Mẹ nghèo cùng đường cầu xin cho con được ghép sọ

Đã 3 tháng trôi qua, thế nhưng vụ tai nạn xảy ra vào chiều 30 Tết vẫn khiến Nguyễn Khắc Hoàng (27 tuổi, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) chưa nhận thức được. Trên đầu em, hai vết khâu kéo dài từ sau gáy đến đỉnh đầu, cả hai nửa đầu lõm sâu do phần hộp sọ bị vỡ nát sau vụ tai nạn thảm khốc.

Dù thoát khỏi tử thần nhưng Hoàng chẳng nói cũng chẳng cười, đôi mắt vô hồn nhìn mọi người xung quanh. Sau khi được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Hoàng được đưa về Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương (đóng tại Sầm Sơn) để tiếp tục điều trị và chờ được ghép sọ.

Mỗi ngày trôi đi, nhìn con, chị Vũ Thị Nội (46 tuổi) lại đau thắt ruột gan. Không còn là chàng trai khỏe mạnh, con trai chị giờ đây chỉ nằm một chỗ, chân tay buông thõng không cảm giác.

Ngồi gục bên giường bệnh của con, chị Nội mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe thâm quầng, chị kể: "Tai nạn ập xuống vào đúng chiều 30 Tết, Hoàng đưa vợ con lên nhà bà ngoại, khi trở về thì gặp nạn. Vào lúc giao thừa, khi mà mọi người quây quần trong gia đình thì tôi phải đặt bút ký cam kết cho con lên bàn phẫu thuật.

Nhà khó khăn nên con không có bảo hiểm. Từ khi con nằm viện đến giờ đã hết gần 300 triệu đồng rồi. Toàn bộ số tiền là cắm nhà cửa rồi vay hết anh em họ hàng mới có được để cứu cháu…".

Rồi người mẹ ấy lại nghẹn giọng cho biết, con trai Hoàng mới 5 tuổi, vợ thì không có công ăn việc làm, còn chị thì không có gì ngoài chiếc sổ hộ nghèo đã bám riết lấy gia đình từ nhiều năm nay.

"Bác sĩ bảo con phải làm nhiều lần phẫu thuật, tốn kém hàng trăm triệu nữa mới có hy vọng, nhưng giờ tôi cùng đường rồi, không biết phải làm sao, đã vay những nơi có thể vay, bán những gì có thể bán chỉ còn tấm thân này đây, nếu có thể đổi được tim, gan, thận thì tôi cũng xin bán để có tiền cứu con…", nói rồi chị Nội lại khóc, giọt nước mắt cay đắng của người mẹ bất lực khi đã đi hỏi vay từng đồng ở khắp nơi.

Người mẹ ấy vừa khóc vừa than trách ông trời sao có thể bất công với gia đình chị như vậy. Bởi chỉ trong vòng gần 10 năm qua, tai họa liên tục ập xuống gia đình khi con trai đầu 2 lần bị tai nạn gãy chân, tay còn Hoàng trước khi bị tai nạn đã bị viêm màng não cấp tính và cũng phải phẫu thuật, còn bản thân chị Nội thì mang đủ thứ bệnh trong người, có lần tiêm bị sốc phản vệ suýt tử vong.

Đến giờ thì Hoàng lại bị tai nạn khiến người mẹ ấy choáng váng, không tin vào sự thật nghiệt ngã rằng ông trời đang đày đọa gia đình chị.

Nhẩm tính số tiền đi vay ở các nơi, chị rùng mình, sợ hãi, mồ hôi túa ra nhòe nhoẹt. Nghĩ về ca phẫu thuật ghép sọ sắp tới của con chưa biết phải xoay xở ra sao, người mẹ ấy chỉ biết khóc, chị phải bám chặt vào thành giường mới khiến mình không ngã ra nền nhà.

Trao đổi về bệnh tình của bệnh nhân Hoàng, bác sĩ Ngô Tất Thành, Trưởng khoa Lão, Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương tại Sầm Sơn cho biết: "Bệnh nhân Hoàng bị tai nạn chấn thương sọ não đã được phẫu thuật lấy máu tụ và não dập, hiện bị khuyết sọ hai bên. Bệnh nhân đã tỉnh nhưng chưa có nhận thức, liệt tứ chi, thất ngôn.

Tới đây, bệnh nhân sẽ còn phải phẫu thuật để cấy ghép sọ, khả năng nằm viện kéo dài. Chi phí cho việc điều trị trong thời gian tới cũng như chi phí phẫu thuật vô cùng tốn kém. Tuy nhiên, được biết gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thật sự chúng tôi rất trăn trở".

Chia tay mẹ con chị, tôi cứ ám ảnh đôi bàn tay gân guốc run rẩy nắm tay bác sĩ cầu xin cứu con trai. Sau những tai họa ập xuống gia đình, chị còn lại gì ngoài sự tiều tụy đến kiệt cùng. Vậy mà người mẹ ấy vẫn mong được đánh đổi cơ thể mình để có thể cứu con…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4476:

Chị Vũ Thị Nội, thôn Đồng Nghiêm, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0943.293.358

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269