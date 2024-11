Ngày sinh nhật buồn của bé gái 4 tuổi, người mẹ nghèo khẩn cầu cứu giúp

Ngày 4/11 vừa qua, bé Đinh Khánh An đón sinh nhật 4 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thay vì thổi nến sinh nhật, Khánh An lại nằm trên giường bệnh, truyền hóa chất do căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh, nguy cơ cao di căn sang tủy.

Khi được bác sĩ tiêm truyền hóa chất, Khánh An lên cơn sốt cao, co giật. Cả phòng bệnh lạnh ngắt, quanh người bé gái là máy móc chằng chịt. Khánh An chẳng thể nở được nụ cười, khuôn mặt nhăn nhó, còn mái tóc đã rụng hết.

Con gái 4 tuổi ung thư, mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Video: Dương Nguyên).

Bé Khánh An sốt cao, lên cơn co giật sau mỗi lần hóa trị (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nhìn cơ thể con đầy những vết thâm tím do tiêm truyền, chị Lương Thị Kim Nhung (SN 1992, trú thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bật khóc.

Chị Nhung và anh Đinh Thành Công (SN 1993) kết hôn năm 2018, cùng năm đó họ đón con gái đầu lòng. Năm 2020, vợ chồng sinh thêm bé gái, đặt tên là Khánh An với mong muốn con sẽ có một số phận may mắn, luôn bình an.

Khánh An không có tuổi thơ may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa (Ảnh: Dương Nguyên).

Cuộc sống vợ chồng trẻ bình yên trôi qua trong ngôi nhà chung cùng bố mẹ chồng. Ở quê họ sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Dù khó khăn, nhưng anh Công luôn động viên vợ cùng nhau cố gắng.

Những tưởng cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế êm đềm trôi qua, thế nhưng điều không may bất ngờ ập tới.

Mùng 6 Tết Nguyên đán 2024, Khánh An có biểu hiện sốt cao, 2 chân không đi được. Bố mẹ đưa Khánh An đến bệnh viện ở Nghệ An và Hà Tĩnh, các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng máu, tràn dịch khớp chân, được điều trị nhưng không thuyên giảm.

Đến tháng 3, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế, lấy mẫu tủy gửi ra Hà Nội xét nghiệm. Kết quả cho thấy Khánh An bị khối u nguyên bào thần kinh, nguy cơ cao di căn sang tủy.

Sau đó, bác sĩ đã hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cắt khối u. Tuy nhiên, để chữa dứt điểm căn bệnh này, bé gái sẽ cần ghép tủy với kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

Gia đình khó nghèo, chị Nhung đang không biết lấy đâu ra số tiền lớn để con được ghép tủy (Ảnh: Dương Nguyên).

"Nghe bác sĩ thông báo, tôi chết lặng, không nói nên lời vì không biết xoay xở đâu số tiền lớn như vậy. Thời gian qua, con gái điều trị, dùng thuốc ngoài nhiều nên chúng tôi đã vay mượn, nợ nần gần 200 triệu đồng", chị Nhung ngậm ngùi.

Người mẹ khắc khổ cho biết, bố mẹ hai bên nội ngoại đều đã lớn tuổi, họ hàng đều khó khăn. Từ ngày con phát hiện bệnh, vợ chồng gửi con lớn cho ông bà nội chăm, còn chị Nhung đồng hành với con gái út chiến đấu với "tử thần".

Anh Công trước đó làm thợ xây nhưng thu nhập không ổn định. Mới đây, anh được phát hiện rách màng đĩa đệm, không thể lao động nặng nên gia đình gặp muôn vàn khó khăn.

Thấy con nằm viện, người bố không thể ngồi yên. Anh Công thuê phòng trọ tại thành phố Hà Tĩnh, hôm thì đi châm cứu chữa trị, ngày đỡ đau lại chạy xe máy cà tàng rong ruổi làm nghề shipper.

Người mẹ nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ để con có được cơ hội sống (Ảnh: Dương Nguyên).

"Dù chỉ còn 1% hy vọng, chúng tôi cũng phải tìm cách cứu con. Nhưng lúc này, gia đình đã bất lực vì số tiền cho con được ghép tủy quá lớn. Qua báo Dân trí, vợ chồng tôi cầu xin bạn đọc của quý báo thương cảm, giúp đỡ, cho bé một cơ hội sống", chị Nhung khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch xác nhận, gia đình anh Công, chị Nhung thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Vợ chồng chưa có nhà riêng, sống với ông bà nội của cháu Khánh An.

"Họ không có công việc ổn định, gia đình càng lâm cảnh bi đát khi bé Khánh An mắc bệnh hiểm nghèo. Thay mặt gia đình, chúng tôi mong bạn đọc của báo Dân trí dang rộng vòng tay sẻ chia, giúp đỡ để gia đình có kinh phí ghép tủy cho bé Khánh An", ông Khánh bày tỏ.