Bé 3 tuổi chắp tay cầu xin, người mẹ ung thư ám ảnh mãi không thôi

Tai ương liên tiếp, người phụ nữ choáng váng, nằm liệt giường nửa tháng không dậy nổi

Bệnh nhân Cao Thị Thu Thủy (SN 1987, trú xóm 8, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ngồi bó gối trên giường, tóc đã rụng hết, khuôn mặt buồn rười rượi. Đôi mắt chị thâm quầng, đỏ hoe khi nhắc tới 4 con nhỏ và người chồng trải qua 2 biến cố sức khỏe.

"Hôm tôi từ nhà vào viện, con út mới hơn 3 tuổi cứ chắp tay xin mẹ ở nhà thêm một hôm. Nghe con nói mà tôi đứt từng khúc ruột, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì 5 bố con phải làm sao?", chị Thủy thổn thức.

Hầu như, thời gian đi viện, chị Thủy chỉ có một mình. Phần vì anh Nguyễn Hữu Quân (chồng chị) sức khỏe yếu, phần vì các con còn nhỏ, phải có người ở nhà lo ăn uống, đưa đón đi học.

Từ hồi lấy chồng rồi lần lượt sinh 4 con do vỡ kế hoạch, có lẽ, chưa có lúc nào chị Thủy có thể thảnh thơi.

Cách đây 7 năm, anh Quân bị hoại tử khớp háng 2 bên. Không muốn chồng phải chịu cảnh tàn phế, chị vay mượn được 250 triệu đồng để thay khớp háng cho anh. Sức khỏe phục hồi, anh Quân vào Đồng Nai làm thợ xây, kiếm tiền trả nợ.

Nợ trả chưa xong, cuối năm ngoái anh bị tai nạn. Cú ngã từ giàn giáo xuống khiến người đàn ông này bị chấn thương xương chậu, nằm bất động hơn một tháng. Vừa chăm con nhỏ, chị Thủy vừa phải lo chi phí điều trị cho chồng. Cũng may, gia đình nội ngoại, anh em làng xóm hỗ trợ thêm, anh Quân mới có điều kiện chữa trị tốt hơn.

Cứ ngỡ khi chồng bình phục, có thể nhúc nhắc đi làm, kinh tế gia đình sẽ sớm vực dậy. Nào ngờ, số phận nghiệt ngã dường như không muốn buông tha cho gia đình họ.

"Hồi tháng 2 tôi đau đầu liên tục, nghĩ bị tụt huyết áp hay máu không lên não được do nghĩ ngợi nhiều nên chỉ đi truyền dịch thôi. Bệnh không đỡ, tôi đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ thông báo bị ung thư vú giai đoạn 3, di căn hạch nách, hạch thượng đòn, hạ đòn. Tôi nghe mà choáng váng, nằm liệt giường nửa tháng không dậy nổi", chị Thủy tâm sự.

Người vợ ung thư lo chồng đau, con dại

Trong cảnh túng quẫn, mò cua bắt ốc đắp đổi miếng ăn qua ngày, bệnh ung thư như cái án tử treo lơ lửng trên đầu người phụ nữ khốn khổ. Chị thầm nghĩ, nếu không chạy chữa thì chồng đau, con nhỏ dại, lỡ chị có mệnh hệ gì, gia đình biết trông cậy vào đâu.

Chị gạt nước mắt, nhờ mẹ phụ chồng chăm cháu rồi vào viện. Trải qua 8 đợt hóa chất, chị Thủy được chỉ định mổ cắt toàn bộ vú phải. Để ngăn tế bào ung thư lây lan, chị phải tiếp tục 25 mũi xạ trị và uống 6 đợt hóa chất khô.

"6 đợt hóa chất khô, mỗi đợt 3 triệu đồng, vị chi là 18 triệu đồng, tiền này bảo hiểm không chi trả, mình phải tự lo liệu", chị Thủy lo lắng vì khoản tiền này quá lớn đối với khả năng của gia đình.

Dù sức khỏe chưa thực sự ổn định nhưng anh Quân vẫn gắng gượng đi làm, ai thuê gì làm nấy. Anh cũng không dám đi xa, chỉ quanh quẩn trong làng, ngoài xã để còn về lo cho các con. Hồi đầu năm, anh chị cho bé út đi nhà trẻ, nhưng chỉ được vài tuần, không có tiền nộp đành phải xin nghỉ, nhờ bà ngoại trông nom giúp.

Thấy bố đau vẫn phải nhúc nhắc đi làm, mẹ vay mượn, ki cóp từng đồng để đi viện, Nguyễn Hữu Tú (17 tuổi, con trai đầu của vợ chồng chị Thủy) nằng nặc đòi nghỉ học đi làm. Chị Thủy nuốt nước mắt, động viên con gắng học xong cấp 3, sau này còn có cái bằng tốt nghiệp mà vào đời.

"Tôi động viên con, nói dù khổ cực thế nào bố mẹ cũng lo cho con ăn học đàng hoàng. Nói vậy thôi, nhà cửa chưa có, vợ chồng tay trắng, lại bệnh tật, tôi cũng không biết xoay xở đường nào...", chị Thủy bật khóc.

Bác sĩ Nguyễn Hải Hoàng, Trưởng khoa Xạ tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, bệnh nhân Cao Thị Thu Thủy đang bước vào giai đoạn xạ trị 25 mũi trong thời gian 5 tuần. Mục tiêu điều trị khỏi hoàn toàn nhưng quá trình điều trị sẽ dài và tốn kém.

"Bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, gánh nặng kinh tế đối với việc điều trị lớn. Trước mắt, cùng với việc tập trung điều trị, Khoa đề xuất phòng Công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ các suất ăn dành cho bệnh nhân Thủy và người chăm sóc. Với tình cảnh bây giờ, nếu không được cộng đồng giúp đỡ, sợ rằng bệnh nhân sẽ phải bỏ dở điều trị... ", bác sĩ Hoàng thông tin.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5379 xin gửi về:

1. Chị Cao Thị Thu Thủy

Địa chỉ: xóm 8, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0974893484.

Số tài khoản: 3605205292352, chủ tài khoản Cao Thị Thu Thủy, Ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Nghệ An.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366. Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5379)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269