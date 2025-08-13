Bà 80 tuổi tính bán đàn gà lo cho cháu ngoại vào năm học mới

Lại Thị Ý Nhi (17 tuổi), trú tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là học sinh trường THPT Sơn Hà. Năm học sắp tới, Nhi sẽ bước vào lớp 12. Đây là năm học cực kỳ quan trọng giúp Nhi thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

“Ba em mất vì căn bệnh ung thư, mẹ không có việc làm nên cứ bước vào năm học mới em lại lo. Lo mẹ phải xoay xở kiếm tiền cho em mua quần áo, sách vở khi vào năm học mới”, Nhi chia sẻ.

Lại Thị Ý Nhi cùng bà ngoại trong căn nhà tạm (Ảnh: Quốc Triều).

Ngồi bên cạnh cháu trong căn nhà tạm tối om, bà Lâm Thị Hiệp (80 tuổi) buồn rầu tiếp lời, con gái bà có hai đời chồng nhưng rồi cả hai đều qua đời sớm vì bệnh tật, tai nạn.

“Nó không có nhà, tôi phải nhường cho phần bếp cải tạo lại để ở. Hoàn cảnh mẹ con nó rất khó khăn nhưng các cháu chăm ngoan, đặc biệt là Nhi rất ham học, cháu muốn trở thành cô giáo”, bà Hiệp chia sẻ.

Cả gia đình không có khoản thu nhập gì ngoài việc chăn nuôi vài con heo, đàn gà. Mọi chi tiêu chỉ trông chờ vào tiền bán heo, gà. Vì vậy, cứ đến năm học mới là cả nhà lại lo, đặc biệt là năm nay, khi Nhi bước vào lớp 12.

Bà Hiệp nói, cuộc sống khó khăn chẳng có gì tích góp. Vậy nên các khoản chi chỉ vài trăm nghìn đồng cũng trở thành nỗi trăn trở. Chẳng hạn như chi phí mua Bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cháu cũng phải được cân nhắc.

“Cái thẻ Bảo hiểm y tế rất quan trọng, phòng trường hợp chẳng may đau ốm. Sắp tới chắc phải bán đàn gà mua sách vở, thẻ BHYT cho cháu trong năm học mới”, bà Hiệp chia sẻ.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng Ý Nhi vẫn cố gắng vượt qua với mong ước đặt chân vào giảng đường đại học và trở thành giáo viên (Ảnh: Quốc Triều).

Năm học 2024-2025, Hồ Võ Gia Bảo là một trong những học sinh của Trường THPT Sơn Hà không có thẻ BHYT. Chị Võ Thị Hằng, mẹ Gia Bảo rất lo lắng nhưng vì gia cảnh quá khó khăn nên không thể mua BHYT cho con.

“Thẻ BHYT giúp mình lúc chẳng may đau ốm. Biết là vậy nhưng hoàn cảnh tôi cứ thiếu trước, hụt sau nên không mua được thẻ bảo hiểm cho cháu”, chị Hằng chia sẻ.

Hôn nhân tan vỡ, chị Hằng phải nuôi hai con. Chị mở một quán nước nhỏ ở xã miền núi Sơn Hà với thu nhập ít ỏi. Vậy nên mẹ con chị luôn rơi vào tình cảnh thiếu trước, hụt sau.

Giáo viên trường THPT Sơn Hà thăm hỏi học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới (Ảnh: Quốc Triều).

“Chi phí cho cháu bước vào năm học mới khoảng 3 triệu đồng trong khi tôi không có tiền tích lũy. Vậy nên chần chừ mãi rồi cũng không mua được thẻ BHYT cho cháu”, chị Hằng chia sẻ.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà cho biết, trường nằm ở địa bàn miền núi nên có nhiều học sinh khó khăn. Mỗi năm trường có 20-30 học sinh gặp khó khăn trong việc mua thẻ BHYT.

Thẻ BHYT là “tấm bùa hộ mệnh” cho học sinh khi chẳng may bị đau ốm. Do đó, nhà trường vận động phụ huynh cố gắng mua BHYT cho các em. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục trường hợp không thể mua.

“Nhà trường mong có nguồn hỗ trợ để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT trong năm học mới”, thầy Tùng nói.