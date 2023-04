Bác sĩ kêu cứu cho vợ anh thợ hồ nghèo đang nguy kịch

Suy đa cơ quan sau ca mổ tim

Chia sẻ về bệnh tình của chị Lê Thị Thảo (SN 1986, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đại tá - bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đình Ân, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 cho biết, chị Thảo đã được phát hiện bị hẹp khít van 2 lá, suy tim nặng từ tháng 1/2023.

Thời điểm đó, các bác sĩ bệnh viện tim khuyên Thảo nên phẫu thuật sớm, vì càng trễ thì càng suy tim nặng hơn. Tuy nhiên, gia đình khó khăn, chồng làm phụ hồ, Thảo mới thất nghiệp nên chưa có kinh phí để điều trị.

Đến ngày 22/3, anh Mai Tèo (SN 1987, chồng chị Thảo) mượn giấy tờ nhà của mẹ đem cầm ngân hàng vay được 100 triệu đồng đưa chị Thảo nhập viện phẫu thuật tim tại Bệnh viện Quân y 175.

Bác sĩ Vũ Đình Ân cho biết, kíp mổ đã tiến hành hội chẩn liên viện vì nhận thấy tình trạng bệnh nhân quá nặng, tiên lượng sau mổ sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các bác sĩ quyết tâm mổ để cứu bệnh nhân với tinh thần "còn nước còn tát".

Chị Thảo được phẫu thuật thay van 2 lá cơ học, sửa vòng van 3 lá. Sau ca mổ, chị Thảo rơi vào tình trạng hội chứng giảm cung lượng tim nặng kéo dài, suy tim toàn bộ như tiên lượng của các bác sĩ.

"Bình thường mỗi lần quả tim bóp thì được 75ml máu trở lên, nhưng tim Thảo bóp chỉ được 20-25ml, rất thấp!", bác sĩ Ân chia sẻ.

Do tiên lượng từ trước nên các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 kịp thời cho chị Thảo thở máy xâm nhập để kiểm soát sức khỏe, đặt bóng đối xung động mạch (IABP) để hỗ trợ tim, lọc máu liên tục (CRKT)… với mục tiêu không để bệnh nhân kiệt sức.

Các biện pháp trên vẫn chưa giải quyết được hội chứng cung lượng tim thấp, tình trạng suy tim ngày càng nặng hơn, kéo theo suy các cơ quan khác như gan, thận, tạo máu… nên bác sĩ Ân quyết định áp dụng kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngoài cơ thể (V-A-ECMO) để hệ thống tuần hoàn được nghỉ ngơi.

Bác sĩ Vũ Đình Ân nói: "Sau khi đặt hệ thống này, tạm thời giải quyết được tình trạng hội chứng cung lượng tim thấp, chức năng đa cơ quan cải thiện được một chút".

Tuy nhiên, bác sĩ Ân lo lắng: "Về chuyên môn, tiên lượng là nặng nhưng khoa hồi sức đang kiểm soát được người bệnh. Về tài chính, bệnh nhân có bảo hiểm nhưng vẫn còn nhiều chi phí ngoài bảo hiểm như một số kỹ thuật bảo hiểm không chi trả, một số thuốc ngoài danh mục… nên rất khó khăn cho gia đình".

Bác sĩ kêu gọi cứu bệnh nhân

Cả tháng nay, anh Mai Tèo bỏ việc ở quê để lên TPHCM chăm sóc vợ. Mỗi ngày, anh đều túc trực trước cửa Khoa Hồi sức ngoại để chờ xem điều dưỡng có yêu cầu cung cấp vật dụng gì cho vợ hay không. Sau nhiều đêm thiếu ngủ vì lo lắng cho sức khỏe của vợ và kiếm nơi mượn tiền, anh Tèo trông rất mệt mỏi.

Sau ca phẫu thuật, số tiền vay ngân hàng đã hết. Anh vay mượn thêm bạn bè, hàng xóm được hơn 50 triệu đồng để đóng tạm ứng cho vợ trong những ngày bắt đầu chuyển vào phòng hồi sức tích cực, nhưng số tiền ấy chẳng đáng là bao so với tiền viện phí sắp tới phải chi trả.

Theo anh Tèo, vợ chồng anh có thời gian làm công nhân tại TPHCM với mong ước kiếm được ít vốn về quê làm ăn. Nhưng sau đợt bị mắc kẹt tại TPHCM trong đại dịch Covid-19 năm 2021, vợ chồng anh Tèo sợ hãi, dắt nhau về quê sinh sống.

Anh Tèo tâm sự: "Về quê, vợ em nghỉ một thời gian rồi xin làm xưởng may ở quê, lương chỉ được 4 triệu đồng nhưng được cái gần nhà, an tâm. Còn em thì đi làm phụ hồ, hết việc thì ai thuê gì làm nấy".

Ngoài mẹ già là bà Lê Thị Lập (SN 1946), vợ chồng anh Tèo còn có 2 con nhỏ là cháu Mai Lê Bảo Yến (SN 2017) và Mai Lê Bảo Nhi (SN 2021). Thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu đồng, tằn tiện cũng đủ cả nhà 5 miệng ăn sống qua ngày.

"Hiện gia đình hầu như mất khả năng chi trả tiền viện phí. Bây giờ hết cách rồi, em chỉ còn biết cầu xin các nhà hảo tâm, các cơ quan từ thiện thương xót hoàn cảnh gia đình mà giúp đỡ để vợ em có cơ hội được sống!", anh Tèo nói.

Ông Đặng Xuân Chinh, Trưởng ấp Đạt Thành (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận: "Gia đình ông Mai Tèo hiện rất khó khăn, vợ đau ốm lâu nay mà không có tiền điều trị. Rất mong các cấp trên xem xét giúp đỡ, tạo điều kiện cho gia đình có chi phí điều trị cho chị Thảo".

Theo bác sĩ Vũ Đình Ân, trở ngại lớn nhất hiện nay là gia đình bệnh nhân quá khó khăn mà chi phí điều trị lại rất tốn kém, những kỹ thuật mà chị Thảo đang sử dụng có chi phí rất cao dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế.

Bác sĩ lấy ví dụ, có những ca sử dụng V-A-ECMO, chi phí có thể lên đến cả tỷ đồng. Dù bảo hiểm chi trả 80% thì gia đình cũng phải đóng vài trăm triệu đồng. Kỹ thuật lọc máu liên tục hết khoảng 28-30 triệu đồng/ngày, trừ bảo hiểm thì gia đình vẫn phải đóng 5-6 triệu đồng/ngày.

Bác sĩ Vũ Đình Ân kêu gọi: "Mỗi thứ cộng lại thì chi phí mà gia đình bệnh nhân phải chi trả là rất lớn. Mong là quý báo có cách nào đó cố gắng hỗ trợ cho bệnh nhân vì chị Thảo còn rất trẻ, con thì còn nhỏ quá".

