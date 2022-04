Vợ nghèo cùng đường cầu xin cứu chồng tai nạn chấn thương sọ não

Đang chăm sóc chồng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chị Kiều Thị Phú (45 tuổi, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) nghe mẹ gọi đứa em gái lên cơn động kinh, chị nhờ người nhà bệnh nhân khác trông giúp anh rồi tất tả chạy ra bắt xe về nhà. Mang em vào bệnh viện tâm thần, chị lại vội vã đến viện với anh.

Cầm tay chồng, biết anh vẫn lơ mơ chưa nhận ra mình, tim chị thắt lại. Người đàn ông trụ cột trong gia đình, chỗ dựa cho người mẹ già yếu mang di chứng chất độc da cam và hai đứa em tâm thần, những đứa con đang tuổi ăn tuổi học giờ nằm đó. Anh có mệnh hệ gì, chị và các con biết làm sao đây.

Khuôn mặt thất thần, đôi mắt quầng thâm vì nhiều ngày không ngủ, nước mắt lưng tròng thấm ướt chiếc khẩu trang đang đeo, chị nghẹn ngào kể, hôm Tết thanh minh, anh ngồi trên xe khách về quê thắp hương cho ông bà tổ tiên thì chiếc xe nổ lốp. Mọi người trên xe không sao, chỉ riêng anh bị chấn thương sọ não.

Chị bảo, lúc nhận tin anh bị tai nạn, trong nhà không có tiền, hàng xóm thương tình gom góp được mấy triệu đồng để chị vào viện với anh. Giờ đây, trong người chị không còn một đồng bạc lẻ nào, không có tiền mua thuốc cho anh, mọi chi phí phẫu thuật cũng đang xin nợ lại.

Gia đình chị Phú là hộ nghèo cả chục năm qua, chị kể rồi trách mình chỉ vì sợ con đi học xấu hổ do năm nào cũng mang danh hộ nghèo nên năm nay chị tặc lưỡi xin thoát nghèo. Thoát nghèo rồi nhưng lại tằn tiện không dám mua bảo hiểm, để rồi tai họa bất ngờ ập xuống, anh nằm viện không có bảo hiểm, chị hoang mang không biết bấu víu vào đâu.

Mỗi ngày nằm viện của anh là mỗi ngày lòng chị như lửa đốt. Tiền thuốc, tiền viện phí và khoản tiền cho việc ghép sọ sau này của anh… cứ nghĩ đến, nước mắt chị lại chảy ra, nhìn đâu cũng thấy bế tắc.

Chị kể, anh là lao động chính trong gia đình. Ngày mưa cũng như ngày nắng, anh không dám nghỉ buổi phụ hồ nào cả. Chị thì ở nhà chăm mẹ chồng và hai đứa em thần kinh và tranh thủ nhận quần áo về sửa để kiếm vài chục nghìn mỗi ngày.

"Nếu mẹ không bệnh, hai đứa em không thần kinh thì tôi đã xin đi làm công nhân, cuộc sống có lẽ cũng đỡ chật vật hơn. Vậy nhưng nhà toàn người bệnh nên bế tắc quá, con cái học hành khiến bao năm qua lao đao, kiệt quệ lắm rồi, giờ anh lại nằm đây nữa…". Nói đến đây, người vợ tội nghiệp ngồi bệt xuống sàn buồng bệnh, ôm mặt khóc nức nở. Dường như bao nỗi tủi thân, bất lực như được dịp bung ra. Chị vừa khóc vừa trách ông trời sao bất công với gia đình chị quá.

"Nhiều lúc nghĩ khổ quá, chết quách đi để giải thoát nhưng rồi nghĩ đến chồng nằm đó, hai đứa con dại lại cố gắng nuốt nước mắt mà đứng dậy", chị tâm sự.

Trao đổi về tình trạng của bệnh nhân Phương, bác sĩ Trần Kim Hà, Phó trưởng Khoa phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Bệnh nhân Phương nhập viện trong tình trạng chảy máu não, được chỉ đạo mổ cấp cứu lấy máu tụ trong não. Hiện bệnh nhân tạm ổn định, đã bắt đầu nhận biết. Tuy nhiên, 3 tháng tới, bệnh nhân phải trải qua một cuộc phẫu thuật để ghép sọ".

"Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vô cùng khó khăn, trong khi đó lại không có bảo hiểm nên chi phí rất tốn kém. Hiện gia đình đang nợ bệnh viện mấy chục triệu đồng từ hôm bệnh nhân nhập viện đến giờ. Tới đây ghép sọ, gia đình chưa biết phải xoay xở ra sao. Bệnh viện cũng đang tìm cách để kêu gọi và rất mong các nhà hảo tâm cứu giúp người đàn ông tội nghiệp này", bác sĩ Hà trăn trở.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Chị Kiều Thị Phú

Số nhà 56, ngõ 185, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 093.246.1293

(Hiện chị Phú đang chăm anh Phương tại Khoa phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269