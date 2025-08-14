Người mẹ mắc ung thư từ chối chữa bệnh, chấp nhận mù lòa để giữ con (Video: Huyền Nguyễn).

Đánh đổi mạng sống để sinh con

Từ nhà thờ Đông Lao, xã An Khánh (TP Hà Nội), băng qua một con đê, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Yên (SN 1981), hội viên Hội Người mù TP Hà Nội.

Câu chuyện cuộc đời chị Yên từng lấy đi nước mắt của nhiều người. Trước đây, sức khỏe chị bình thường và từng đi làm công nhân. Chị gặp gỡ và nên duyên với anh Lê Văn Hợp (SN 1980) là lái xe taxi.

Những tưởng với sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó của cả 2, anh chị sẽ có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nhỏ. Năm 2013, khi mang thai con gái đầu lòng được 5 tháng, chị Yên phát hiện mắc bệnh ung thư vòm giai đoạn cuối.

Căn bệnh ung thư khiến chị Yên thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, chảy máu cam và cứ ăn vào là nôn. Các bác sĩ khuyên chị nhập viện điều trị bệnh ngay, bởi nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng điều trị ung thư đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đứa trẻ, điều mà chị Yên không thể nào đành lòng.

Chị Yên quyết định từ chối điều trị ung thư để sinh con. Bởi với chị, sự sống của con quan trọng hơn bản thân mình.

Do không điều trị kịp thời, khối u phát triển nhanh đã ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, khiến mắt chị Yên mờ dần. Đến tuần thai 36, khi bước lên bàn mổ bắt con, chị chỉ còn nhìn thấy mờ mờ. Tỉnh dậy sau ca mổ, chị Yên mất hoàn toàn thị lực.

Chị Nguyễn Thị Yên nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng từ chối điều trị ung thư để giữ con (Ảnh: Quang Hưng).

Ngày con chào đời cũng là ngày chị Yên mất đi ánh sáng cuộc đời, nhưng một thứ ánh sáng khác đang thắp lên hy vọng trong chị, đó là tình mẫu tử.

Sau khi sinh con, chị Yên buộc phải nhập viện điều trị. Ban đầu là xạ trị ở Bệnh viện K, sau chuyển sang Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục điều trị. Trong suốt thời gian ấy, con gái chị Yên là bé Cẩm Tú, được chị gái của mẹ chăm sóc. Còn một người chị gái khác thì vào viện chăm sóc chị Yên.

Nhớ lại những ngày tháng khó khăn ấy, anh Hợp bùi ngùi: “Một bên là vợ nằm viện, một bên là con mới lọt lòng... nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Khổ nhất là con gái tôi, cháu thiệt thòi đủ đường, không có mẹ ở bên chăm sóc, không được bú mẹ ngày nào... May có các chị vợ hỗ trợ chứ thật lòng lúc đó tôi chẳng biết xoay xở thế nào”.

Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, sự chăm sóc đầy yêu thương của chồng và người thân, gần một năm sau, chị Yên đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Tuy nhiên, đôi mắt của chị thì vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Năm 2018, sức khỏe chị Yên ổn định, vợ chồng chị quyết định sinh thêm em bé. Bé trai Trọng Nguyên ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Hai con của anh chị lớn lên khỏe mạnh, bé Cẩm Tú năm nay lên lớp 7, Trọng Nguyên lên lớp 2.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Yên và anh Lê Văn Hợp (Ảnh: Quang Hưng).

Những gian truân không có hồi kết

Sau khi sinh bé thứ 2, chị Yên học nghề tẩm quất để mưu sinh. Nhưng không may dịch Covid-19 ập tới, giãn cách xã hội khiến cả chị Yên và chồng đều không có việc làm. Gia đình lâm cảnh khó khăn, chật vật lo từng bữa ăn cho 2 con.

Năm 2022, khi dịch bệnh qua đi, chị Yên xin làm tẩm quất tại một cơ sở quen ở Hà Đông (Hà Nội). Làm được 2 tháng, chị thường xuyên bị những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Đi khám, bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ, kết quả cho thấy chị có hạch ở cổ. Vậy là, một lần nữa chị Yên lại bước vào hành trình điều trị bệnh tật.

Thời điểm đó, anh Hợp cũng bỏ nghề lái taxi, chuyển sang làm tự do để vừa kiếm tiền, vừa có thời gian chăm sóc vợ con. Tuy nhiên, căn bệnh thoát vị đĩa đệm đeo bám từ năm 2019 khiến anh không làm được những công việc nặng nhọc.

“10 bữa cơm thì 9 bữa cả nhà ăn cơm với rau muống chấm mắm hoặc tương. Thằng bé con cứ hỏi là nhà mình nghèo lắm ạ, sao ăn cơm chỉ có rau? Tôi nghe con nói mà thương con ứa nước mắt”, chị Yên cho biết.

Biết bố mẹ vất vả nên Cẩm Tú và Trọng Nguyên rất tự lập (Ảnh: Quang Hưng).

Cuộc sống của gia đình 4 người chủ yếu trông vào khoản trợ cấp 1,5 triệu đồng mỗi tháng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng của chị Yên. Còn anh Hợp thì công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Hôm nào có việc thì kiếm được vài trăm nghìn, có hôm không kiếm được đồng nào.

Thỉnh thoảng, người chị gái kiếm được vài việc làm thủ công mang về cho chị Yên làm ở nhà. Tuy nhiên, việc cũng thất thường, lúc có lúc không. “Từ đầu năm đến giờ chỉ có 1-2 tháng là có việc để làm”, chị Yên kể.

Lấy nhau đã nhiều năm, nhưng đến nay vợ chồng chị Yên vẫn chưa có nổi một mái ấm của riêng mình. Khi thì cả gia đình ở nhờ nhà ông ngoại, khi lại sang tá túc nhà bác, lúc thì thuê trọ.

Gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Yên (Ảnh: Quang Hưng).

Trước hoàn cảnh gia đình chị Yên quá khó khăn, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để anh chị xây một ngôi nhà nhỏ. Tiền xây nhà được giáo phận ở địa phương hỗ trợ 70 triệu đồng và anh em họ hàng cho vay thêm.

Ngôi nhà đã gần hoàn thiện, vợ chồng chị Yên sắp có một tổ ấm riêng đúng nghĩa.

Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình nhỏ trước mắt vẫn còn rất chật vật. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học, chi phí sinh hoạt rất tốn kém. Trong khi đó, chị Yên là người khiếm thị, không có việc làm ổn định; anh Hợp thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.

Trước thềm năm học mới, chị Yên bày tỏ mong muốn được cộng đồng hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho 2 con. Bởi với những gia đình hội viên Hội Người mù khó khăn như chị, nếu được hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế sẽ giúp giảm gánh nặng chi phí và đỡ lo lắng hơn nếu không may các con gặp vấn đề về sức khỏe.