang nợ nần chồng chất, lo cái ăn hàng ngày còn khó lấy gì để 2 vợ chồng đi bệnh viện!... ", anh Cường nói rồi quay mặt lau nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Huy, trưởng thôn Tràng Cát (Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết:

"Gia đình anh Cường là hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân anh mắc bệnh thường xuyên đi viện, không có khả năng lao động. 3 năm trước người vợ lại không may bị tai nạn nghiêm trọng, giờ phải có người chăm sóc. Con gái đã lấy chồng, con trai đã nghỉ học nhưng sức yếu, mắt kém nên không xin được việc làm.

Trước tình cảnh của gia đình anh Cường, địa phương cũng đã nhiều lần vận động quyên góp giúp đỡ gia đình, nhưng thú thật không thấm được đâu. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh chị ấy có kinh phí đến viện điều trị, vơi bớt khó khăn".

Chị Hằng dường như đã vơi bớt cơn đau, người vợ ra hiệu để chồng đỡ dậy ngồi dựa lưng vào tường. Đã quá trưa, anh Cường vội vàng bê mâm cơm lên. Nhìn bữa ăn dành cho người ốm yếu chỉ là một đĩa lạc chưng mặn với bát dưa muối, những vị khách không khỏi chạnh lòng thương cảm.

