Đã hơn 1 tháng trôi qua, kể từ ngày người cha đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình em Trần Đăng Sơn (19 tuổi, trú xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

"Nhà người ta mất mẹ còn bố, mất bố còn mẹ, đằng này, 5 chị em cháu chẳng còn ai bên cạnh nữa rồi. Giờ cháu phải xoay xở thế nào khi chị gái bị tâm thần, 3 em nhỏ còn đi học?", Sơn nghẹn lời.

Chỉ trong thời gian ngắn, 5 chị em mồ côi cả bố lẫn mẹ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hơn 1 tháng trước, anh Trần Đăng Tuyết (SN 1976, bố của Sơn) không may gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm ở xưởng gỗ cách nhà 20km. Xe máy anh Tuyết điều khiển không may va chạm với xe máy chở 2 người phụ nữ chạy ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến anh Tuyết ngã ra đường, nằm bất động. Dù được người dân mau chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuyết vẫn không qua khỏi, 2 người phụ nữ cũng bị thương nặng.

Chị Trần Thị Lan (cô của Sơn) đau lòng cho biết, vợ chồng anh Tuyết và chị Lê Thị Hải có với nhau 5 người con (lớn nhất 24 tuổi, nhỏ nhất học lớp 1). Nhưng người con gái đầu là Trần Thị Huyền bị tâm thần từ khi lên 10 tuổi. Những lúc phát bệnh, Huyền thường gào thét, chửi bới, đập phá đồ đạc, bỏ nhà đi lang thang.

"Hơn 2 năm trước, chị Hải qua đời sau 8 năm chống chọi với căn bệnh ung thư vú, để lại cho anh Tuyết gánh nặng 5 đứa con cùng khoản nợ hàng trăm triệu đồng vay mượn trước đó để chạy chữa cho vợ. Sau ngày mẹ mất, Sơn buồn chán, nghỉ học, xin phép bố đi làm thuê để đỡ đần trong gia đình. Ngày bố mất, Sơn trở về chịu tang", chị Lan chia sẻ.

Giờ đây, 5 đứa con vợ chồng anh Tuyết như bơ vơ giữa dòng đời, bởi các em không còn cha mẹ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngày còn sống, anh Tuyết đi làm thuê nhiều nghề để lo cho đàn con ăn học. Công việc bấp bênh nên thu nhập không đáng là bao.

Hoàn cảnh khó khăn, sớm mồ côi mẹ nhưng 3 con sau của anh Tuyết là Trần Đăng Đô (lớp 6), Trần Thị Trà My (lớp 4) và Trần Thị Hoài An (lớp 1) đều rất ngoan và học giỏi.

Ông Trần Đăng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hiến Sơn cho biết, hoàn cảnh anh Tuyết rất bi đát khi vợ bị ung thư kéo dài suốt 8 năm, điều trị tốn kém. Con gái lớn bị tâm thần bất ngờ mang thai, sinh con gái cũng bị bệnh giống mẹ.

Trước khi mất, dù bị bệnh, sức khỏe yếu nhưng chị Hải vẫn gắng gượng để chăm sóc con, cháu. Sau khi chị mất, một mình anh Tuyết vừa lo con cái bệnh tật, học hành nên đã gửi cháu ngoại nhờ một trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng, chăm sóc.

"Giờ anh Tuyết đột ngột qua đời, nỗi đau nhân đôi, không biết 5 người con sẽ vượt qua thế nào... Qua báo Dân trí, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để các con của anh Tuyết sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, có cơ hội tiếp tục đến trường", ông Tuấn chia sẻ.

Huyền là chị cả nhưng mắc bệnh tâm thần (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chuẩn bị mâm cơm đạm bạc đặt lên bàn thờ cúng bố xong, Sơn trải chiếc chiếu giữa nền nhà, dọn cơm cho chị gái và 3 em ăn. Đang ăn dở bát cơm thì Huyền lên cơn, gào thét, hất đổ cả mâm, bát đĩa vỡ tan tành. Cơm và thức ăn đổ vương vãi khắp nhà. 3 đứa em sợ hãi, chạy qua nhà hàng xóm lánh nạn.

Sau cơn điên loạn, được người thân, hàng xóm dỗ dành, Huyền ngủ thiếp đi. Chờ cho chị ngủ say, 3 anh em Đăng Đô, Trà My, Hoài An mới dám về nhà. Sợ hãi vì chị gái điên loạn, lại thêm nhớ cha, bé Hoài An ngồi bệt dưới góc bàn thờ, khóc nức nở, gọi tên bố.

Bố mẹ lần lượt qua đời khiến 5 chị em Sơn lâm cảnh vô cùng khó khăn, tương lai mù mịt...