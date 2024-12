Mẹ kế cầu mong giúp đỡ, chạy chữa ung thư cho con riêng của chồng

Ròng rã cùng con ở bệnh viện, Tết Nguyên đán mới về nhà

Người dân sống ở khu nhà trọ 0 đồng trên đường số 225 phường Tân Phú (TP Thủ Đức, TPHCM) hầu như đều biết mẹ con chị Trương Thị Mai (SN 1992) và bé Ngô Việt Hiền (SN 2013), bởi hoàn cảnh éo le, đặc biệt.

Gia đình họ đã trọ ở đây suốt 2 năm qua, chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Ở đây, ai cũng thương 2 mẹ con, và hơn cả là trân trọng tình cảm, sự chăm sóc tận tình mà người mẹ kế Trương Thị Mai dành cho bé Việt Hiền.

"Khi Hiền mới 20 tháng tuổi thì mẹ ruột của con qua đời vì bệnh ung thư. Vài tháng sau thì con được gửi đến nhà trẻ mà em đang làm việc, em nhận giữ con rồi sau đó mới quen cha bé", chị Mai kể.

Chị Mai học hết lớp 9 thì nghỉ học vì nhà quá nghèo, xin đi làm giữ trẻ cho một nhà trẻ tư nhân ở địa phương (xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). 18 tuổi, chị kết hôn, vừa cấn thai thì đôi vợ chồng trẻ thôi nhau. Chồng đi tìm hạnh phúc mới, chị Mai về nương nhờ cha mẹ ruột rồi sinh con gái đầu lòng vào năm 2011.

Còn anh Ngô Việt Hãng (SN 1986, cha bé Việt Hiền) vốn không nhanh trí, đi bán vé số từ nhỏ, sau thì làm phụ hồ. Năm 2012, anh Hãng lập gia đình. Nhưng sinh con được hơn 1 năm, vợ anh phát bệnh ung thư, điều trị vài tháng thì qua đời. Anh Hãng ở vậy nuôi con nhỏ và cha mẹ già yếu.

Để có thời gian đi làm, khi Việt Hiền được 2 tuổi, anh Hãng gửi con ở nhà trẻ mà chị Mai làm việc. 2 người từ quen biết rồi dần nảy sinh tình cảm.

Năm 2019, họ quyết định kết hôn, chị Mai dắt con gái riêng về sống cùng cha con anh Hãng. Cuối năm 2020, vợ chồng vui mừng đón con chung là bé Kim Ngân.

Những tưởng, cuộc sống cứ êm đềm trôi đi, nào ngờ, Việt Hiền nổi khối u to ở cổ trái. Chị Mai đưa con đi Đà Nẵng thăm khám nhiều lần đều được chẩn đoán là u lành.

Đến tháng 11/2022, khối u sưng tấy và gây sốt, chị Mai hoảng sợ, gửi 2 con gái cho ông bà ngoại trông giùm rồi đưa Việt Hiền vào TPHCM điều trị. Kết quả sinh thiết từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, Hiền bị u Lympho không Hodgkin giai đoạn III (ung thư hạch).

Lúc này, khối u lớn với nhiều hạch đường kính 1-2,5cm. Hiền thì suy dinh dưỡng, cơ thể suy nhược, thiếu máu nên các bác sĩ không dám phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tháng 1/2023, Hiền được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị kết hợp xạ trị. Từ đó đến nay, 2 mẹ con chị Mai tá túc tại nhà trọ 0 đồng, chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên đán.

Chị Mai cho biết: "Mỗi đợt vào thuốc 5-7 ngày, có khi kéo dài 10-15 ngày rồi nghỉ 1-2 tuần vào lại. Quê em ở xa, đi về tiền xe tốn kém nên 2 mẹ con không dám về, ở đây lại có nhà trọ miễn phí. Cứ đến kỳ truyền thuốc thì ở bệnh viện, vào thuốc xong thì ra nhà trọ, những đợt truyền thuốc ngoại trú thì sáng vào viện, tối về nhà trọ".

Nỗi lo chưa xoay được tiền, nỗ lực 2 năm qua đổ sông đổ biển

Để tiện chăm con những lần hóa trị kéo dài, anh Hãng đã vào TPHCM tìm việc làm, nhưng mãi mới xin được chân phụ hồ. Hễ công trình ở đâu thì anh ở đó, để đỡ tốn tiền nhà trọ. Ngày nào con vào thuốc nhiều thì anh Hãng xin chủ thầu chạy về phụ vợ chăm sóc.

Anh Hãng làm phụ hồ tính công nhật, 300 ngàn đồng/ngày mà công việc bữa có bữa không, nắng làm mưa nghỉ nên thu nhập của anh Hãng không ổn định. Tháng nào làm ổn nhất cũng chỉ được 7-8 triệu đồng.

2 năm điều trị cho con, vợ chồng anh Hãng đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi, còn mượn thêm anh em họ hàng 70 triệu đồng, vay ngân hàng chính sách 40 triệu đồng, vay nóng bên ngoài 30 triệu đồng.

Chị Mai cho hay: "Lãi ngân hàng thì cha mẹ chồng em ở nhà trả phụ. Lãi vay nóng thì mỗi tháng chồng em phải trả 1,5 triệu đồng. Trừ tiền ăn uống, đi lại, tiền lãi thì chỉ còn 2-3 triệu đồng để chữa bệnh cho con. Đợt hóa trị nào dùng thuốc đắt tiền hay phải mua thuốc ngoài thì lại mượn nợ".

Bao nhiêu tiền anh Hãng làm ra đều dành để mua thuốc cho con và trả nợ. Ở bệnh viện, mẹ con chị Mai chỉ dám ăn cơm từ thiện vào bữa trưa. Bữa sáng thì ăn mì tôm, cháo gói mà nhà hảo tâm cho. Bữa tối thì nấu cơm bằng gạo từ thiện xin ở chùa.

"Chỉ những lúc con vào thuốc thèm ăn cái này cái kia, hay truyền hóa chất bị lở miệng không ăn được thì em mới mua sữa công thức, món ngon cho con ăn. Có lúc, con thấy bạn cùng phòng ăn cua, xin mẹ mua cho 1 con mà em không có tiền. Xót lắm, chỉ dám hẹn con đến khi ba có tiền lương…", chị Mai nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Mai tỏ rõ sự lo lắng vì sắp đến ngày vào thuốc cho con mà vẫn chưa xoay được tiền:

"Em sợ nỗ lực 2 năm qua đổ sông đổ biển nếu không tiếp tục chữa trị cho con. Em chăm Hiền từ nhỏ, thương con chịu nhiều thiệt thòi. Cầu mong cho con mau hết bệnh để về nhà đi học lại cho ông bà với ba nó mừng. Đó là đứa con duy nhất của anh ấy với vợ trước".

Ông Trần Hải Dương, trưởng thôn Phú Đa (xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết, gia đình anh Hãng là hộ cận nghèo tại địa phương. Từ ngày bé Việt Hiền phát bệnh, cha mẹ anh Hãng dù đã hơn 70 tuổi cũng phải đi bán vé số để nuôi thân, kiếm thêm chút tiền phụ con trả lãi ngân hàng và gửi tiền mua thuốc cho cháu.

"Lúc nào có đợt tặng quà từ thiện, lễ tết thì địa phương đều ưu tiên cho nhà anh Hãng… Nhưng số tiền lớn cả trăm triệu để chữa bệnh cho bé Hiền thì địa phương không có nguồn nào giúp. Nếu có nhà hảo tâm, bạn đọc giúp được cho nhà anh Hãng thì quá tốt", ông Trần Hải Dương gửi gắm.

