Nam công nhân ngã từ tầng 5 xuống đất, vợ nghèo cầu cứu

Đó là lời cầu cứu của chị Lê Thị Trang (36 tuổi, trú thôn 3 Kiến An, xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Những ngày qua, căn nhà của chị Trang luôn có người thân và hàng xóm đến hỏi thăm, động viên. Anh Đỗ Công Việt (chồng chị Trang) bị tai nạn lao động, hiện đang hôn mê bất tỉnh, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Chúng tôi gặp chị Trang khi chị mới từ bệnh viện trở về để lo tiền viện phí, tiếp tục điều trị cho chồng. Gương mặt thất thần vì nhiều ngày không ngủ được, chị nói: "Mới phẫu thuật chấn thương sọ não xong đã hết 150 triệu đồng, còn nhiều cuộc phẫu thuật như xương hàm, hút dịch màng phổi, phẫu thuật xương sườn. Vì hết sạch tiền nên hôm nay tôi về để đi vay mượn tiền lo cho chồng".

Chị Trang kể, anh Việt là công nhân lắp đặt thang máy, ngày 17/4, trong lúc thi công lắp thang máy cho khách hàng ở tỉnh Vĩnh Phúc, anh Việt bị tai nạn, ngã từ tầng 5 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não, gãy xương sườn, gãy xương quai hàm và tràn dịch màng phổi.

Vợ chồng chị Trang cưới nhau năm 2008, sinh được 3 người con. Cuộc sống vùng quê vất vả, hằng ngày anh Việt đi lắp thang máy, còn chị Trang làm ruộng.

Mấy năm nay, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến công việc và thu nhập của anh Việt bấp bênh. Để phụ giúp chồng nuôi các con ăn học, ngoài làm ruộng, những lúc rảnh rỗi chị ra đồng mò cua, bắt ốc.

"Khi đang đi bắt ốc ngoài đồng thì nghe tin anh ấy gặp nạn, lúc đó tôi như chết lặng. Chồng bị tai nạn mà trong nhà chẳng còn đồng nào cả - khi ấy tôi vội vàng chạy về nhà lấy được vài bộ quần áo rồi gọi điện khắp nơi để vay tiền. Nhờ anh em họ hàng, bà con lối xóm gom góp lại vừa đủ 150 triệu đồng, khi ra gần đến nơi thì các bác sĩ nói chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, lúc này tôi nghĩ anh bị rất nặng rồi", người vợ nghèo rơi nước mắt nhớ lại.

Theo chị Trang, sau khi phẫu thuật chấn thương sọ não, hiện anh Việt chưa thể hồi phục, vẫn hôn mê. "Bác sĩ nói còn rất nhiều cuộc phẫu thuật, chi phí phải vài trăm triệu đồng nữa. Vay mượn chỗ nào thì cũng đã vay hết, tôi bế tắc lắm rồi", chị Trang thở dài.

Ngồi bên hiên nhà, nhìn con dâu tiều tụy, ôm các con thơ khóc nghẹn, bà Lê Thị Nhàn (65 tuổi, mẹ anh Việt) đau như đứt từng khúc ruột. "Năm 2022, con trai thứ 3 vừa bị tai nạn vỡ sọ não thì giờ lại đến thằng Việt. Sao số phận gia đình tôi lại éo le đến vậy. Từ khi con bị tai nạn, chẳng đêm nào tôi chợp được mắt. Hai ông bà giờ già cả, ốm đau quanh năm, thương con mà chẳng giúp được gì, mong mọi người hãy cứu lấy con tôi với", bà Nhàn đau đớn nói.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Việt, ông Lê Văn Cần - Trưởng thôn 3 Kiến An, xã Thọ Cường cho biết, gia đình anh Việt có hoàn cảnh vô cùng éo le.

"Khi biết tin anh Việt gặp nạn, chính quyền địa phương và bà con lối xóm đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ gia đình. Bước đầu, người dân trong thôn đã ủng hộ được khoảng 20 triệu đồng. Chúng tôi cũng đang kêu gọi hỗ trợ thêm, vì chi phí điều trị cho anh Việt là rất lớn. Tuy nhiên, do điều kiện địa phương còn khó khăn nên việc kêu gọi cũng chỉ được phần nào đó. Hy vọng, qua Báo điện tử Dân trí, bạn đọc sẽ quan tâm, hỗ trợ gia đình, giúp anh Việt sớm bình phục trở lại", ông Cần cho biết thêm.

